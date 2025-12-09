Principal
Presidente Rodrigo Chaves anuncia visita a El Salvador para fortalecer cooperación bilateral
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que este jueves y viernes realizará una visita oficial a El Salvador, tras una invitación extendida por el Presidente Nayib Bukele.
Según detalló el mandatario costarricense, el encuentro permitirá continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas.
Como parte de la agenda bilateral, ambos presidentes efectuarán una visita conjunta al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el día viernes, uno de los puntos estratégicos en materia de seguridad del país.
Principal
240 años de cárcel para pandilleros de la MS por diversos delitos
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso condenas que oscilan entre los cuatro y los 240 años de prisión para pandilleros que integran el programa Santa Lucía de la Mara Salvatrucha (MS), por diversos delitos.
ntre los condenados, José Alberto Mejía Clímaco, alias Black, recibió la pena más alta: 240 años de prisión por su participación en seis homicidios agravados.
A José Mauricio Escobar, alias Whiteboy de Nairas, quien ostentaba el rango de homeboy con funciones de liderazgo, el tribunal le impuso 162 años de cárcel por cinco casos de homicidio agravado y el delito de agrupaciones ilícitas.
Además, otras 63 personas fueron condenas a penas que van desde los cuatro hasta los 172 años de prisión.
El programa Santa Lucía estaba compuesto por las clicas Tecolotes Locos Salvatruchos, 16 Locos Salvatruchos, Texas Locos Salvatruchos, Nairas Locos Salvatruchos y Cabañas Locos Salvatruchos.
En esta misma causa se condenó a los líderes y fundadores de cada una de las clicas y del programa de la MS-13 que operaban en el distrito de Ilopango, departamento de San Salvador Este.
Entre ellos se encuentra Rafael Alexander Ramírez Alvarado, alias Oso, quien tenía el rango de ranflero.
Otro de los líderes condenados es Marvin Fransua Palma Juárez, fundador en la década de los años noventa de la clica Tecolotes Locos Salvatruchos.
En total, 38 homeboys con poder de decisión dentro de la estructura criminal fueron condenados a las penas máximas establecidas en el Código Penal anterior.
Principal
Nueva generación de oficiales se integra a la Fuerza Armada
Un total de 53 nuevos oficiales, entre ellos 43 caballeros y 10 señoritas, culminaron su formación para integrarse a la Fuerza Armada de El Salvador, asumiendo desde hoy el compromiso de defender la Patria incluso a costa de sus propias vidas.
La promoción destaca por su disciplina, determinación y espíritu de servicio, valores que los convierten en parte de la nueva generación de líderes militares encargados de resguardar la soberanía y garantizar la seguridad de las familias salvadoreñas.
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, reconoció el esfuerzo y dedicación de los graduados: “Mi reconocimiento a cada uno de ellos, que han obtenido el grado de Subtenientes del Ejército y Fuerza Aérea, y Tenientes de Corbeta de la Marina Nacional, y a sus apreciadas familias”.
Jetset
Empeora condición de Miss Jamaica por caída en ‘Miss Universo’
El mundo de los certámenes de belleza se encuentra en vilo tras el trágico accidente que sufrió la representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok, Tailandia,.
La dramática caída, ocurrida el pasado mes de noviembre, ha dejado a la modelo en un estado de salud delicado que, según reportes, ha empeorado.
¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?
La Dra. Gabrielle Henry sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cayendo por una abertura oculta en el escenario,. Las consecuencias del incidente fueron devastadoras: la concursante sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas que la mantienen en cuidados intensivos desde el momento del suceso.
Ante la gravedad del diagnóstico, la organización Miss Universo emitió un comunicado urgente el lunes 8 de diciembre de 2025, confirmando que Henry será trasladada de vuelta a su país natal para continuar con su tratamiento,. En los próximos días, Miss Jamaica será acompañada por un equipo médico completo en un vuelo de repatriación especializado, siendo llevada directamente a un hospital cercano a su lugar de origen para continuar bajo vigilancia continua y especializada,.
En un gesto que ha sido aplaudido, la organización se ha comprometido a cubrir la totalidad de los gastos derivados de este lamentable suceso. Esto incluye los costos hospitalarios, el tratamiento, el proceso de rehabilitación, y el cargo del vuelo de repatriación médica. Además, Miss Universo cubrió los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estadía fuera de Jamaica. La modelo, que estaba brillando en el certamen, ahora lucha por su recuperación lejos de los reflectores.