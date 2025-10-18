Principal
Auxilian a hombre que sufrió descarga eléctrica en barrio San Jacinto
Equipos de Comandos de Salvamento y un equipo de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a un hombre que sufrió una descarga eléctrica.
De acuerdo con reportes de las autoridades, el hecho se registró esta tarde en el Barrio San Jacinto, San Salvador.
Los socorristas indicaron que el hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladada hacia a un centro hospitalario de Ciudad Arce, La Libertad Centro.
De manera preliminar, se ha conocido que el hombre realizaba trabajos de electricidad en una vivienda, cuando sufrió la descarga.
Motociclista resulta gravemente lesionado en accidente
Socorristas brindaron los primeros auxilios este sábado que resultó lesionado un accidente de tránsito en el oriente del país.
El hecho se registró sobre la calle que de Febles conduce hacia Placitas, en el departamento de San Miguel.
El conductor fue identificado como Cristian Ovidio, de 20 años.
Los socorristas recomiendan a los conductores a respetar los límites de velocidad establecidos por la ley de tránsito
San Miguel realizará este sábado su Desfile de Correo
San Miguel da inicio a sus esperadas fiestas patronales con uno de los eventos más coloridos y tradicionales: el Desfile de Correo que se desarrollará este sábado.
El evento está programado que se desarrolle a las 5:00 de la tarde y comience desde el Estadio Charlaix hasta el Parque Guzmán.
El Desfile de Correo es solo el inicio de una serie de actividades que culminarán con el gran Carnaval de San Miguel, uno de los eventos más importantes y esperados de El Salvador.
Le quitan la vida a transportista nicaragüense al llegar a zona fronteriza El Guasaule
Adolfo José Porras Rocha, un transportista nicaragüense de 56 años, le quitaron la vida a tiros en la zona fronteriza de en El Guasaule, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras.
Según fuentes policiales, Porras Rocha fue interceptado por un grupo de delincuentes mientras descansaba dentro de la cabina del furgón, identificado con placas guatemaltecas.
Al parecer, el hombre fue atacado en un momento de pausa durante su recorrido. Los delincuentes lo atacaron a tiros en la cabeza y tras el hecho huyeron.
Habitantes de la zona, al percatarse de que el furgón permanecía estacionado durante muchas horas, llamaron a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen y comenzar las investigaciones.
Hasta ahora, se desconoce si los delincuentes robaron pertenencias de la víctima.