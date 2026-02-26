Principal
Sofocan incendio en exhotel Alameda de San Salvador
El Cuerpo de Bomberos informó esta mañana que sofocó un incendio en el histórico exhotel Alameda, ubicado en la Alameda Franklin Delano Roosvelt y la 43 Avenida Sur, en San Salvador.
Este inmueble, que abrió sus puertas en 1970 y hospedó a muchas celebridades, estaba en condición de abandono desde que cerró sus operaciones en diciembre de 2017.
«Realizamos maniobras de contención para cortar el avance del fuego y evitar propagación», informó Bomberos
El Cuerpo de Bomberos fue alertado durante la madrugada que las llamas estaban consumiendo esta infraestructura que es propiedad del Estado.
El exhotel Alameda fue adquirido por la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén a un costo de 2.8 millones y estaba prevista su adecuación para el funcionamiento de la Dirección de Migración y Extranjería.
Sin embargo el plan se detuvo debido a que el edificio presentaba daños estructurales, derivado de eventos como los terremotos que ha sufrido El Salvador en 1986 y 2001.
En las últimas semanas, el país ha estado viviendo una escalada de incendios. De acuerdo al director de Bomberos, Baltazar Solano, entre el 1 de enero y el 25 de febrero se han registrado 1,772 incendios. Esto hace un promedio de 31 incendios diarios.
«Registramos una situación climática atípica con incremento de vientos nortes desde la semana pasada. Nos mantenemos en alerta permanente, reforzando acciones operativas y preventivas para reducir riesgos de incendios y emergencias asociadas», expresó el director de Bomberos, Baltazar Solano.
Agregó que «el incremento de incendios registrado este mes, no se debe directamente al viento. Por sí solo, el viento no genera fuego en nuestra región; en el cien por ciento de los casos existe intervención humana, ya sea accidental o intencional».
El Salvador avanza en expansión y calidad educativa en primera infancia
El reto de ampliar la cobertura en educación inicial sin descuidar la calidad fue uno de los principales temas abordados durante la entrevista Diálogo 21, donde participaron Isy Faingold, economista senior de educación del Banco Mundial, y Alexandra Posada, jefa de primera infancia del despacho de la primera dama.
Faingold señaló que, en términos generales, América Latina enfrenta un importante desafío en materia de primera infancia. «En América Central solo el 60 % de los niños accede a la educación parvularia», explicó, subrayando que la expansión de la cobertura debe ir acompañada de estándares de calidad sólidos.
Faingold indicó que el nuevo currículo desarrollado cumple con estándares internacionales y cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial, en coordinación con el Gobierno y otras organizaciones.
Destacó uno de los retos más complejos que enfrentan los países de la región: no solo incrementar el acceso, sino garantizar que los niños reciban una educación con altos estándares pedagógicos. En el caso específico de El Salvador, destacó que el país trabaja en la ampliación de la cobertura, pero bajo un enfoque ejemplar que prioriza la calidad.
Mientras que Posada detalló que el fortalecimiento del sistema también contempla formación para directores, capacitación docente, dotación de materiales educativos e inversión en infraestructura escolar, elementos que calificó como fundamentales para garantizar resultados sostenibles.
La experta dijo que el país impulsa una nueva forma de enseñar y aprender en el nivel inicial, como parte de la transformación educativa que comenzó en 2019 con la implementación de nuevas políticas públicas en el sector.
La funcionaria subrayó que la atención integral en primera infancia constituye una base clave para el desarrollo del país y forma parte de una estrategia nacional orientada a transformar el sistema educativo desde sus cimientos.
Barron’s destaca auge del turismo en El Salvador impulsado por Bukele
El Salvador continúa ganando visibilidad internacional como destino turístico, esta vez a través de la prestigiosa revista financiera Barron’s, propiedad de Dow Jones & Company- también fue dueña del Wall Street Journal-, que difundió un artículo de la agencia de noticias AFP bajo un titular propio: «Se acabó la capital del crimen: Bukele impulsa el turismo en El Salvador».
Aunque el contenido corresponde a un cable de AFP, el hecho de que Barron’s haya decidido titular de esta forma refleja el énfasis en la transformación de la seguridad y su impacto directo en el turismo, uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años en el país.
El reportaje describe cómo destinos emblemáticos como la playa El Tunco han experimentado un cambio significativo.
«Hace unos años la playa El Tunco en El Salvador estaba plagada de pandilleros que robaban y extorsionaban a la gente a su antojo. Ahora está repleto de turistas, atraídos por la transformación de El Salvador de uno de los países más mortales de la región a uno de los más seguros», señala el texto, destacando el contraste entre el pasado y la actualidad del lugar.
