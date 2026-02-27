Principal
Reparan fuga de agua potable en el bulevar Tutunichapa en San Salvador
Cuadrillas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) repararon una fuga de agua potable en el bulevar Tutunichapa, en el tramo que del redondel México conduce hacia la 25 avenida Norte, en el distrito capital de San Salvador.
Los trabajos incluyeron la sustitución de un tramo de dos metros de tubería de seis pulgadas de PVC que se encontraba dañado. Personal técnico intervino directamente en la red de distribución para solventar la afectación y restablecer el servicio de manera eficiente, tras varias horas de labores en la zona.
Para agilizar la reparación y garantizar una intervención integral, se utilizó maquinaria pesada en la excavación y el posterior aterrado del área intervenida, lo que permitió habilitar nuevamente la circulación vehicular en el sector, una de las vías con alto flujo en la capital.
La autónoma atiende incidencias en el sistema procurando el abastecimiento continuo a los usuarios en los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la infraestructura hídrica y reducir pérdidas de agua potable.
Internacionales
«USS Gerald Ford»: así es el portaviones más grande del mundo
El portaviones «USS Gerald Ford», el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.
Estados Unidos amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al «Gerald Ford».
Un enorme buque de guerra
Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13.000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.
Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100.000 toneladas largas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.
Cuenta con una tripulación de más de 4.000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.
Ocho meses en el mar
El Ford lleva más de ocho meses en el mar, en un despliegue que ya lo ha visto participar en operaciones estadounidenses en el Caribe.
En esta región, las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico e interceptado petroleros sancionados. También lanzaron un ataque en Venezuela para detener al líder Nicolás Maduro.
El portaviones ha tenido importantes problemas con su sistema de baños mientras está en el mar. Medios estadounidenses han informado de atascos y largas filas para usar los servicios en el buque.
El problema no es nuevo.
Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno señaló que el sistema de baños del buque sufría «obstrucciones inesperadas y frecuentes» y requería lavados con ácido de forma regular para despejarlo, a un costo de 400.000 dólares cada vez.
La marina reconoció los informes sobre problemas con los baños en un comunicado el jueves. Al citar al mando del buque, afirmó que «los incidentes de obstrucciones se abordan rápidamente por personal capacitado de control de daños e ingeniería, con un tiempo de inactividad mínimo».
El Ford pasó alrededor de tres meses en el Caribe antes de que Trump ordenara a principios de este mes que se dirigiera a Oriente Medio, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.
Entró en el Mediterráneo el 20 de febrero y luego navegó hasta la isla griega de Creta, donde cargó alimentos, combustible y municiones en la bahía de Suda antes de zarpar el jueves.
Imágenes satelitales mostraban el buque a unos 660 kilómetros del puerto israelí de Haifa, a donde se dirige este viernes, según medios.
Internacionales
El descarrilamiento de un tranvía deja dos muertos y decenas de heridos en Milán
El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó este viernes en Milán la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía a la AFP.
No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.
Un periodista de la AFP constató la presencia de varias ambulancias en el lugar.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su «más sentido pésame» tras el descarrilamiento.
Una investigación inicial apuntaba a que el conductor no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.
«Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado», contó a la AFP un transeúnte, Valerio Gaglione.
«Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un anciano completamente cubierto de sangre», añadió.
Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar.
Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo, precisó.
«No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor», añadió Sala.
Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.
«Solo oí un ruido enorme», contó a la AFP una mujer de 27 años llamada Anna, que se encontraba en su oficina cercana cuando ocurrió el choque.
«Vi que una parte del tranvía había entrado en una tienda», agregó.
En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada
Principal
DoctorSV lidera descargas en iPhone y Android en El Salvador
La aplicación DoctorSV figura como la más descargada en El Salvador tanto en dispositivos iPhone como en Android, de acuerdo con publicaciones compartidas por la cuenta BlackMaps, que retoma datos de plataformas de análisis de tiendas digitales.
En su más reciente mapa regional, BlackMaps señala que DoctorSV ocupa el primer lugar en descargas dentro del ecosistema iPhone en el país. La gráfica cita como fuente a Appfigures, empresa especializada en el monitoreo y estimación de rendimiento de aplicaciones móviles en mercados internacionales.
Este resultado se suma a reportes anteriores en los que la aplicación también aparecía como líder en descargas en dispositivos Android (más de 500,000) en El Salvador, según métricas divulgadas previamente sobre el comportamiento de la tienda Google Play en la región.
El comparativo latinoamericano muestra contrastes entre países, donde predominan aplicaciones de entretenimiento, streaming o redes sociales. En el caso salvadoreño, destaca una plataforma enfocada en servicios de salud digital.
DoctorSV es una aplicación de telemedicina promovida por el Gobierno que ofrece atención médica gratuita las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante consultas por videollamada y apoyo de herramientas de inteligencia artificial para la evaluación inicial de síntomas.
Según datos oficiales difundidos por las autoridades de Salud, la plataforma registra entre 10,000 y 11,000 consultas programadas diariamente. Además de la orientación médica, los usuarios pueden recibir indicaciones para realizarse exámenes en laboratorios clínicos y retirar medicamentos en farmacias con cobertura nacional.