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Recaudación de impuestos en El Salvador creció 5.4 % a febrero de 2026
La recaudación de impuestos en El Salvador continúa mostrando una tendencia de crecimiento en los primeros meses de 2026. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central sumaron $1,386.9 millones al 28 de febrero, lo que significó un incremento de $70.6 millones respecto al mismo período de 2025, equivalente a un alza del 5.4 %.
Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los ingresos tributarios, que alcanzaron los $1,334 millones, con un crecimiento interanual del 5.8 %. Dentro de este rubro, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se consolidó como la principal fuente de ingresos fiscales, al aportar $689.8 millones, lo que representó un incremento de $45.5 millones frente al año anterior, equivalente a un crecimiento del 7.1 %.
El comportamiento del IVA refleja el dinamismo del consumo interno, especialmente en las operaciones declaradas, que generaron $362.4 millones y crecieron un 16.1 %. En contraste, el IVA asociado a importaciones mostró una leve contracción del 1.5 %, situándose en $327.5 millones, lo que sugiere una moderación en el ritmo de compras externas.
Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) alcanzó los $498.8 millones, con un crecimiento interanual del 2.4 %. Dentro de este, el componente de pago a cuenta registró un aumento del 7.7 %, mientras que las retenciones crecieron de forma más moderada, con un 0.7 %. En contraste, las declaraciones presentaron una caída del 9.2 %, lo que evidencia una menor contribución en este segmento específico.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación sumaron $62.4 millones, con un crecimiento del 11.7 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron los $44.4 millones, con un incremento del 13.2 %. En este último rubro, destacan los aumentos en bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos, así como en bebidas no carbonatadas.
El Estado ha recibido más ingresos por impuestos y contribuciones durante 2022, producto del ataque a la evasión. Foto DES/ Sofía Mazariego.
Asimismo, los impuestos diversos, como la transferencia de bienes raíces, aportaron $23.1 millones, con un crecimiento del 13.9 %, destacando particularmente el aumento del 20.3 % en las operaciones de transferencia de inmuebles. Este comportamiento puede estar vinculado a una mayor actividad en el sector inmobiliario durante el período analizado.
En cuanto a las contribuciones especiales, estas totalizaron $15.5 millones, con un incremento del 12.9 %, impulsadas principalmente por los aportes destinados al transporte público y la promoción del turismo.
Por otro lado, los ingresos no tributarios registraron una caída del 5.5 %, al situarse en $52.8 millones, reflejando menores transferencias corrientes e ingresos financieros. Sin embargo, algunos componentes, como las contribuciones a la seguridad social y la venta de bienes y servicios, mostraron variaciones positivas.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
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Capturan en Sonsonate a peligroso «gatillero» y extorsionista de la MS
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reportó durante la noche del martes la captura de William Joaquín Valenzuela García, alias «Crazy», un peligroso palabrero, gatillero y extorsionista de la pandilla MS-13.
El criminal fue ubicado y arrestado en su lugar de residencia, en Sonsonate Norte. Villatoro destacó que el procedimiento se realizó gracias al trabajo que desarrollan en materia de inteligencia y coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
El ministro explicó que Valenzuela García cuenta con un amplio récord delictivo por delitos de homicidio agravado, posesión y tenencia de droga, privación de Libertad, agrupaciones ilícitas, resistencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, comercio ilegal y depósito de armas de fuego y conducción peligrosa de vehículo.
«Este nuevo Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades y llevarlos directo a prisión por los delitos cometidos. Ahora será procesado por cada uno de los delitos cometidos y pagará con décadas en prisión», enfatizó Villatoro.
Internacionales
Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales entre menores de 15 años
Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.
«Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años», explicó el dirigente.
Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.
Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, con pena de multas de hasta 28 millones de euros.
Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.
Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.
«La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa», apuntó. Y «muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí», añadió.
Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que «una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia».
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Inversión extranjera directa dejó un flujo neto de $474.8 millones en el país en 2025
El Salvador continúa registrando signos de confianza para los inversionistas internacionales. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país recibió $474.8 millones en concepto de flujo neto de inversión extranjera di recta (IED) en 2025. Según el BCR, la mayoría de los países que en 2024 registraron inversión extranjera directa en El Salvador la mantuvieron en 2025.
En ese sentido, entre los más importantes que mantienen sus operaciones en el territorio nacional se encuentran Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Perú.
El informe detalla que 53 % de los países que poseen IED aumentó sus flujos netos en 2025. Entre estos destacan Panamá, con $101.2 millones más que en 2024 (+117 %); el Reino Unido, con $69.3 millones (+1,396 %); Honduras, con $26.1 millones (+55 %); Corea del Sur, con $22.5 millones; Colombia, con $16.1 millones; mientras que Países Bajos totalizó $16.1 millones.
En este escenario, 2025 destacó por un nuevo máximo histórico en los beneficios de las em presas de IED por un monto de $1,642.8 millones, con un alza de 16.8 % respecto a 2024, que equivalen a una tasa de rentabilidad de 13.2 %, siendo también la más alta en los registros de esta estadística en los últimos cinco años.
«Los resultados respecto de la rentabilidad de estas inversiones constituyen un éxito para las empresas con capital extranjero en El Salvador y un signo de la confianza que el país ofrece para realizar negocios; asimismo, evidencia la consolidación y madurez de las inversiones y la existencia de un entorno económico propicio para la rentabilidad del capital», indicó el banco central.
Detalló que entre los sectores de la IED que reportaron incrementos destacan servicios, como actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo, restaurantes y hoteles, y otros, que conjuntamente recibieron $267.9 millones, aportando el 56 % del flujo anual, impulsado predominantemente por inversiones in mobiliarias de no residentes y las condiciones favorables actuales y futuras del turismo en el país. Le siguen los servicios financieros y de se guros, con $180.6 millones, que mantuvieron un crecimiento sostenido gracias a la fuerte reinversión de utilidades.
Mientras que transporte incrementó su flujo neto en $106.4 millones, lo cual fue impulsado por las actividades de almacenamiento y de apoyo logístico, que crecieron $10.6 millones (111 %), así como por el transporte aéreo, que obtuvo mejores resultados que en 2024, incrementando su flujo en $94.3 millones.
Además, la construcción experimentó una expansión coherente con el dinamismo del sector inmobiliario al crecer $1.2 millones (49 %) a raíz de la mayor inversión extranjera en obras de ingeniería civil ($1.95 millones).