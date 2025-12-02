Sívar Seguro capta otro siniestro vial en la capital: una moto y un pick up se vieron involucrados

Mañana no hay Champions, pero sí fútbol de alto nivel en LaLiga. Se trata del partido estelar de la Jornada 19 que será adelantado para mañana y que enfrentará al Barcelona contra el Atlético de Madrid.

Los de Hansi Flick recibirán a los de Pablo Simeone en el Spotify (2:00 de la tarde hora El Salvador) y en juego está liderato de LaLiga.

Ahora mismo el Barcelona es líder en solitario con 34 puntos, mientras que el Atlético ocupa la cuarta plaza, pero solo con tres puntos menos, es decir, con 31 unidades.

Si los del ’Cholo’ Simeone ganan, serán los nuevos líderes de LaLiga y así cumplirán con las exigencias de gran parte de la afición que cree que tienen calidad suficiente en la plantilla para competir por el título.

Esta jornada, originalmente programada para el 02 de enero de 2026, se adelantó debido a que las semifinales de la Supercopa de España, que se celebrarán en Arabia Saudita, a principios del próximo año.

Por este mismo motivo, el partido Athletic Club contra el Real Madrid se jugará el miércoles en San Mamés.

