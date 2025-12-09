Principal
240 años de cárcel para pandilleros de la MS por diversos delitos
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso condenas que oscilan entre los cuatro y los 240 años de prisión para pandilleros que integran el programa Santa Lucía de la Mara Salvatrucha (MS), por diversos delitos.
ntre los condenados, José Alberto Mejía Clímaco, alias Black, recibió la pena más alta: 240 años de prisión por su participación en seis homicidios agravados.
A José Mauricio Escobar, alias Whiteboy de Nairas, quien ostentaba el rango de homeboy con funciones de liderazgo, el tribunal le impuso 162 años de cárcel por cinco casos de homicidio agravado y el delito de agrupaciones ilícitas.
Además, otras 63 personas fueron condenas a penas que van desde los cuatro hasta los 172 años de prisión.
El programa Santa Lucía estaba compuesto por las clicas Tecolotes Locos Salvatruchos, 16 Locos Salvatruchos, Texas Locos Salvatruchos, Nairas Locos Salvatruchos y Cabañas Locos Salvatruchos.
En esta misma causa se condenó a los líderes y fundadores de cada una de las clicas y del programa de la MS-13 que operaban en el distrito de Ilopango, departamento de San Salvador Este.
Entre ellos se encuentra Rafael Alexander Ramírez Alvarado, alias Oso, quien tenía el rango de ranflero.
Otro de los líderes condenados es Marvin Fransua Palma Juárez, fundador en la década de los años noventa de la clica Tecolotes Locos Salvatruchos.
En total, 38 homeboys con poder de decisión dentro de la estructura criminal fueron condenados a las penas máximas establecidas en el Código Penal anterior.
DOM inaugura Complejo Deportivo en El Congo, Santa Ana Este
La Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó un moderno Complejo Deportivo a más de 13,200 habitantes de la colonia La Esmeralda, en El Congo, Santa Este.
Este Complejo Deportivo se convierte en un lugar de sano esparcimiento y seguro para todos los habitantes y será una oportunidad para que los niños puedan disfrutar y tener un espacio en el que se desarrollen en un entorno de paz y tranquilidad.
Este lugar ahora cuenta con una piscina semi olímpica con 21 metros de ancho por 25 metros de largo y una profundidad promedio de 2.20 metros, así como una cancha con grama sintética con 42 metros de largo y un ancho de 23 metros.
Las modernas instalaciones cuentan con un parque con sus respectivos senderos, área de juegos infantiles con torres, toboganes, columpios, sube y baja, entre otros.
Logró vender su pick up pero a la «huesera» tras accidentarse en la alameda Roosevelt
Un conductor se quedó sin «poder vender» un vehículo tras accidentarse este martes en la alameda Roosevelt de San Salvador.
El pick up llevaba el rotulo s/v, que quiere decir «se vende». El automóvil se llevó quedó totalmente destruido de la parte delantera.
Algunos mecánicos cotizan que que el vehículo se puede recuperar. Aunque se gastará mucho dinero.
En el accidente, dos personas resultaron lesionadas y el conductor del pick up iba manejando con ¡16 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
Internacionales
Capturan a sujeto con fuerte cargamento militar
En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional de Guatemala, dieron con la captura de Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, a quién le incautaron un fuerte cargamento de armas y municiones y pretendía pasar por un punto ciego a México.
Según la información de las autoridades, la captura se realizó en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango. Al momento de su captura, el sujeto portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones.
Tras un fuerte operativo en el sector, los agentes policiales localizaron 3 drones, uno de ellos estimado en Q. 200 mil ($2,500).
Además, se incautaron 4 fusiles AK-47, 1 pistola 9 mm, varias municiones de alto calibre, 12 tolvas para fusil, 4 radios portátiles, 2 chalecos antibalas, y un aproximado de 50 explosivos.
También, se decomisaron varias bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov y varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.