Principal
Persisten los vientos nortes con ráfagas de hasta 60 km/h este domingo
Durante la tarde de este domingo, el cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la institución, para el resto de la jornada se espera cielo mayormente despejado, con el paso ocasional de nubosidad en tránsito. No se prevén lluvias durante la tarde en ninguna zona del territorio.
En cuanto a los vientos, continuarán con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. Sin embargo, podrían registrarse ráfagas ocasionales de entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas del occidente y el norte del país, donde estas condiciones serán más sensibles.
Las autoridades señalan que la temperatura en zonas altas oscilará entre los 16 °C y 24 °C. En los valles, las temperaturas alcanzarán entre 28 °C y 37 °C, mientras que en la franja costera se prevén máximas de entre 32 °C y 35 °C.
Además, informan que los vientos nortes continuarán en el país con mayor intensidad en el occidente y nororiente.
Conductor es sancionado por circular en sentido contrario en el bulevar Los Próceres
Las autoridades de tránsito sancionaron al conductor del vehículo con placas 44 0EB tras atender una denuncia ciudadana por circular en sentido contrario en el bulevar Los Próceres, a la altura del monumento Hermano Bienvenido a Casa.
El hecho fue reportado por usuarios de la vía, quienes grabaron un video de lo sucedido permitiendo intervención correspondiente y la aplicación de la sanción conforme a la normativa vigente.
Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar las señales de tránsito y evitar conductas que pongan en riesgo la vida e integridad de peatones y demás usuarios viales.
«Instamos a los automovilistas evitar comportamientos que pongan en peligro la vida de los demás usuarios viales», indicó el VMT.
Internacionales
El papa expresa «gran inquietud» por «aumento de las tensiones» entre Cuba y EE. UU.
El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».
Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».
El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.
Trump instó a Cuba a aceptar «antes de que sea demasiado tarde» un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó.
«¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!», amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.
El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para «gestos concretos de distensión y diálogo».
«Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz», añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada «tregua olímpica».
Es una «costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos», explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.
«Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo», declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.
El papa León XIV rezó también por las «numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo», por quienes «sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia», así como por las «poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones».
Internacionales
Panamá decomisa unas tres toneladas de droga en una embarcación
Las autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran trasportadas en una embarcación en aguas del Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
La Senan indicó en su cuenta X que el operativo junto a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala permitió el decomiso de 3.029 «paquetes» de presunta droga, una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no detalló.
Aunque no especifica el tipo de sustancia incautada, las imágenes distribuidas muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo.
Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año «particularmente desafiante» para Panamá debido a la «sobreproducción de drogas en la región», donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.