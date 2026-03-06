Sector hotelero de El Salvador cuenta con un 100 % de ocupación para Semana Santa

La Semana Santa continúa siendo una de las temporadas vacacionales más importantes para el turismo salvadoreño, en el cual visitantes nacionales e internacionales deciden realizar diferentes actividades a escala nacional. En ese sentido, según la ministra de Turismo, Morena Valdez, la mayoría de los hoteles del país registran un 100 % de ocupación.

«La mayoría ya tiene el 100 % de ocupación hotelera. Hay que ponernos las pilas si no hemos programado nuestra Semana Santa, sobre todo en la ciudad, que es una semana donde tenemos muchos eventos religiosos, así como en sol y plata. También en ciudades emblemáticas donde este período se vuelve una tradición», aseguró durante la entrega del sello Family Frienda al Hotel Estero y Mar.

Valdez detalló que a parte de Sonsonate también se reporta un 100 % de ocupación en algunos hoteles de Santa Ana y Ahuachapán.

Hasta la fecha, el Gobierno se encuentra haciendo estimaciones de cuántos extranjeros llegarán al país; sin embargo, la ministra afirmó que como instituciones de Gobierno se están preparando para recibir a los visitantes tanto nacionales como internacionales en los diferentes destinos turísticos durante el período vacacional de Semana Santa.

«Para los preparativos de Semana Santa, todo este mes de marzo vamos a estar haciendo inspecciones en todos los establecimientos privados y públicos que tienen que ver con seguridad ocupacional, prevención de incendios y seguridad acuática», indicó.

Añadió que el Ministerio de Cultura también prepara su agenda cultural para dicho período vacacional. «Todo lo estamos haciendo en coordinación con las diferentes instituciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele», comentó.

Además, junto al Gabinete de Seguridad y Salud trabajan en un plan de inocuidad alimentaria para garantizar que los restaurantes, hoteles y otros establecimientos ofrezcan servicios de calidad.

Por otra parte, dijo que en elsalvador.travel las personas pueden encontrar todas las actividades de la temporada en los diferentes destinos como playa, montaña, pueblos y en San Salvador.

