Preparan millonario cargamento de cigarrillos de contrabando que será destruido

La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con el Ministerio de Hacienda anunciaron la destrucción de un lote de cigarrillos decomisados a diversas estructuras dedicadas al contrabando.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento está compuesto por 6,562,570 unidades (9.7 toneladas), con un valor estimado de 2 millones de dólares en impuestos dejados de percibir, almacenaje y multas.

Se trata de la segunda destrucción del año de un lote de cigarrillos decomisados, los cuales ingresaron de manera ilegal al país afectando las finanzas públicas.

Además, el lote corresponde a 23 marcas de cigarrillos procedentes del continente asiático, como Modern, Marvel, Royal, This Blue, Royal Menthol, entre otros, los cuales fueron decomisados en diversos operativos en carreteras y puntos ciegos.

El producto será trasladado a las instalaciones de la planta Geocycle, ubicada en Metapán, Santa Ana, donde serán procesados para su destrucción sin producir efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de la población, afirmaron las autoridades.

