Principal
Trabajadora municipal muere atropellada dentro del cementerio Santa Isabel en Santa Ana
La Policía Nacional Civil informó la captura de Jorge Alberto Recinos Vides, de 79 años, luego de que atropellara y causara la muerte de una mujer en el interior del cementerio Santa Isabel, en Santa Ana Centro.
De acuerdo con el informe policial, la víctima realizaba labores de limpieza en el camposanto cuando el conductor, al acelerar en reversa y perder el control del vehículo, la arrolló, provocándole la muerte de manera instantánea.
Las autoridades detallaron que Recinos Vides no cuenta con licencia de conducir y será remitido a los tribunales por el delito de homicidio culposo.
Por su parte, el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, lamentó profundamente el fallecimiento de la trabajadora municipal, identificada como Silvia Morena Orellana, quien formaba parte del equipo de Aseo Urbano.
Acevedo expresó sus condolencias a la familia y destacó la entrega y compromiso de Orellana durante su labor en la municipalidad.
Principal
Sentencia de 15 años de prisión reafirma el combate a la extorsión
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Jorge Eduardo Deras Quijano, alias Tenchis, y a Andrea Arely Villanueva, por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la investigación policial, los hechos ocurrieron en julio de 2016, cuando alias Tenchis, junto a otros miembros de la pandilla, interceptó a la víctima y le exigió $15 para permitirle trabajar en la zona, bajo amenaza de atentar contra su vida.
La víctima, que se encuentra bajo régimen de protección, interpuso la denuncia. Gracias a técnicas especiales de investigación, las autoridades lograron identificar a Tenchis y Villanueva en dos entregas controladas.
Ambos fueron señalados como miembros activos de la tribu Tynis Locotes de la pandilla 18 Revolucionarios, con presencia en varios caseríos y cantones de El Paisnal. En el caso de alias Tenchis, la condena se dictó en ausencia, conforme a las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados ausentes.
Principal
Capturan en Soyapango a veterano pandillero de la MS13 acusado de extorsión
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Otto Oswaldo López, alias «Camello», un reconocido extorsionista perteneciente a la pandilla MS13.
El procedimiento se llevó a cabo en Soyapango, donde fue localizado el sujeto, quien según las autoridades, es uno de los miembros más antiguos de la clica Sailor Criminales Locos Salvatruchos.
López será remitido a las instancias correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas, como parte del fortalecimiento de las acciones en el marco de la #GuerraContraPandillas.
Principal
Fiscalía estrena modernas instalaciones para mejorar la atención a víctimas y usuarios
El Fiscal General de la República, Rafael Delgado, informó que, durante más de una década, la Fiscalía General de La República alquiló distintos edificios para su funcionamiento, lo que representó un gasto superior a los 70 millones de dólares.
De acuerdo con Delgado, la actual administración ha orientado sus esfuerzos en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos, lo que permitió concretar la construcción y equipamiento del nuevo Complejo Central de la FGR, ubicado en la urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Las nuevas instalaciones albergan a 1,258 empleados, quienes ahora cuentan con espacios adecuados para el desarrollo de sus labores, además de áreas diseñadas para ofrecer una atención personalizada, ordenada y eficiente a las víctimas y usuarios que acuden diariamente a la institución.
Con la inauguración del moderno complejo, la FGR consolida un paso importante hacia la modernización y fortalecimiento del sistema de justicia en El Salvador.