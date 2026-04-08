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La pavimentación de la calle al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 60 %
El proyecto de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 60 %, así lo informó el director del Fondo de Conservación Vial (Fovial), Alexánder Beltrán, en Entrevista AM de canal 10.
De acuerdo con el director, la obra tiene un plazo de 10 meses de ejecución, sin embargo, se alcanzado mayores avances que permitirán terminar la pavimentación antes del tiempo previsto.
«Los Toles es parte de la zona urbana de Ahuachapán, en un sector muy emblemático, conocido como el arco Durán, esta calle parte justamente del arco y pasa por una serie de caseríos y cantones hasta llegar al Centro Escolar Cantón Los Toles, hay un total de cinco centros escolares importantes en el sector y hay una población estudiantil bastante considerable», dijo Beltrán.
Esta obra también beneficiará al comercio de la zona, ya que existe producción de hortalizas, maíz y frijol. Además, esta vía es utilizada por automovilistas que se trasladan hacia otras zonas del occidente del país.
«Hemos pavimentado un poco más de tres kilómetros hasta la fecha, esto es importante porque nos ha permitido impermeabilizar parte del pavimento que se ha colocado y esta es una estrategia que la hacemos en las zonas lomeras, zonas que tienen topografía más de montaña para proteger la estructura que se ha colocado por debajo», explicó.
Añadió que, tienen más de tres frentes de trabajo, unos de terracería, pavimentación, otro de acarreo y movimiento de tierra y ocho cuadrillas que trabajan a lo largo de los 12 kilómetros que serán pavimentados para construcción de canaletas, obras de paso, entre otras.
El titular del Fovial también señaló que el ancho promedio de esta calle antes de la intervención era de 4.5 a 5 metros, por lo que, esto implicaba que dos vehículos pesados no podían circular en sentidos opuesto de forma simultánea; ahora hay pistas de hasta 10 metros de ancho en algunos sectores, que permitirá tener dos carriles de tres metros a cada lado y espacios para que los peatones puedan caminar.
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Capturan en Sonsonate a peligroso «gatillero» y extorsionista de la MS
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reportó durante la noche del martes la captura de William Joaquín Valenzuela García, alias «Crazy», un peligroso palabrero, gatillero y extorsionista de la pandilla MS-13.
El criminal fue ubicado y arrestado en su lugar de residencia, en Sonsonate Norte. Villatoro destacó que el procedimiento se realizó gracias al trabajo que desarrollan en materia de inteligencia y coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
El ministro explicó que Valenzuela García cuenta con un amplio récord delictivo por delitos de homicidio agravado, posesión y tenencia de droga, privación de Libertad, agrupaciones ilícitas, resistencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, comercio ilegal y depósito de armas de fuego y conducción peligrosa de vehículo.
«Este nuevo Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades y llevarlos directo a prisión por los delitos cometidos. Ahora será procesado por cada uno de los delitos cometidos y pagará con décadas en prisión», enfatizó Villatoro.
Internacionales
Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales entre menores de 15 años
Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.
«Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años», explicó el dirigente.
Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.
Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, con pena de multas de hasta 28 millones de euros.
Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.
Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.
«La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa», apuntó. Y «muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí», añadió.
Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que «una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia».
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Inversión extranjera directa dejó un flujo neto de $474.8 millones en el país en 2025
El Salvador continúa registrando signos de confianza para los inversionistas internacionales. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país recibió $474.8 millones en concepto de flujo neto de inversión extranjera di recta (IED) en 2025. Según el BCR, la mayoría de los países que en 2024 registraron inversión extranjera directa en El Salvador la mantuvieron en 2025.
En ese sentido, entre los más importantes que mantienen sus operaciones en el territorio nacional se encuentran Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Perú.
El informe detalla que 53 % de los países que poseen IED aumentó sus flujos netos en 2025. Entre estos destacan Panamá, con $101.2 millones más que en 2024 (+117 %); el Reino Unido, con $69.3 millones (+1,396 %); Honduras, con $26.1 millones (+55 %); Corea del Sur, con $22.5 millones; Colombia, con $16.1 millones; mientras que Países Bajos totalizó $16.1 millones.
En este escenario, 2025 destacó por un nuevo máximo histórico en los beneficios de las em presas de IED por un monto de $1,642.8 millones, con un alza de 16.8 % respecto a 2024, que equivalen a una tasa de rentabilidad de 13.2 %, siendo también la más alta en los registros de esta estadística en los últimos cinco años.
«Los resultados respecto de la rentabilidad de estas inversiones constituyen un éxito para las empresas con capital extranjero en El Salvador y un signo de la confianza que el país ofrece para realizar negocios; asimismo, evidencia la consolidación y madurez de las inversiones y la existencia de un entorno económico propicio para la rentabilidad del capital», indicó el banco central.
Detalló que entre los sectores de la IED que reportaron incrementos destacan servicios, como actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo, restaurantes y hoteles, y otros, que conjuntamente recibieron $267.9 millones, aportando el 56 % del flujo anual, impulsado predominantemente por inversiones in mobiliarias de no residentes y las condiciones favorables actuales y futuras del turismo en el país. Le siguen los servicios financieros y de se guros, con $180.6 millones, que mantuvieron un crecimiento sostenido gracias a la fuerte reinversión de utilidades.
Mientras que transporte incrementó su flujo neto en $106.4 millones, lo cual fue impulsado por las actividades de almacenamiento y de apoyo logístico, que crecieron $10.6 millones (111 %), así como por el transporte aéreo, que obtuvo mejores resultados que en 2024, incrementando su flujo en $94.3 millones.
Además, la construcción experimentó una expansión coherente con el dinamismo del sector inmobiliario al crecer $1.2 millones (49 %) a raíz de la mayor inversión extranjera en obras de ingeniería civil ($1.95 millones).