Sofocan incendio en exhotel Alameda de San Salvador

El Salvador continúa ganando visibilidad internacional como destino turístico, esta vez a través de la prestigiosa revista financiera Barron’s, propiedad de Dow Jones & Company- también fue dueña del Wall Street Journal-, que difundió un artículo de la agencia de noticias AFP bajo un titular propio: «Se acabó la capital del crimen: Bukele impulsa el turismo en El Salvador».

Aunque el contenido corresponde a un cable de AFP, el hecho de que Barron’s haya decidido titular de esta forma refleja el énfasis en la transformación de la seguridad y su impacto directo en el turismo, uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años en el país.

El reportaje describe cómo destinos emblemáticos como la playa El Tunco han experimentado un cambio significativo.

«Hace unos años la playa El Tunco en El Salvador estaba plagada de pandilleros que robaban y extorsionaban a la gente a su antojo. Ahora está repleto de turistas, atraídos por la transformación de El Salvador de uno de los países más mortales de la región a uno de los más seguros», señala el texto, destacando el contraste entre el pasado y la actualidad del lugar.

Según el artículo, esta transformación está vinculada a las medidas de seguridad implementadas desde 2022, que han tenido un impacto directo en la reducción de la criminalidad. AFP señala que la tasa de homicidios se ha reducido en alrededor de un 98 % respecto a los niveles de 2015, lo que ha contribuido a mejorar la percepción del país tanto a nivel local como internacional.

El cambio en la seguridad también ha sido reconocido por instituciones internacionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la alerta de viaje para El Salvador a «Nivel 1», la mejor calificación posible, colocándolo al nivel de destinos como Grecia y Finlandia, al considerar que la actividad de pandillas y los crímenes violentos han disminuido en los últimos años.

Este nuevo contexto ha impulsado el crecimiento del turismo. De acuerdo con el artículo, El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes el año pasado, lo que representa un aumento del 60 % en comparación con 2019, cuando Bukele asumió la presidencia. Asimismo, el sector generó ingresos por $3,600 millones, equivalentes a casi el 10 % del producto interno bruto (PIB).

El dinamismo del turismo también se refleja en la llegada de visitantes internacionales atraídos por eventos y experiencias.

El reportaje menciona el caso de un turista costarricense que eligió El Tunco para vacacionar, así como la afluencia de visitantes durante los conciertos de la artista colombiana Shakira, quien realizó varias presentaciones en el país.

Estos eventos forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a El Salvador como un destino internacional. «El Salvador ahora está en el mapa como sede de eventos», afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, citada en el artículo.

Además, el presidente Bukele ha jugado un papel activo en la promoción del país a través de redes sociales. «Si quieres ver lo seguro que es El Salvador, ve al lugar más feo y oscuro, siéntate en una roca y espera el amanecer», destaca la publicación, citando uno de los mensajes del mandatario.

El reportaje también recoge testimonios de visitantes internacionales que valoran el cambio en el país. Algunos destacan la mejora en la seguridad como un factor clave para elegir El Salvador como destino turístico, en contraste con otros países de la región que aún enfrentan desafíos en materia de delincuencia.

La publicación de Barron’s, una de las revistas financieras más influyentes de Estados Unidos, refuerza la proyección internacional de El Salvador y evidencia cómo la narrativa sobre el país ha evolucionado, pasando de estar asociada con la violencia a posicionarse como un destino atractivo para el turismo y la inversión.

