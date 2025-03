Presidente anuncia incremento de cupos para becas técnicas y universitarias

El Presidente Nayib Bukele se pronunció sobre el impacto negativo de las tasas municipales elevadas impuestas por algunas alcaldías, las cuales han provocado el cierre de 3,000 comercios y la pérdida de 45,000 empleos.

El mandatario comparó estas prácticas con la extorsión que ejercían las pandillas en el pasado y señaló que, tras la recuperación de la seguridad en el país, no se puede permitir que las municipalidades adopten métodos similares bajo la figura de tasas municipales.

“Las alcaldías no pueden actuar como una mafia, deben actuar como servidores públicos”, enfatizó Bukele, dejando claro que su gobierno no permitirá abusos que afecten la economía y el empleo de los salvadoreños; y advirtió que si este lunes no revierte estos cobros, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de La República.

El Presidente enfatizó que desde el Gobierno central está luchando por el dinamismo y estabilidad económica, por lo que advirtió que se tomarán medidas para evitar que las municipalidades impongan cargas excesivas a los empresarios y comerciantes.

