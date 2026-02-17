Principal
Sanchia International apuesta por El Salvador con nueva plataforma industrial y generación de empleos
En un movimiento que fortalece el tejido industrial centroamericano, Sanchia International, filial del grupo Industrias Sanchia con más de 27 años de experiencia en el sector, inauguró este lunes su Depósito de Perfeccionamiento Activo (DPA) en El Salvador.
Esta iniciativa representa una inversión millonaria destinada a impulsar la manufactura, la innovación y las exportaciones regionales, posicionando al país como un hub logístico clave en América.
La apertura del DPA marca un hito en la expansión del grupo empresarial, que ha evolucionado de operaciones locales a un referente regional gracias a su enfoque en diversificación y mejora continua. Según el comunicado oficial de la empresa, Sanchia International inicia sus operaciones en territorio salvadoreño con énfasis en infraestructura moderna, tecnología de punta y procesos productivos que cumplen con estándares internacionales.
Esta inversión inicial es solo el comienzo de un plan de crecimiento progresivo, que incluye expansiones futuras conforme se consolide la presencia en el mercado.Durante el evento inaugural, al que asistieron autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y directivos de la compañía, se resaltó el impacto positivo en la economía local.
«La puesta en marcha de este Depósito de Perfeccionamiento Activo marca un antes y un después para Sanchia International. No se trata únicamente de ampliar nuestra capacidad productiva, sino de consolidar a El Salvador como una plataforma estratégica desde la cual podemos crecer, innovar y competir a nivel regional e internacional», declaró Chia Zeng Juang, CEO de Sanchia International.
«Creemos en este país. Invertimos en este país. Y trabajamos todos los días para que, juntos, hagamos de El Salvador el Centro de América».
El régimen DPA, un mecanismo aduanero que facilita procesos industriales eficientes con altos estándares de control y trazabilidad, permite a la empresa optimizar su logística y competitividad. Desde esta base en San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, Sanchia International atenderá mercados en Centroamérica, Norte de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, con proyecciones de expansión a hasta 35 países del continente.
Este enfoque no solo busca capturar demanda regional, sino también contribuir al posicionamiento de El Salvador como destino atractivo para inversiones productivas y manufactura avanzada.En términos de impacto social y económico, la compañía proyecta generar más de mil empleos directos en el mediano plazo, a medida que escale su operación. Este crecimiento escalonado acompañará la ampliación de su portafolio de productos, enfocados principalmente en el sector plástico, donde El Salvador muestra un dinamismo notable.
Datos del Ministerio de Economía indican que la industria plástica genera más de 8.000 empleos a nivel nacional, con inversiones acumuladas de $477.4 millones en fabricación de productos de caucho y plástico, según el Banco Central de Reserva. Además, la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico (Asiplastic) estima inversiones cercanas a $50 millones en maquinaria reciente, reflejando la modernización del sector.Sanchia International también enfatiza su compromiso con la sostenibilidad.
Bajo un modelo de economía circular, la empresa reincorpora residuos plásticos generados en sus procesos como materia prima, reduciendo desechos y alineándose con tendencias globales. En el futuro, planea integrar soluciones de energía renovable, contribuyendo al desarrollo industrial verde en el país.
Esta inversión llega en un momento clave para El Salvador, que busca atraer capital extranjero para diversificar su economía más allá de las remesas y el turismo. Analistas del sector destacan que proyectos como este podrían catalizar un efecto multiplicador, fomentando cadenas de suministro locales y elevando las exportaciones. Con su visión a largo plazo, Sanchia International no solo apuesta por el crecimiento propio, sino por el fortalecimiento de un ecosistema industrial que beneficie a toda la región.
Principal
Agresor sexual de San Salvador es condenado a 16 años de prisión
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Milton Orlando Constanza por agresión sexual en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
El imputado también debe pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos iniciaron en agosto de 2023, en una colonia de la comunidad Belén, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que el imputado se valió de la confianza familiar, agredió sexualmente a la menor en reiteradas ocasiones. Los abusos se cometieron mientras la madre de la víctima se encontraba trabajando turnos nocturnos, según el reporte de la Fiscalía.
