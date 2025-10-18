Sentencia de 15 años de prisión reafirma el combate a la extorsión

La Policía Nacional Civil informó la captura de Jorge Alberto Recinos Vides, de 79 años, luego de que atropellara y causara la muerte de una mujer en el interior del cementerio Santa Isabel, en Santa Ana Centro.

De acuerdo con el informe policial, la víctima realizaba labores de limpieza en el camposanto cuando el conductor, al acelerar en reversa y perder el control del vehículo, la arrolló, provocándole la muerte de manera instantánea.

Las autoridades detallaron que Recinos Vides no cuenta con licencia de conducir y será remitido a los tribunales por el delito de homicidio culposo.

Por su parte, el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, lamentó profundamente el fallecimiento de la trabajadora municipal, identificada como Silvia Morena Orellana, quien formaba parte del equipo de Aseo Urbano.

Acevedo expresó sus condolencias a la familia y destacó la entrega y compromiso de Orellana durante su labor en la municipalidad.

