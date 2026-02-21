Principal
Plan Trifinio avala agenda que proyecta inversiones
Autoridades de Plan Trifinio, junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvieron un encuentro en el que se aprobó la estrategia de trabajo para 2026.
La reunión tuvo como propósito presentar el estado de avance del proyecto «Cadenas de Valor», el cual comprende el desarrollo de la plataforma de comercialización Trifinio Market.
«Se aprobó la estrategia de trabajo 2026, que incluye la elaboración de un portafolio de inversiones para la región», iinformó Plan Trifinio.
Añadió que este proceso estará acompañado por la implementación del sistema de gestión de recursos hídricos (HydroBID), el cual permitirá la simulación hidrológica para la gestión del agua en Plan Trifinio.
«Las líneas de trabajo priorizadas incluyen: Sistemas de agua y saneamiento, transformación productiva de cadenas de valor y gobernanza e inclusión social», subrayó la entidad.
Este trabajo articulado se desarrolla con socios claves como el BID y la OEA, que en conjunto con Plan Trifinio implementan acciones que contribuyen a la conservación de los recursos naturales en la zona trinacional, que comparten El Salvador, Honduras y Guatemala.
Principal
DoctorSV, la app con más descargas Android en El Salvador
La cuenta black.maps publicó ayer su ranking de la Aplicación más descargada en cada país en dispositivos Android, con datos de Mapcharnet y AppFigures, ubicando a la aplicación DoctorSV como la más descargada en El Salvador.
En la publicación se muestra un listado comparativo de las aplicaciones líderes en descargas en América Latina, según registros de la tienda Android.
DoctorSV es una aplicación de telemedicina promovida por el Gobierno, que ofrece atención médica digital gratuita las 24 horas, los siete días de la semana, a través de videollamadas con médicos y herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que orientan el diagnóstico y apoyan a los profesionales en la evaluación de síntomas.
De acuerdo con el director de la aplicación, Manuel Belloso, se brinda un promedio de entre 10,000 y 11,000 consultas programadas por día.
La población que hace uso de dicha plataforma recibe, cuando es necesario, indicaciones para realizarse exámenes en laboratorios clínicos y de imágenes. Además, los medicamentos pueden retirarse en farmacias particulares con sucursales a escala nacional.
En la aplicación DoctorSV se brinda atención primaria a la población salvadoreña de todas las edades. Los usuarios únicamente deben registrarse y agendar una cita.
Principal
Senador francés anuncia que visitará El Salvador en marzo
Jean-Marc Vayssouze-Faure, senador y presidente delegado para Centroamérica del Grupo de Amistad del Senado de Francia, anunció que organizará una visita a El Salvador a partir del 4 de marzo, según informó la vicepresidencia salvadoreña.
Vayssouze-Faure sostuvo un encuentro con el vicepresidente Félix Ulloa, momento en el que dio a conocer su intención de visitar El Salvador junto con una delegación de empresarios franceses.
«La agenda contemplará reuniones con instituciones del Estado y representantes del sector privado, con el objetivo de explorar oportunidades concretas para la promoción de inversión y el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales», comunicó la vicepresidencia.
Como parte de su intervención en la reunión con el senador, Ulloa destacó que la consolidación de la seguridad pública ha generado estabilidad social, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento institucional, creando un entorno favorable para la inversión extranjera, mayor turismo y desarrollo económico.
El encuentro permitió fortalecer el diálogo político y la diplomacia parlamentaria entre El Salvador y Francia, así como compartir detalles de la evolución del proceso de transformación salvadoreña.
La seguridad fue uno de los aspectos que se ha destacado esta semana durante diferentes encuentros de Ulloa con funcionarios europeos.
La vicepresidencia detalló que las autoridades francesas manifestaron interés en conocer directamente la experiencia salvadoreña y coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos mediante intercambios parlamentarios y futuras iniciativas de cooperación.
«Como gesto protocolario, el Senado hizo entrega al vicepresidente de una placa con la insignia de la República Francesa: “Liberté, Égalité, Fraternité”, símbolo de los valores republicanos que inspiran el diálogo entre ambas naciones», indicó.
Ulloa ha desarrollado una agenda por Europa en los últimos días, que también ha incluido encuentros con autoridades de España.
Jetset
Fallece Willie Colón, pionero e ícono de la salsa, a los 75 años
El reconocido músico William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón, falleció este sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, según informó su familia a través de un comunicado oficial en redes sociales. El legendario salsero y trombonista, considerado uno de los pilares del género de la salsa, se destacó por su extensa y trascendental trayectoria musical.
«Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia», se lee al inicio.
Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, Colón comenzó su carrera desde muy joven y se convirtió en una figura clave del movimiento salsero surgido en Nueva York en los años 60 y 70. Su estilo fusionó ritmos caribeños con jazz y elementos urbanos, dando lugar a un sonido distintivo e influyente que trascendió generaciones.
«Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo», finaliza el mensaje.
Durante la década de 1970, su colaboración con el cantante Héctor Lavoe marcó una etapa fundamental en la historia de la salsa, con álbumes que se convirtieron en clásicos del repertorio latino. Posteriormente, su trabajo con Rubén Blades, especialmente en el emblemático disco Siembra, consolidó aún más su legado.
Hasta el momento, la familia ha solicitado respeto y privacidad para procesar esta pérdida, mientras el mundo musical rinde homenaje a uno de sus grandes exponentes