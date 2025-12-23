Principal
Salvadoreños disfrutan tranquilos y con risas de las Villas Navideñas
Salvadoreños siguen disfrutando con tranquilidad y con risas de las Villas Navideñas que están instaladas en los 262 distritos El Salvador.Historia
Esa alegría se celebra por el clima de seguridad que ahora hay en el país.
Los resultados positivos se deben al Plan Control Territorial y al Régimen de Excepción.
Según confirmaron los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), el lunes 22 de diciembre cerró sin homicidios en El Salvador.
Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, ya son 19 días con cero homicidios solo en lo que va del mes de diciembre.
Internacionales
Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico
En redes sociales circula un video como falleció Vince Zampella, quien fue el cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y falleció en un accidente de tránsito.
El vehículo en el que viajaba se salió de la carretera por motivos que aún se investigan y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara, informaron autoridades locales y medios que cubrieron el suceso.Vehículos
Zampella fue una figura clave en la industria de los videojuegos, cofundando el estudio Infinity Ward junto con Jason West, donde contribuyó al lanzamiento del primer Call of Duty en 2003.
Internacionales
GUATEMALA: recapturan sexto pandillero del Barrio 18 fugado de penal
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo.
El pandillero del Barrio 18 fue detenido en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público de Guatemala.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.
Principal
Así retiraron carro empotrado en el arriate del bulevar de Los Próceres
Una grúa del Viceministerio de Transporte de Transporte (VMT) retiró a un vehículo que se subió al arriate central del bulevar de Los Próceres.
A primera hora de este martes un automóvil tipo hatchback se empotró en el arriate central del bulevar de Los Héroes, antes del paso a desnivel del Árbol de La Paz.
De acuerdo a testigos, el conductor tuvo un accidente previo que lo impulsó hasta quedar encima del arriate.
Hasta el cierre de esta nota, el automóvil ya había sido retirado del arriate y los automovilistas en la zona circulaban con normalidad.