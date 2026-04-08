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FESFUT firma acuerdo para prevenir el amaño de partidos
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que firmó un acuerdo para prevenir el amaño de partidos.
“Me complace anunciar que hemos firmado un acuerdo con Sportradar para contar con herramientas y monitoreo especializado para ayudar a proteger nuestras competiciones, prevenir riesgos como la manipulación de partidos y fortalecer la transparencia en el juego”, escribió el presidente de la FESFUT en su perfil de X.
El dirigente deportivo agregó que “esto es dar un paso firme hacia un fútbol con más integridad, más control, más prevención y más transparencia”.
En palabras de Yamil Bukele: “Este acuerdo vincula no sólo herramientas tecnológicas, sino que también la oportuna denuncia ante las autoridades locales correspondientes, como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil”.
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Solamente alcanzó para el bronce ante el poderoso Brasil
Si tumbar a Brasil, campeón del mundo, ya era para leyenda, la victoria de Dinamarca sobre Colombia sepultó con toneladas de arena las ilusiones de la armada de Rudis Gallo de conseguir la hazaña de ceñirse el título en la cuarta edición de la Beach Soccer Cup 2026, clausurada esta noche en el estadio de Fútbol Playa, que lució un lleno impresionante.
Los guerreros de playa necesitaban ganar para provocar un triple empate y hacer una buena diferencia de goles para buscar por esa vía el cetro, pero se vieron abajo en el marcador desde muy temprano.
Los guerreros de playa dieron pelea pero no alcanzó para ganar a los brasileños.
En penalti bastante discutido, Filipe Silva hizo el 0-1 y amplió Rodrigo Soares para llevarse ventaja de 0-2 a la primera pausa. En ese lapso la Azul solo consiguió estrellar un remate en el horizontal.
En el segundo episodio, Catarino Da Silva puso más arena de por medio con el 0-3, pero Exon Perdomo, de chilena, logró el 1-3 y activó las esperanzas de la hinchada que reclamó una mano brasileña dentro del área, pero el arbitraje tendió la balanza hacia el amarillo. Al final, en el último periodo Catarino hizo el 1-4 y Filipe convirtió el quinto.
No obstante haber perdido, El Salvador dejó una grata impresión.
CAFÉ AMARGO
En el primer juego en la rama masculina disputado más temprano, Dinamarca presentó sus credenciales ofensivas con una chilena de Axel Damm y misiles de larga distancia del meta Gustav Madsen, pero fueron los colombianos los que pegaron primero en el duelo.
Disparó Rafael Acosta en la primera que tuvo claridad y la mandó a guardar para el 1-0 que se mantuvo a lo largo de los primeros 12 minutos.
En la reanudación de las acciones Dinamarca entró con nuevo brillo y celebró dos golazos. Primero una excelente triangulación que finiquitó Ole Hjorth, de cabeza, y después Tobias Pilgaard se lució con un tanto de pecho para el 1-2 con que terminó el segundo descanso.
En el tramo final una nueva anotación de Ole Hjorth sepultó toda esperanza de reacción de los cafeteros con el 1-3 y borró también la chance de que El Salvador albergara la esperanza de soñar con el título.
MARCADORES
DIA 1 / JUEVES
Brasil 9-5 Colombia
Dinamarca 3-2 El Salvador
DIA 2 / VIERNES
Brasil 10-3 Dinamarca
El Salvador 8-5 Colombia
DIA 3 / AYER
Colombia 1-3 Dinamarca
El Salvador 1-5 Brasil
POSICIONES FINALES: Brasil campeón con 9 puntos, Dinamarca segunda con 6, tercero El Salvador con 3 y último Colombia con 0 puntos.
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La Selecta femenina de playa se corona bicampeona de la Beach Soccer Cup
Elías Ramírez no puede pedir un mejor regalo de cumpleaños. Sus pupilas dejaron sudor y sangre para imponerse 1-0 sobre Portugal y honrarlo con el título de la Beach Soccer Cup El Salvador 2026 por segundo año consecutivo, torneo que se disputó desde el jueves hasta este sábado.
La hinchada que disfrutó minuto a minuto y que celebró el angustioso tanto de la meta Maravilla, le cantaron a todo pulmón el feliz cumpleaños al popular «Dinho». Pero para festejar hubo que esperar hasta el final.
