Recaudación de impuestos en El Salvador creció 5.4 % a febrero de 2026

El Salvador continúa registrando signos de confianza para los inversionistas internacionales. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país recibió $474.8 millones en concepto de flujo neto de inversión extranjera di recta (IED) en 2025. Según el BCR, la mayoría de los países que en 2024 registraron inversión extranjera directa en El Salvador la mantuvieron en 2025.

En ese sentido, entre los más importantes que mantienen sus operaciones en el territorio nacional se encuentran Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Perú.

El informe detalla que 53 % de los países que poseen IED aumentó sus flujos netos en 2025. Entre estos destacan Panamá, con $101.2 millones más que en 2024 (+117 %); el Reino Unido, con $69.3 millones (+1,396 %); Honduras, con $26.1 millones (+55 %); Corea del Sur, con $22.5 millones; Colombia, con $16.1 millones; mientras que Países Bajos totalizó $16.1 millones.

En este escenario, 2025 destacó por un nuevo máximo histórico en los beneficios de las em presas de IED por un monto de $1,642.8 millones, con un alza de 16.8 % respecto a 2024, que equivalen a una tasa de rentabilidad de 13.2 %, siendo también la más alta en los registros de esta estadística en los últimos cinco años.

«Los resultados respecto de la rentabilidad de estas inversiones constituyen un éxito para las empresas con capital extranjero en El Salvador y un signo de la confianza que el país ofrece para realizar negocios; asimismo, evidencia la consolidación y madurez de las inversiones y la existencia de un entorno económico propicio para la rentabilidad del capital», indicó el banco central.

Detalló que entre los sectores de la IED que reportaron incrementos destacan servicios, como actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo, restaurantes y hoteles, y otros, que conjuntamente recibieron $267.9 millones, aportando el 56 % del flujo anual, impulsado predominantemente por inversiones in mobiliarias de no residentes y las condiciones favorables actuales y futuras del turismo en el país. Le siguen los servicios financieros y de se guros, con $180.6 millones, que mantuvieron un crecimiento sostenido gracias a la fuerte reinversión de utilidades.

Mientras que transporte incrementó su flujo neto en $106.4 millones, lo cual fue impulsado por las actividades de almacenamiento y de apoyo logístico, que crecieron $10.6 millones (111 %), así como por el transporte aéreo, que obtuvo mejores resultados que en 2024, incrementando su flujo en $94.3 millones.

Además, la construcción experimentó una expansión coherente con el dinamismo del sector inmobiliario al crecer $1.2 millones (49 %) a raíz de la mayor inversión extranjera en obras de ingeniería civil ($1.95 millones).

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