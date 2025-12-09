240 años de cárcel para pandilleros de la MS por diversos delitos

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso condenas que oscilan entre los cuatro y los 240 años de prisión para pandilleros que integran el programa Santa Lucía de la Mara Salvatrucha (MS), por diversos delitos.

ntre los condenados, José Alberto Mejía Clímaco, alias Black, recibió la pena más alta: 240 años de prisión por su participación en seis homicidios agravados.

A José Mauricio Escobar, alias Whiteboy de Nairas, quien ostentaba el rango de homeboy con funciones de liderazgo, el tribunal le impuso 162 años de cárcel por cinco casos de homicidio agravado y el delito de agrupaciones ilícitas.

Además, otras 63 personas fueron condenas a penas que van desde los cuatro hasta los 172 años de prisión.

El programa Santa Lucía estaba compuesto por las clicas Tecolotes Locos Salvatruchos, 16 Locos Salvatruchos, Texas Locos Salvatruchos, Nairas Locos Salvatruchos y Cabañas Locos Salvatruchos.

En esta misma causa se condenó a los líderes y fundadores de cada una de las clicas y del programa de la MS-13 que operaban en el distrito de Ilopango, departamento de San Salvador Este.

Entre ellos se encuentra Rafael Alexander Ramírez Alvarado, alias Oso, quien tenía el rango de ranflero.

Otro de los líderes condenados es Marvin Fransua Palma Juárez, fundador en la década de los años noventa de la clica Tecolotes Locos Salvatruchos.

En total, 38 homeboys con poder de decisión dentro de la estructura criminal fueron condenados a las penas máximas establecidas en el Código Penal anterior.

