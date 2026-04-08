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«La reina de la Ketamina» será sentenciada por la muerte de Matthew Perry
Javeen Sangha podría enfrentar hasta seis décadas de cárcel tras haber admitido una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.
Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, está bajo custodia federal desde agosto de 2024.
La mujer de 42 años es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.
Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.
Su muerte conmocionó a los fans de «Friends» y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.
El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.
Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.
Plasencia compraba la ketamina de Chavez y se la vendía al actor a precios elevados.
«Me pregunto cuánto pagará este imbécil», le escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto revelado en el caso.
Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2.000 dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.
Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.
Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.
Cuando Sangha escuchó las noticias sobre la repentina muerte de Perry, intentó cubrir su rastro.
«Borra todos nuestros mensajes», instruyó a Fleming.
Cuando los investigadores allanaron la casa de Sangha en North Hollywood, encontraron metanfetaminas, ketamina, éxtasis, cocaína y relajantes, así como una máquina para contar dinero, una balanza, y artefactos para detectar señales inalámbricas y cámaras escondidas.
Iwamasa y Fleming deben ser sentenciados este mes.
Sangha se declaró culpable de un cargo por mantener un local relacionado con drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina resultante en muerte o lesiones corporales graves.
También reconoció que le vendió cuatro frascos de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019.
McLaury murió horas después por sobredosis.
«Ella asumió la responsabilidad de sus acciones», dijo anteriormente su abogado Mark Geragos a AFP.
Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Sin embargo, los fiscales afirman que se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas.
La serie «Friends», que se emitió entre 1994 y 2004 y que seguía la vida de seis jóvenes neoyorquinos, atrajo a una audiencia masiva.
El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna. Pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y al alcohol.
En 2018, tuvo que ser operado varias veces tras una perforación de colon relacionada con el consumo de drogas.
En su libro «Amigos, amantes y aquello tan terrible», Perry narró haber pasado decenas de veces por procesos de desintoxicación.
«Me he mantenido mayoritariamente sobrio desde 2001», escribió Perry. «Excepto por unos sesenta o setenta pequeños contratiempos».
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Britney Spears reaparece con sus hijos tras años de distanciamiento
El reencuentro se da en medio de un proceso de reconciliación familiar que ha ido fortaleciéndose en los últimos meses. Durante años, la relación entre la artista y sus hijos, fruto de su relación con Kevin Federline, estuvo marcada por la distancia, especialmente después de que el bailarín obtuviera la custodia mayoritaria tras su divorcio.
Sin embargo, recientes apariciones en redes sociales y encuentros privados han evidenciado un acercamiento emocional. En imágenes compartidas, se observa a Spears disfrutando momentos relajados y cercanos con los jóvenes.
El reencuentro ha sido interpretado como un nuevo capítulo en la vida de la llamada «Princesa del pop», quien, tras años de conflictos familiares y mediáticos, parece enfocada en fortalecer los lazos con sus hijos y recuperar el tiempo perdido.
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Exhiben al prometido de Niurka; comediante yucateco revela detalles del pasado de Bruno
Fue desde el pasado mes de abril de 2025 que mientras Niurka Marcos se encontraba dentro del reality show “La Casa de los Famosos All-Stars”, su joven novio le propuso matrimonio.
Pero para el mes de diciembre (de 2025) la vedette y Bruno Espinosa sorprendieron al revelar que este próximo 1 de agosto de 2026 se casarán en en alguna playa de Yucatán o dentro de la Península.
No obstante, a cuatro meses de que la cubana se case por cuarta vez, pero ahora con un joven 20 años menor que ella, un periodista de espectáculos y un comediante yucateco han exhibido al novio de Niurka.
Por lo que recientemente ha quedado al descubierto que Bruno antes de ser pareja de la cubana no solo era stripper en un antro gay de Mérida, sino que también se dedicaba a ofrecer servicio sexual a hombres; fue pareja de varias mujeres transexuales e incluso consumía cristal.
Fue a través de una reciente emisión del programa del periodista de espectáculos, Javier Ceriani en el que éste habló del presunto turbio pasado del prometido de la actriz cubana.
En el programa, el argentino inició comentando que Bruno Espinosa nunca ha ocultado que trabajaba de stripper en un antro gay de la ciudad de Mérida, pero esa no habría sido su única fuente para conseguir dinero.
Según Ceriani, el joven novio de Niurka también ofrecía servicio sexual a hombres a través de Facebook.
“Bruno era un stripper, modelo de una disco gay de un bar de Mérida. Lo conocían a Bruno un montón de gays, él vendía en Facebook sus servicios [sexuales], yo tengo los screenshots (capturas de pantalla) y muchas trans dicen que se acostaron con Bruno…”, explicó Javier.
El comunicador prosiguió señalando que “todas las trans de Mérida tienen historia con el novio de Niurka” y para prueba, el testimonio de una chica que en plática con el comediante yucateco identificado como ‘Miramelindo’, habló sobre el pasado de Bruno.