Según el artículo, esta transformación está vinculada a las medidas de seguridad implementadas desde 2022, que han tenido un impacto directo en la reducción de la criminalidad. AFP señala que la tasa de homicidios se ha reducido en alrededor de un 98 % respecto a los niveles de 2015, lo que ha contribuido a mejorar la percepción del país tanto a nivel local como internacional.
El cambio en la seguridad también ha sido reconocido por instituciones internacionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la alerta de viaje para El Salvador a «Nivel 1», la mejor calificación posible, colocándolo al nivel de destinos como Grecia y Finlandia, al considerar que la actividad de pandillas y los crímenes violentos han disminuido en los últimos años.
Este nuevo contexto ha impulsado el crecimiento del turismo. De acuerdo con el artículo, El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes el año pasado, lo que representa un aumento del 60 % en comparación con 2019, cuando Bukele asumió la presidencia. Asimismo, el sector generó ingresos por $3,600 millones, equivalentes a casi el 10 % del producto interno bruto (PIB).
El dinamismo del turismo también se refleja en la llegada de visitantes internacionales atraídos por eventos y experiencias.
El reportaje menciona el caso de un turista costarricense que eligió El Tunco para vacacionar, así como la afluencia de visitantes durante los conciertos de la artista colombiana Shakira, quien realizó varias presentaciones en el país.
Estos eventos forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a El Salvador como un destino internacional. «El Salvador ahora está en el mapa como sede de eventos», afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, citada en el artículo.
Además, el presidente Bukele ha jugado un papel activo en la promoción del país a través de redes sociales. «Si quieres ver lo seguro que es El Salvador, ve al lugar más feo y oscuro, siéntate en una roca y espera el amanecer», destaca la publicación, citando uno de los mensajes del mandatario.
El reportaje también recoge testimonios de visitantes internacionales que valoran el cambio en el país. Algunos destacan la mejora en la seguridad como un factor clave para elegir El Salvador como destino turístico, en contraste con otros países de la región que aún enfrentan desafíos en materia de delincuencia.
La publicación de Barron’s, una de las revistas financieras más influyentes de Estados Unidos, refuerza la proyección internacional de El Salvador y evidencia cómo la narrativa sobre el país ha evolucionado, pasando de estar asociada con la violencia a posicionarse como un destino atractivo para el turismo y la inversión.
Embajador de la UE reitera apoyo a la conectividad digital
El embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, Duccio Bandini, resaltó el apoyo de la UE al Programa de Conectividad Digital Social del país.
Dicho programa es implementado por el Gobierno de El Salvador, con ayuda de la UE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Secretaría de Innovación.
Bandini visitó el Centro Escolar Fernando Llort, en San Salvador, y compartió con estudiantes y docentes que ya están aprovechando la conectividad para su formación académica.
El diplomáticó aseveró estar complacido con la ejecución del programa, que cuenta con financiamiento europeo.
«Por eso la UE apoya el Programa de Conectividad Digital Social, para que ningún niño o niña se quede atrás. Ver el entusiasmo de los niños nos confirma que invertir en educación digital es invertir en el futuro de El Salvador», indicó.
La Delegación de la Unión Europea en nuestro país detalló que dichas razones son las que impulsan a que haya cooperación y trabajo conjunto para el desarrollo.
«Con una contribución de más de $20 millones, la UE reafirma su compromiso con una educación inclusiva, el desarrollo de habilidades digitales y un futuro con más oportunidades para niñas, niños y jóvenes salvadoreños», añadió la delegación europea en una publicación.
Plataforma Platzi para la diáspora
En tanto, la Secretaría de Innovación anunció que los salvadoreños que residen fuera del país tienen acceso sin costo a cursos en áreas de tecnología, idiomas y habilidades profesionales a través de la aplicación Platzi.
La plataforma, que tiene 19 escuelas de formación y ofrece más de 2,000 cursos activos, está también a disposición de los compatriotas en el exterior, que deben ingresar a certificate.gob.sv para registrarse, y luego tener acceso libre y gratuito a Platzi, mencionó el secretario de Innovación, Daniel Méndez.
Los salvadoreños que desean acceder a este beneficio deben tener su DUI vigente para registrarse.
«Habíamos predefinido que la primera etapa fuera para ver cómo se comportaba, y era la adopción de la plataforma, para los salvadoreños que estaban en el país. Desde hoy ya toda nuestra diáspora puede utilizar certificate.gob.sv y lo va a redirigir a un perfil donde van a poder registrarse a través de login.gob.sv», explicó el secretario de Innovación.
Dicha plataforma trabaja como un sistema asincrónico e híbrido que permite estudiar cursos en línea u offline mediante la aplicación móvil de Platzi, adaptándose a distintos ritmos y realidades laborales, según explicó Méndez.