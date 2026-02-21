Plan Trifinio avala agenda que proyecta inversiones

Jean-Marc Vayssouze-Faure, senador y presidente delegado para Centroamérica del Grupo de Amistad del Senado de Francia, anunció que organizará una visita a El Salvador a partir del 4 de marzo, según informó la vicepresidencia salvadoreña.

Vayssouze-Faure sostuvo un encuentro con el vicepresidente Félix Ulloa, momento en el que dio a conocer su intención de visitar El Salvador junto con una delegación de empresarios franceses.

«La agenda contemplará reuniones con instituciones del Estado y representantes del sector privado, con el objetivo de explorar oportunidades concretas para la promoción de inversión y el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales», comunicó la vicepresidencia.

Como parte de su intervención en la reunión con el senador, Ulloa destacó que la consolidación de la seguridad pública ha generado estabilidad social, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento institucional, creando un entorno favorable para la inversión extranjera, mayor turismo y desarrollo económico.

El encuentro permitió fortalecer el diálogo político y la diplomacia parlamentaria entre El Salvador y Francia, así como compartir detalles de la evolución del proceso de transformación salvadoreña.

La seguridad fue uno de los aspectos que se ha destacado esta semana durante diferentes encuentros de Ulloa con funcionarios europeos.

La vicepresidencia detalló que las autoridades francesas manifestaron interés en conocer directamente la experiencia salvadoreña y coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos mediante intercambios parlamentarios y futuras iniciativas de cooperación.

«Como gesto protocolario, el Senado hizo entrega al vicepresidente de una placa con la insignia de la República Francesa: “Liberté, Égalité, Fraternité”, símbolo de los valores republicanos que inspiran el diálogo entre ambas naciones», indicó.

Ulloa ha desarrollado una agenda por Europa en los últimos días, que también ha incluido encuentros con autoridades de España.

