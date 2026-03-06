Principal
Sector hotelero de El Salvador cuenta con un 100 % de ocupación para Semana Santa
La Semana Santa continúa siendo una de las temporadas vacacionales más importantes para el turismo salvadoreño, en el cual visitantes nacionales e internacionales deciden realizar diferentes actividades a escala nacional. En ese sentido, según la ministra de Turismo, Morena Valdez, la mayoría de los hoteles del país registran un 100 % de ocupación.
«La mayoría ya tiene el 100 % de ocupación hotelera. Hay que ponernos las pilas si no hemos programado nuestra Semana Santa, sobre todo en la ciudad, que es una semana donde tenemos muchos eventos religiosos, así como en sol y plata. También en ciudades emblemáticas donde este período se vuelve una tradición», aseguró durante la entrega del sello Family Frienda al Hotel Estero y Mar.
Valdez detalló que a parte de Sonsonate también se reporta un 100 % de ocupación en algunos hoteles de Santa Ana y Ahuachapán.
Hasta la fecha, el Gobierno se encuentra haciendo estimaciones de cuántos extranjeros llegarán al país; sin embargo, la ministra afirmó que como instituciones de Gobierno se están preparando para recibir a los visitantes tanto nacionales como internacionales en los diferentes destinos turísticos durante el período vacacional de Semana Santa.
«Para los preparativos de Semana Santa, todo este mes de marzo vamos a estar haciendo inspecciones en todos los establecimientos privados y públicos que tienen que ver con seguridad ocupacional, prevención de incendios y seguridad acuática», indicó.
Añadió que el Ministerio de Cultura también prepara su agenda cultural para dicho período vacacional. «Todo lo estamos haciendo en coordinación con las diferentes instituciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele», comentó.
Además, junto al Gabinete de Seguridad y Salud trabajan en un plan de inocuidad alimentaria para garantizar que los restaurantes, hoteles y otros establecimientos ofrezcan servicios de calidad.
Por otra parte, dijo que en elsalvador.travel las personas pueden encontrar todas las actividades de la temporada en los diferentes destinos como playa, montaña, pueblos y en San Salvador.
Capturan a distribuidor de droga en Soyapango
La Policía reportó la captura de Daniel Alonso Aguilar Espinoza, de 34 años, quien transportaba marihuana.
«Este sujeto, fue intervenido en la urbanización Sierra Morena 2, de Soyapango, San Salvador Este, con un paquete grande de marihuana», informó la corporación policial.
Las autoridades detallaron que Aguilar Espinoza será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El pasado 26 de febrero, la Fuerza Armada reportó la ubicación en la urbanización Valle Verde, Apopa, San Salvador Oeste, de Manuel de Jesús Rivera Jiménez, a quien se le incautaron 118 porciones de cocaína, una báscula y $170 en efectivo.
La institución castrense detalló que Rivera Jiménez fue entregado a la Policía.
Avanza colocación de vigas en puente Guastena y obras viales en el país
El Gobierno de El Salvador informó este viernes que avanzan diversos proyectos de infraestructura y mantenimiento vial en distintos puntos del país, entre ellos la fase final del nuevo puente sobre el río Guastena, en el norte del territorio, y obras de pavimentación y ampliación de carreteras en el oriente salvadoreño.
El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador detalló que el puente Guastena, ubicado en Concepción Quezaltepeque, entró en su etapa final con la colocación de las últimas vigas de la estructura, trabajos que se realizan con apoyo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). Según las autoridades, esta fase es clave para fortalecer la estructura y mejorar la conectividad y seguridad vial en la zona.
En el oriente del país también se desarrollan obras de conectividad. El ministerio reportó avances en la pavimentación de 9.29 kilómetros de carretera que conectan el distrito de Yayantique, donde además se construye un nuevo puente que beneficiará a más de 6,000 habitantes, así como al comercio y al turismo local. En el mismo departamento, se amplía la vía que conduce al distrito de El Sauce, donde posteriormente se pavimentarán 7 kilómetros de carretera.
Asimismo, las autoridades informaron sobre el avance del 94 % en la pavimentación de la calle que conecta Yayantique con Anchico, también en La Unión, y el progreso en los trabajos de pavimentación de cerca de 9 kilómetros de la vía que conduce al distrito de San Agustín y enlaza con la carretera Litoral, obras destinadas a mejorar la conectividad regional.
En el área metropolitana de San Salvador, cuadrillas del MOP y de FOVIAL ejecutan labores de mantenimiento vial y señalización en distintas arterias, entre ellas la intervención de la calle Nueva 2 en la colonia Escalón, trabajos en la Carretera de Oro y la 27 calle Poniente, además de la pintura de bordillos y separadores en el bulevar del Ejército y labores de mantenimiento en el Redondel Monseñor Arnulfo Romero.
Pandilleros que privaron de libertad a dos comerciante pasarán 14 años presos
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, condenó a 14 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por privar de libertad a dos comerciantes.
Según las investigaciones, cuando las víctimas se disponían a trabajar, las interceptaron con armas de fuego, las golpearon, les robaron su vehículo y se las llevaron a una zona desconocida. A la fecha, los dos comerciantes continúan desaparecidos.
Los hechos ocurrieron en 2018, en el cantón El Triunfo, La Libertad Sur.
«Mientras los dos comerciantes se encontraban en el cantón El Triunfo de Santa Tecla, La Libertad Sur y se disponían a comprar verduras para su negocio, fueron interceptados por los sujetos, quienes con armas largas y cortas los bajaron del automotor y los golpearon en varias partes de su cuerpo, posteriormente, se los llevaron a otra zona donde los desaparecieron», indicó el fiscal del caso.
Los pandilleros también son procesados por otros delitos, cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
Los cuatro imputados condenados por este caso son: Carlos Ernesto Rodezno Quiñones, Oswaldo Antonio Rivera Miranda, Wilmer Iván Munguía Rivas y Fernando Baltazar Cruz Castro.