Internacionales
GUATEMALA: recapturan sexto pandillero del Barrio 18 fugado de penal
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo.
El pandillero del Barrio 18 fue detenido en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público de Guatemala.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.
Internacionales
Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico
En redes sociales circula un video como falleció Vince Zampella, quien fue el cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y falleció en un accidente de tránsito.
El vehículo en el que viajaba se salió de la carretera por motivos que aún se investigan y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara, informaron autoridades locales y medios que cubrieron el suceso.Vehículos
Zampella fue una figura clave en la industria de los videojuegos, cofundando el estudio Infinity Ward junto con Jason West, donde contribuyó al lanzamiento del primer Call of Duty en 2003.
Internacionales
Nasralla le escribe carta a Donald Trump intervenir en Honduras para exigir conteo total de votos
En medio del escrutinio especial marcado por denuncias de irregularidades, el candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su respaldo público a favor de un conteo total y transparente de los votos emitidos el pasado 30 de noviembre.
“La voz del presidente Trump importa en Honduras”, afirma Nasralla en su mensaje difundido a las 11 de la noche del lunes. El candidato le pidió un “llamado público y claro” por la transparencia electoral. Según explicó el aspirante, su solicitud no busca favores políticos, sino coherencia democrática ante lo que considera una seria crisis institucional.
En la misiva, Nasralla denunció que de las 2,793 actas con inconsistencias inicialmente enviadas a escrutinio especial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) redujo la cifra a 2,102, dejando fuera 691 actas, lo que podría significar la exclusión de miles de votos cuestionados. En una elección con margen estrecho, esta decisión ha generado críticas y desconfianza.
“No se trata de beneficiar a un candidato, sino de garantizar que se respete la voluntad popular”, subrayó Nasralla.
En su carta, también aclaró su posición ideológica, reiterando su oposición al comunismo y justificando que su antigua alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre) fue estratégica y rota definitivamente tras lo que consideró una violación a los principios democráticos.
Nasralla asegura que, según “todos los datos creíbles”, ganó el voto popular y que solo un conteo completo de las papeletas impugnadas revelará la verdad. Asimismo, criticó que el respaldo que Trump brindó al candidato nacionalista Nasry Asfura se basó en información incompleta, y que ha sido utilizado para legitimar un proceso “sin transparencia ni confianza ciudadana”.
“La inacción puede causar un daño duradero a la democracia, pero una postura firme puede conducir a una salida justa y definitiva”, concluye Nasralla en su carta.
El escrutinio especial comenzó el pasado 18 de diciembre, pero se ha visto empañado por múltiples denuncias, trabas partidarias y desconfianza generalizada sobre el manejo de las actas con inconsistencias.
Actualmente, con el 99.92 % de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene una ventaja de más de 30,000 votos sobre Nasralla.
Trump ha expresado públicamente su apoyo al candidato nacionalista, Nasry Asfura y ha calificado a Nasralla de poco confiable tras su alianza en la elección anterior con el partido Libre de Xiomara Castro y Mel Zelaya.
Internacionales
Se grabó matando crías de ratas y lo amenazaron con denunciarlo por maltrato animal
Guido Süller vivió un fin de semana de terror al encontrar ratas en su dormitorio. La odisea quedó registrada en Instagram, donde, junto a su novio, grabaron el momento en el que notaron excremento del animal en el placard y luego sus crías entre la ropa. “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!“, gritó con miedo y asco, y su accionar desató un gran escándalo en las redes.
Indignado y enojado por el hallazgo, el mediático decidió barrerlas y las imágenes provocaron una ola de críticas. Varios usuarios también pidieron que sea denunciado por maltrato animal, ya que “podría haberlas juntado y trasladarlas a un descampado u otro lugar en vez de quitarles la vida”.
“Podríamos reportar la cuenta”, “La falta de empatía y crueldad es total. Me rompe el corazón que ni siquiera se hayan puesto a pensar en el dolor que le causaron a esos bebés y mamá”, “Nooo Guido, te fuiste al pasto. Hay muchas asociaciones que te hubieran ayudado a sacarlas sin crueldad”, “No es la forma”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo.
Por el momento, Süller no emitió palabra al respecto, pero en el video se lo vio completamente horrorizado.
El año pasado, Guido Süller volvió a apostar al amor de la mano de Hernán Sanabria. En diálogo con TN Show, el joven de 21 años contó su historia de amor, habló del vínculo que mantienen y reveló detalles de la intimidad.
Oriundo de San Pedro de Jujuy, Hernán conocía al mediático de la televisión y las redes. “A mí siempre me había gustado, tanto su personalidad como él físicamente”, aseguró.
Sobre el primer encuentro, el chico destacó: “Fue muy hermoso e inolvidable, el mejor día de mi vida. Me sentí tan cómodo porque él es una persona respetuosa, amable y sencilla. Me trató como un rey. Hasta el día de hoy sigo sintiendo lo que sentí ese primer día”.
Hernán comentó que disfruta mucho de pasar tiempo junto a Guido Süller: “Compartimos salidas, películas, música, juegos, risas. La verdad que en eso coincidimos mucho”.