Policías apoyan a turista francés en sillas de ruedas con sus amigos a conocer el Volcán Ilamatepec

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló este sábado en la previa de la final de la Supercopa y dejó claro que el equipo tiene muchas ganas de levantar el título.

Además, no escondió que las relaciones con el Real Madrid están rotas.

«Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes», afirmó Laporta.

Este domingo a la 1: 00 de la tarde, hora de El Salvador se juega el primer Clásico del 2026 en Arabia Saudita.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...