La primera función se esfumó entre el aplauso. No hubo goles, pero la hinchada de la Azul congregada en el estadio de Deportes de Playa hizo bajar una cascada de aplausos a un remate de Ingrid Ramos a la bases del poste derecho y una atajada de Maravilla que se le complicó luego que el balón se elevará en una duna.
El segundo acto tampoco dejó gol, pero fueron 12 minutos para comerse las uñas. En la zona baja, Maravilla se mostró segura bajo los maderos y probó también suerte, pero la fortuna estaba del lado de las europeas que vieron cómo Paola Calderón estrelló un remate en el poste y un misil de Daniela Rivera que astilló el horizontal.
En ese lapso las portuguesas se dedicaron a sacar agua del pozo y más a un a rendir plegarias para que el cronómetro se devorara los minutos y pudieran mantener su portería en cero.
En la bajada del telón el partido se mantuvo tan tenso como chispeante hasta que Maravilla, a falta de dos minutos consiguió que la pelota finalmente entrada a la cabaña de las lusas, que solo recibieron un gol en el torneo, pero fue el que les apartó del título.
GRACIAS POR PARTICIPAR
Temprano, en el juego inaugural de la jornada de cierre, Brasil se impuso 7-0 a México e inauguró su casilla de victorias evitando así volver sin puntos a casa. El duelo tuvo un arranque bastante soso, pero se maquilló con los primeros dos tantos brasileños antes de llegar a la primera pausa.
Adrielle Rocha abrió la ruta a la victoria y luego, de chilena, tambien castigó con el 2-0 que premió en demasía el escaso fútbol que ofertaron las sudamericanas en este certamen.
En el segundo período, Isabelle y Taiane Da Costa doblaron el marcador con el 3-0 y 4-0 respectivamente; en los 12 minutos finales tantos de Isabelle, Taiane y Silvana Neves firmaron la goleada 7-0 sobre las aztecas.
RESULTADOS
DÍA 1 / JUEVES
Portugal 1-0 Brasil
México 2-2 El Salvador (3-1 P)
DIA 2 / VIERNES
Portugal 6-0 México
El Salvador 6-4 Brasil
DIA 3 / AYER
Brasil 7-0 México
El Salvador 1-0 Portugal
TABLA
EQUI. PJ G P GF GC P
El Salvador 3 2 1 9 2 6
Portugal 3 2 1 7 1 6
Brasil 3 1 2 11 7 3
México 3 1 2 2 15
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Una victoria de El Salvador que sabe a café de altura
Más que azul, la selección de playa, con piezas nuevas, llegó verde al Beach Soccer Cup 2026 y lo pagó caro en su propia arena en el primer juego, cayó 2-3 ante Dinamarca, pero ante Colombia dejó piel y sangre y se llevó un gran triunfo 8-5 que abre la esperanza para la hombrada ante Brasil este sábado.
En el juego de este viernes, Perdonó Exon Perdomo, perdonó Anderson Castro, de cabeza, llegó tarde Emerson Cerna a un balón en ofensiva y Colombia una tuvo y la mandó a guardar, para celebrar así el 0-1, y en otra nueva opción se puso en ventaja 0-2.
Fue Juan Ossa el que descorchó el marcador y Esleider Ávila quien puso arena de por medio con el 0-2, pero cuando el azul salvadoreño parecía apagarse, Edwar Vásquez, uno de los debutantes, se lanzó en acrobática postura y descontó para el 1-2 con que llegaron a la primera pausa de descanso e hidratación.
El segundo acto fue un intercambio de golpes. Ossa elevó la cuenta a 1-3, pero Edward Vásquez andaba encendido y con doblete celebró su «hat-trick» y encendió el luminoso con el 3-3.
Luego Julio César Pantoja volvió a poner por delante a los cafeteros 3-4, lo que ardió en la sangre salvadoreña que reaccionó con una chilena de Anderson Castro que reflejó el 4-4 y ese envión lo aprovechó Cerna para decretar el 5-4 en los últimos segundos y llevar una ligera ventaja a la pausa.
En la caída del telón Andrés Osorio celebró su primer gol del torneo y el 6-4 para El Salvador, cuenta que incrementó Cerna desde el penalti 7-4, pero quedaba una eternidad por jugarse y otro tanto de Ossa 7-5 no dejó de sembrar dudas hasta que «La Joya» Cerna finiquitó con el 8-5 definitivo.