Salvadoreños disfrutan tranquilos y con risas de las Villas Navideñas

Salvadoreños siguen disfrutando con tranquilidad y con risas de las Villas Navideñas que están instaladas en los 262 distritos El Salvador.Historia

Esa alegría se celebra por el clima de seguridad que ahora hay en el país.

Los resultados positivos se deben al Plan Control Territorial y al Régimen de Excepción.

Según confirmaron los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), el lunes 22 de diciembre cerró sin homicidios en El Salvador.

Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, ya son 19 días con cero homicidios solo en lo que va del mes de diciembre.

