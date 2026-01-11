Principal
Capturan a ebrio tras un siniestro vial donde su acompañante resultó lesionada en Atiquizaya
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a un conductor tras provocar un siniestro vial donde resultó lesionada su acompañante, la mañana del sábado, en el departamento de Ahuachapán.
Se trata de Boris Hason Ramírez Figueroa, de 24 años, quien “perdió el control del vehículo y se salió de la carretera”.
El siniestro tuvo lugar sobre la calle que de Atiquizaya conduce hacia San Lorenzo, en el municipio de Ahuachapán Norte.
Al hacerle el antidoping, Figueroa arrojó un resultado de ¡147 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
Laporta: «Las relaciones con el Real Madrid están rotas»
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló este sábado en la previa de la final de la Supercopa y dejó claro que el equipo tiene muchas ganas de levantar el título.
Además, no escondió que las relaciones con el Real Madrid están rotas.
«Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes», afirmó Laporta.
Este domingo a la 1: 00 de la tarde, hora de El Salvador se juega el primer Clásico del 2026 en Arabia Saudita.
Policías apoyan a turista francés en sillas de ruedas con sus amigos a conocer el Volcán Ilamatepec
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales que apoyaron a un turista francés en sillas de ruedas con sus amigos a conocer el Volcán Ilamatepec de Santa Ana
La PNC detalló que el ascenso y descenso se realizó sin inconvenientes.
«Nuestra Politur acompañó a un grupo de franceses que cumplieron el sueño de uno de sus compatriotas: subir el Volcán Ilamatepec», informó la PNC en redes sociales
El caso ha generado reacciones positivas en redes sociales por la labor comunitaria que realiza La Policía para el turista extranjero como nacional.
Fallece una persona tras accidentarse con bus de la ruta 242
Una persona falleció en un accidente de tránsito con una unidad del transporte colectivo de la ruta 242.
El percance ocurrió en la zona de El Milagro, jurisdicción de Coatepeque, Santa Ana Este, sobre la carretera antigua de San Salvador a Santa Ana. Historia
Por el momento no ha sido identificada la víctima.