Internacionales
El descarrilamiento de un tranvía deja dos muertos y decenas de heridos en Milán
El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó este viernes en Milán la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía a la AFP.
No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.
Un periodista de la AFP constató la presencia de varias ambulancias en el lugar.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su «más sentido pésame» tras el descarrilamiento.
Una investigación inicial apuntaba a que el conductor no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.
«Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado», contó a la AFP un transeúnte, Valerio Gaglione.
«Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un anciano completamente cubierto de sangre», añadió.
Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar.
Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo, precisó.
«No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor», añadió Sala.
Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.
«Solo oí un ruido enorme», contó a la AFP una mujer de 27 años llamada Anna, que se encontraba en su oficina cercana cuando ocurrió el choque.
«Vi que una parte del tranvía había entrado en una tienda», agregó.
En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada
Internacionales
«USS Gerald Ford»: así es el portaviones más grande del mundo
El portaviones «USS Gerald Ford», el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.
Estados Unidos amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al «Gerald Ford».
Un enorme buque de guerra
Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13.000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.
Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100.000 toneladas largas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.
Cuenta con una tripulación de más de 4.000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.
Ocho meses en el mar
El Ford lleva más de ocho meses en el mar, en un despliegue que ya lo ha visto participar en operaciones estadounidenses en el Caribe.
En esta región, las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico e interceptado petroleros sancionados. También lanzaron un ataque en Venezuela para detener al líder Nicolás Maduro.
El portaviones ha tenido importantes problemas con su sistema de baños mientras está en el mar. Medios estadounidenses han informado de atascos y largas filas para usar los servicios en el buque.
El problema no es nuevo.
Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno señaló que el sistema de baños del buque sufría «obstrucciones inesperadas y frecuentes» y requería lavados con ácido de forma regular para despejarlo, a un costo de 400.000 dólares cada vez.
La marina reconoció los informes sobre problemas con los baños en un comunicado el jueves. Al citar al mando del buque, afirmó que «los incidentes de obstrucciones se abordan rápidamente por personal capacitado de control de daños e ingeniería, con un tiempo de inactividad mínimo».
El Ford pasó alrededor de tres meses en el Caribe antes de que Trump ordenara a principios de este mes que se dirigiera a Oriente Medio, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.
Entró en el Mediterráneo el 20 de febrero y luego navegó hasta la isla griega de Creta, donde cargó alimentos, combustible y municiones en la bahía de Suda antes de zarpar el jueves.
Imágenes satelitales mostraban el buque a unos 660 kilómetros del puerto israelí de Haifa, a donde se dirige este viernes, según medios.
Internacionales
Bill Clinton enfrenta interrogatorio sobre sus lazos con Epstein
El expresidente estadounidense Bill Clinton se enfrenta este viernes ante una comisión del Congreso a un duro interrogatorio sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.
Clinton figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.
La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.
La comparecencia de Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado.
«Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (…) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente», lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité.
Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.
El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.
Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.
«No tengo esa información»
El expresidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.
En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la «suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell».
«Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información», sostuvo.
Además insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.
Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.
Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.
Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.
Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.
Internacionales
Estados Unidos autoriza salida de personal diplomático no esencial de Israel por riesgos de seguridad
La Embajada de Estados Unidos en Israel informó hoy viernes que el Departamento de Estado del país norteamericano ha autorizado la salida del personal gubernamental estadounidense no esencial y de los familiares del personal asignado a la Misión en Israel, debido a riesgos de seguridad.
La embajada indicó en un comunicado que las personas deberían considerar salir de Israel mientras los vuelos comerciales aún operan.
Agregó que, adicionalmente, podría restringir o prohibir al personal gubernamental estadounidense y sus familiares viajar a ciertas zonas de Israel, así como a la Ciudad Vieja de Jerusalén y a Cisjordania, áreas ocupadas por Israel y bajo estricto control de seguridad israelí, «en respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso».
Según medios estadounidenses, el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada la mañana de este viernes instando a quienes deseen salir a hacerlo «hoy mismo».
«Prioricen conseguir un asiento hacia cualquier destino desde el cual puedan continuar su viaje a Washington, aunque la prioridad principal es salir del país de manera expedita», afirmó según se le cita.
Los últimos acontecimientos se producen en un contexto de crecientes tensiones entre EE. UU. e Irán y de un despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.
Informes anteriores indicaban que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando un ataque inicial para presionar a Teherán en las negociaciones nucleares, tras la tercera ronda de conversaciones indirectas celebrada el jueves en la ciudad suiza de Ginebra.