Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico

En medio del escrutinio especial marcado por denuncias de irregularidades, el candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su respaldo público a favor de un conteo total y transparente de los votos emitidos el pasado 30 de noviembre.

“La voz del presidente Trump importa en Honduras”, afirma Nasralla en su mensaje difundido a las 11 de la noche del lunes. El candidato le pidió un “llamado público y claro” por la transparencia electoral. Según explicó el aspirante, su solicitud no busca favores políticos, sino coherencia democrática ante lo que considera una seria crisis institucional.

En la misiva, Nasralla denunció que de las 2,793 actas con inconsistencias inicialmente enviadas a escrutinio especial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) redujo la cifra a 2,102, dejando fuera 691 actas, lo que podría significar la exclusión de miles de votos cuestionados. En una elección con margen estrecho, esta decisión ha generado críticas y desconfianza.

“No se trata de beneficiar a un candidato, sino de garantizar que se respete la voluntad popular”, subrayó Nasralla.

En su carta, también aclaró su posición ideológica, reiterando su oposición al comunismo y justificando que su antigua alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre) fue estratégica y rota definitivamente tras lo que consideró una violación a los principios democráticos.

Nasralla asegura que, según “todos los datos creíbles”, ganó el voto popular y que solo un conteo completo de las papeletas impugnadas revelará la verdad. Asimismo, criticó que el respaldo que Trump brindó al candidato nacionalista Nasry Asfura se basó en información incompleta, y que ha sido utilizado para legitimar un proceso “sin transparencia ni confianza ciudadana”.

“La inacción puede causar un daño duradero a la democracia, pero una postura firme puede conducir a una salida justa y definitiva”, concluye Nasralla en su carta.

El escrutinio especial comenzó el pasado 18 de diciembre, pero se ha visto empañado por múltiples denuncias, trabas partidarias y desconfianza generalizada sobre el manejo de las actas con inconsistencias.

Actualmente, con el 99.92 % de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene una ventaja de más de 30,000 votos sobre Nasralla.

Trump ha expresado públicamente su apoyo al candidato nacionalista, Nasry Asfura y ha calificado a Nasralla de poco confiable tras su alianza en la elección anterior con el partido Libre de Xiomara Castro y Mel Zelaya.

