Rafael Amaya podría protagonizar serie producida por Emma Coronel
El actor Rafael Amaya vuelve a las narcoseries de mano de la mismísima esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ya que no solo dará vida al capo de las drogas, también será productor de la nueva serie junto con la pareja del ahora narcotraficante preso.
Amaya protagonizará y será productor ejecutivo de una serie bilingüe, contada desde la perspectiva de la esposa de Guzmán, Emma Coronel Aispuro, y centrada en su vida junto a su esposo.
Como productores ejecutivos, además del histrión, también se incluye a Coronel y su socia productora, Maritza Ramos, todo esto por medio de las empresas Amaya Productions y Zero Gravity Management («El Contador 1 y 2», «Ozark»).
Aunque el anunció ya fue confirmado por el portal Deadline.com, lo que también mencionó es que aún buscan un guionista para la emisión.
Guzmán es exlíder del cártel de Sinaloa condenado en un tribunal federal estadounidense en 2019 por múltiples cargos de narcotráfico y asociación delictuosa. En tanto, su esposa, Emma Coronel, cumplió tres años de prisión tras declararse culpable de narcotráfico y lavado de dinero. Fue liberada en 2023.
La serie, aún sin título, se describe como un drama criminal ficticio que explorará temas de poder, lealtad y supervivencia a través del viaje personal de la exreina de belleza de Sinaloa.
La orquesta Hermanos Flores prepara su desembarco en Coachella 2026
A escasos 47 días de su participación en el festival de Indio, California, la Orquesta de los Hermanos Flores afina los detalles de su presentación en el escenario global más importante de la música actual. La agrupación, reconocida como embajadora musical del país, se prepara para un espectáculo de 40 minutos dividido en cuatro bloques, diseñados para integrar la mayor cantidad de éxitos posibles y narrar la trayectoria de la orquesta desde su fundación.
La noticia llegó a través de Daniel Guerrero, hijo de Nory Flores, quien inicialmente recibió la propuesta de Goldenvoice con incredulidad. «No lo creíamos porque pensábamos que era una broma», relató. La confirmación llegó tras una cena con los organizadores, donde se reveló que la elección de los Hermanos Flores fue un proceso meticuloso basado en una lista de reproducción de música salvadoreña. Según Guerrero, los productores del festival destacaron que la orquesta era la formación «idónea» para representar la cultura del país.
El acercamiento se formalizó dos semanas después de la primera llamada, y hoy tiene a la agrupación en intensas jornadas de ensayo.
Uno de los pilares de esta presentación será el componente visual, a cargo del diseñador salvadoreño Róssemberg Rivas quien hará los dos atuendos de Nory Flores. El diseñador manifestó que se han diseñado dos propuestas de vestuario que buscan elevar la indumentaria de espectáculo a la categoría de «monumento nacional».
En cuanto al vestuario que llevará la agrupación, esta fue presentada al público. De igual manera, ambos poseen elementos relacionados con El Salvador. Inspiración en el Torogoz: un diseño en color verde que rinde homenaje al ave nacional y la lleva detallada en pedrería. Identidad en Azul: un segundo atuendo en tonos azules con detalles en pedrería, que representa el color del cielo y los mares salvadoreños.
La confección tiene un enfoque pedagógico, integrando a estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado. «Queremos que estos vestuarios estén confeccionados en el “embellishment” con la nueva generación de diseñadores de El Salvador», explicó Rivas, subrayando la unión entre la experiencia de la orquesta y el talento emergente.
En un contexto de alta tecnología, la orquesta reafirma su compromiso con el sonido orgánico. Nory Flores enfatizó que la esencia de la agrupación radica en el uso de instrumentos reales. «No necesitamos efectos especiales de nada… lo hemos caracterizado por hacerlo todo con el instrumento real», afirmó durante la rueda de prensa.
El repertorio está siendo optimizado para realizar un recorrido histórico que honre el esfuerzo de los fundadores y de todos los músicos que han formado parte de la institución. Además, se confirmó la grabación de un documental que registrará todo el proceso, desde los ensayos actuales hasta el momento en que la bandera salvadoreña se despliegue ante los miles de asistentes que se esperan en el festival.
Para poner la cereza al pastel, la agrupación ha confirmado que, antes de emprender su viaje, ofrecerán un encuentro musical gratuito como muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional del público salvadoreño. Aunque los detalles sobre el lugar, la hora y la fecha exacta están por definirse, se sabe que el evento se desarrollará a finales de marzo. Será una noche especial, dónde pretenden invitar a otros artistas nacionales, quienes subirán al escenario para interpretar junto a ellos los éxitos más emblemáticos del grupo.
Alejandro Sanz y Elena Rose lanzan el videoclip oficial de «Rimowa»
El estreno del videoclip de «Rimowa» marca uno de los momentos más esperados por los seguidores de Alejandro Sanz desde la publicación de su trabajo discográfico, ¿Y ahora qué +?, lanzado en noviembre de 2025.
La colaboración con Elena Rose se consolidó rápidamente como una de las favoritas del público y ahora suma una nueva exposición con su versión audiovisual.
La canción nació en un encuentro creativo en 5020 Miami, donde ambos artistas dieron forma a una composición que, según Sanz, surgió directamente del alma de la intérprete venezolana.
Bajo la dirección de Gus Carballo y con producción de Music Content Factory, el videoclip apuesta por una narrativa visual sobria e intensa.
Rodado en Madrid durante una lluviosa jornada de febrero, el escenario, un espacio de estética minimalista provoca un alojamiento temporal, potencia la sensación de intimidad y melancolía.
Los planos cerrados y la ambientación casi gélida acompañan el pulso emocional de la interpretación, aportando un aire cinematográfico que envuelve la historia.
«Hay canciones que se ven antes de existir. RIMOWA ya tiene videoclip. Espero que lo améis tanto como nosotrxs», escribió Sanz en su cuenta de Instagram.
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de «abusos sexuales» y «esclavitud» contra sus trabajadoras
El cantante Julio Iglesias (82 años) ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (54), por acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud». En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella.
Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky.
También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».
Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‘Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales’. «Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.
La representación del cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.
Fue el pasado mes de enero, en concreto, cuando el Ministerio Fiscal publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».
La Fiscalía no acepta que Julio Iglesias pueda intervenir en las diligencias abiertas sobre la denuncia de dos exempleadas
Díaz, según recoge el escrito ahora presentado, afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias». «La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», aseveró.
El escrito incide en que «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».
Lo que Iglesias quiere es que Díaz «se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social» del cantante.
Pocos minutos antes de las 17 horas, la ministra ha respondido al cantante, a través de la red social Bluesky: «Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos».