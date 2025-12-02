Principal
MARN prevé lluvias con actividad eléctrica en sectores de la zona paracentral esta noche de lunes
Esta noche lunes, diferentes puntos del país se verán afectados por lluvias con actividad eléctrica, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el pronóstico, para el final de la tarde, continuarán las lluvias, con alguna actividad eléctrica, en sectores de la zona paracentral, entre San Vicente y Usulután.
Durante la noche, se esperan otras lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental, central, incluyendo el sur de San Salvador, y en la zona costera. Turismo en El Salvador
Autoridades agregaron que el viento estará variando, con velocidades que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora (km/h) y, ocasionalmente, hasta 30 km/h
Internacionales -deportes
Mañana hay partidazo en LaLiga: ¡El Barcelona recibirá al Atlético de Madrid!
Mañana no hay Champions, pero sí fútbol de alto nivel en LaLiga. Se trata del partido estelar de la Jornada 19 que será adelantado para mañana y que enfrentará al Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Los de Hansi Flick recibirán a los de Pablo Simeone en el Spotify (2:00 de la tarde hora El Salvador) y en juego está liderato de LaLiga.
Ahora mismo el Barcelona es líder en solitario con 34 puntos, mientras que el Atlético ocupa la cuarta plaza, pero solo con tres puntos menos, es decir, con 31 unidades.
Si los del ’Cholo’ Simeone ganan, serán los nuevos líderes de LaLiga y así cumplirán con las exigencias de gran parte de la afición que cree que tienen calidad suficiente en la plantilla para competir por el título.
Esta jornada, originalmente programada para el 02 de enero de 2026, se adelantó debido a que las semifinales de la Supercopa de España, que se celebrarán en Arabia Saudita, a principios del próximo año.
Por este mismo motivo, el partido Athletic Club contra el Real Madrid se jugará el miércoles en San Mamés.
Principal
Sívar Seguro capta otro siniestro vial en la capital: una moto y un pick up se vieron involucrados
Las cámaras del sistema de videovigilancia Sívar Seguro de la alcaldía de San Salvador Centro captaron otro siniestro vial donde, esta vez, se vieron involucrados una motocicleta y un pick up.
“Sívar Seguro captó el momento preciso en que un motociclista y su acompañante colisionaron contra un pick up”, dijo la comuna.
El siniestro vial tuvo lugar sobre la avenida Bernal, en la Zona 2 del Distrito Capital, frente al hospital Militar.
Tras el siniestro, las autoridades le recodaron nuevamente a todos los conductores la importancia de seguir todas las normas viales.
“La Comuna Central reitera a la población que mantener la atención al conducir es crucial para fortalecer la seguridad vial”, añadieron.
Principal
Captan siniestro vial provocado por un autobús en el Paseo General Escalón
Las cámaras del sistema de videovigilancia Sívar Seguro de la alcaldía de San Salvador Centro captaron el siniestro vial provocado por un autobús del transporte colectivo sobre el Paseo General Escalón, la tarde del lunes.
Se trató de un autobús de la Ruta 52 que impactó a una camioneta y esta, a su vez, colisionó contra otra que circulaba en el carril de junto.
“Esta tarde, las cámaras de videovigilancia captaron el momento de imprudencia vial, cuando una camioneta y un autobús colisionaron en el Paseo General Escalón debido a la alta velocidad y la falta de precaución al volante”, dijo la comuna.
De acuerdo con la información, el autobús no respetó la señal de alto y producto de ello se originó el siniestro vial que dejó cuantiosos daños materiales.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos y deducir responsabilidades.