Constanza amenazó a la víctima con asesinar a su progenitora si contaba algo de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la víctima se armó de valor y manifestó lo sucedido y luego denunciaron ante las autoridades.
En otro caso, Gerson Welman Pérez Pérez, purgará nueve años de prisión por agresión sexual en menor e incapaz, en modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de nueve años.
Los abusos ocurrieron en 2024, en el cantón El Arenal, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro. La menor de edad vivía con su madre y el agresor, lugar donde ocurrió el crimen.
Inicialmente, la víctima contó a la mamá sobre los abusos que estaba sufriendo por parte Pérez Pérez; sin embargo, ella no le creyó, de acuerdo con el expediente fiscal.
Posteriormente, la víctima optó por relatar los hechos a su padre biológico, y fue él quien interpuso la denuncia. En el juicio, el ministerio público presentó abundante prueba documental, testimonial y pericial, incluida la obtenida con la cámara Gesell.
Principal
El flujo de pasajeros en el aeropuerto de El Salvador creció un 7 % hasta la fecha
El Aeropuerto Internacional de El Salvador inició el 2026 con cifras positivas. En ese sentido, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informó que, entre el 1. ° de enero hasta el 15 de febrero de este año, la terminal aérea salvadoreña ha atendido 735,582 pasajeros de entrada, salida y conexiones.
La autónoma detalló que el flujo de pasajeros atendidos representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo dato registrado en el mismo período del año pasado, cuando se atendieron 686,398 pasajeros.
El importante incremento se debe al dinamismo vinculado al turismo, así como los diferentes eventos internacionales realizados en el país en los primeros días del año.
«El 2026 inicia con cifras positivas que reflejan el momento que vive El Salvador. El aumento del 7 % en pasajeros está vinculado al dinamismo turístico y a la realización de eventos internacionales que han puesto al país en el centro de atención. Desde el aeropuerto, asumimos el compromiso de brindar una experiencia moderna, ágil y de calidad a cada persona que nos visita», afirmó el presidente de CEPA, Federico Anliker,
Además, según las estadísticas de la autónoma, se registran 6,366 operaciones de vuelos de pasajeros, un 3 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, cuando se atendieron 6,168 operaciones.
Principal
Estafador purgará seis años de cárcel y debe pagar $85,000
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una segunda condena en contra de Jorge Franklin Ríos Rugamas por el delito de estafa agravada. El imputado fue condenado a seis años de prisión y está obligado a pagar $85,000.00 en calidad de responsabilidad civil por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo a la investigación fiscal, los hechos sucedieron a inicios de 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de la construcción y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos.
Sin embargo, al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos, pero simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.
En 2024, el imputado recibió su primera sentencia de 7 años de cárcel por el delito de evasión de impuestos.
En otro caso similar, Christian Gregorio Cruz Moreno fue sentenciado a 15 años de la estafa agravada contra tres personas, a quienes engañó al hacerles creer que era empresario y que tenía una compañía de inversiones. El imputado debe devolver $164,400.00.
Los hechos sucedieron en diferentes fechas del 2023 y 2024 cuando Cruz Moreno logró abordar a sus víctimas y les dijo que podían invertir con él para obtener sustanciales dividendos. El imputado fingió tener la empresa que había denominado «Brisas del Campo»
Argumentó ser un fuerte inversionista y al convencerlos, las víctimas le entregaron diferentes montos de dinero desde los $2,000 en adelante. Cuando los afectados quisieron cobrar sus ganancias se dieron cuenta que este sujeto no tenía relaciones comerciales con ninguna sociedad y al exigir la devolución del dinero, este ya no contestó sus llamadas y bloqueó toda comunicación con los afectados.