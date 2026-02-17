Sanchia International apuesta por El Salvador con nueva plataforma industrial y generación de empleos

En un movimiento que fortalece el tejido industrial centroamericano, Sanchia International, filial del grupo Industrias Sanchia con más de 27 años de experiencia en el sector, inauguró este lunes su Depósito de Perfeccionamiento Activo (DPA) en El Salvador.

Esta iniciativa representa una inversión millonaria destinada a impulsar la manufactura, la innovación y las exportaciones regionales, posicionando al país como un hub logístico clave en América.

La apertura del DPA marca un hito en la expansión del grupo empresarial, que ha evolucionado de operaciones locales a un referente regional gracias a su enfoque en diversificación y mejora continua. Según el comunicado oficial de la empresa, Sanchia International inicia sus operaciones en territorio salvadoreño con énfasis en infraestructura moderna, tecnología de punta y procesos productivos que cumplen con estándares internacionales.

Esta inversión inicial es solo el comienzo de un plan de crecimiento progresivo, que incluye expansiones futuras conforme se consolide la presencia en el mercado.Durante el evento inaugural, al que asistieron autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y directivos de la compañía, se resaltó el impacto positivo en la economía local.

«La puesta en marcha de este Depósito de Perfeccionamiento Activo marca un antes y un después para Sanchia International. No se trata únicamente de ampliar nuestra capacidad productiva, sino de consolidar a El Salvador como una plataforma estratégica desde la cual podemos crecer, innovar y competir a nivel regional e internacional», declaró Chia Zeng Juang, CEO de Sanchia International.

«Creemos en este país. Invertimos en este país. Y trabajamos todos los días para que, juntos, hagamos de El Salvador el Centro de América».

El régimen DPA, un mecanismo aduanero que facilita procesos industriales eficientes con altos estándares de control y trazabilidad, permite a la empresa optimizar su logística y competitividad. Desde esta base en San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, Sanchia International atenderá mercados en Centroamérica, Norte de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, con proyecciones de expansión a hasta 35 países del continente.

Este enfoque no solo busca capturar demanda regional, sino también contribuir al posicionamiento de El Salvador como destino atractivo para inversiones productivas y manufactura avanzada.En términos de impacto social y económico, la compañía proyecta generar más de mil empleos directos en el mediano plazo, a medida que escale su operación. Este crecimiento escalonado acompañará la ampliación de su portafolio de productos, enfocados principalmente en el sector plástico, donde El Salvador muestra un dinamismo notable.

Datos del Ministerio de Economía indican que la industria plástica genera más de 8.000 empleos a nivel nacional, con inversiones acumuladas de $477.4 millones en fabricación de productos de caucho y plástico, según el Banco Central de Reserva. Además, la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico (Asiplastic) estima inversiones cercanas a $50 millones en maquinaria reciente, reflejando la modernización del sector.Sanchia International también enfatiza su compromiso con la sostenibilidad.

Bajo un modelo de economía circular, la empresa reincorpora residuos plásticos generados en sus procesos como materia prima, reduciendo desechos y alineándose con tendencias globales. En el futuro, planea integrar soluciones de energía renovable, contribuyendo al desarrollo industrial verde en el país.

Esta inversión llega en un momento clave para El Salvador, que busca atraer capital extranjero para diversificar su economía más allá de las remesas y el turismo. Analistas del sector destacan que proyectos como este podrían catalizar un efecto multiplicador, fomentando cadenas de suministro locales y elevando las exportaciones. Con su visión a largo plazo, Sanchia International no solo apuesta por el crecimiento propio, sino por el fortalecimiento de un ecosistema industrial que beneficie a toda la región.