Sin embargo, el argentino decidió profundizar en el tema y es por ello que se comunicó con el también influencer yucateco para conocer más “detalles” sobre la vida del prometido de la vedette.
Es así como mediante una videollamada, ‘Miramelindo’ le reveló al periodista de espectáculos que una chica transexual identificada como Andrea Ferrer —a quien entrevistó para su canal de YouTube— le reveló que sostuvo una relación con Bruno.
Asimismo, el comediante yucateco mencionó que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, le estuvieron enviando audios e imágenes que “incriminan a Bruno” sobre su faceta como pareja de gays.
El creador de contenido también aprovechó la charla con Javier Ceriani para aclaró que él no fue quien exhibió las fotos “comprometedoras” de Bruno que circulan en redes sociales.
Pero tras esta aclaración, el argentino no solo confirmó que ‘Miramelindo’ no le envió nada, sino que Javier destacó que su equipo investigo y pudo contactar a un presunto testigo, quien brindó más información sobre el supuesto pasado “oscuro” del novio de Niurka.
“Como Mérida es muy pequeño, entonces nos conocemos todos… yo conozco a esa trans [Andrea Ferrer]… se llevaba mucho con Bruno, se iba de after con Bruno, se metían cosas con Bruno… su marido de Niurka pues es consumidor de cristal de eso yo fui testigo también…”, inició mencionando el presunto testigo.
Y prosiguió diciendo: “A Bruno lo conocen pues todas las trans… pues eso, eso sí fue verdad… Bruno sabe muy bien… eso de que Bruno andaba con las trans claro que sí, yo tengo amigas que han andado con él…”.
Y añadió: “Incluso yo a Bruno, yo lo conocí en un after porque andaba de pareja con una trans“.
En el programa, tras el testimonio de un presunto conocido del prometido de Niurka Marcos, el periodista de espectáculos dejó al descubierto el otro supuesto trabajo del oriundo de Veracruz.
Es decir, Javier Ceriani afirmó que le enviaron una página de Facebook en el que se podía ver a Bruno Espinosa ofreciendo servicios como sexoservidor.
Sobre este tema, el comediante yucateco se limitó a decir que Bruno había trabajado en varias discos gays, incluso señaló que “era uno de los chicos más cotizados a pesar de no ser tan joven, pues es muy guapo, muy bien parecido”.
YouTube video
Asimismo, el influencer yucateco manifestó que “él sabe que tiene ese pasado”, por lo que al andar con una figura pública como Niurka, era muy seguro que lo expongan.
Finalmente, ‘Miramelindo’ comentó que la cubana no debe molestarse ni ofenderse de que ahora el pasado de su prometido salga a la luz, pues era obvio que eso pasaría.
Luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani exhibiera al novio de Niurka y, que señalara al comediante yucateco como un presunto testigo de la información que develó, la actriz decidió pronunciarse.
Y como ya es costumbre Niurka Marcos arremetió en contra del argentino y el yucateco.
A través de sus historias de Instagram, la vedette afirmó que el comunicador simplemente pretendía desprestigiar a su novio, pues es lo único que sabía hacer.
Mientras que del comediante dijo que éste solo quiere colgarse de la fama de ella y su novio para hacerse conocido. Aunque lo que más destaca de los vídeos de Niurka dedicados al yucateco son los insultos que le propinó.
Esto a raíz de que ‘Miramelindo’ compartido un vídeo con el testimonio de una chica trans que afirmó haber sido pareja de Bruno Espinosa durante dos años y medio.
Cabe destacar que aunque Niurka “explota” en contra del periodista de espectáculos y el comediante yucateco, hasta el momento su prometido no se pronunció al respecto tras estos delicados señalamientos.
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Morat, Karol G y los Hermanos Flores lideran la presencia latina en Coachella 2026
La música latina continúa consolidando su presencia en los escenarios más importantes del mundo, y en el festival Coachella 2026 figura la banda colombiana Morat, la superestrella Karol G y la orquesta salvadoreña los Hermanos Flores, quienes llevarán el talento latino a uno de los eventos musicales más influyentes del mundo.
Morat, integrada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas, llega a este importante escenario tras un año de grandes logros, luego de su exitosa gira «Los estadios», en la que agotaron entradas en múltiples recintos internacionales. La banda anunció mediante un video en redes sociales que cumplirán uno de sus mayores sueños al presentarse en Coachella, los domingos 12 y 19 de abril de 2026.
Por su parte, los Hermanos Flores marcarán un hito al convertirse en la primera agrupación salvadoreña en formar parte del festival. Los embajadores de la cumbia llevarán su característico ritmo tropical al Empire Polo Club de Indio, California, y sus presentaciones, de aproximadamente 50 minutos en el segundo escenario más grande del festival, están programadas para los sábados 11 y 18 de abril.
Karol G también resalta como una de las artistas latinas más influyentes del momento, consolidando junto a Morat y los Hermanos Flores una representación llena de música y energía. La colombiana se presentará en el festival los días 12 y 19 de abril.