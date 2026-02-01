Internacionales
El papa expresa «gran inquietud» por «aumento de las tensiones» entre Cuba y EE. UU.
El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».
Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».
El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.
Trump instó a Cuba a aceptar «antes de que sea demasiado tarde» un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó.
«¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!», amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.
El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para «gestos concretos de distensión y diálogo».
«Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz», añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada «tregua olímpica».
Es una «costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos», explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.
«Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo», declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.
El papa León XIV rezó también por las «numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo», por quienes «sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia», así como por las «poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones».
Internacionales
Panamá decomisa unas tres toneladas de droga en una embarcación
Las autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran trasportadas en una embarcación en aguas del Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
La Senan indicó en su cuenta X que el operativo junto a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala permitió el decomiso de 3.029 «paquetes» de presunta droga, una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no detalló.
Aunque no especifica el tipo de sustancia incautada, las imágenes distribuidas muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo.
Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año «particularmente desafiante» para Panamá debido a la «sobreproducción de drogas en la región», donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.
Internacionales
El niño de cinco años detenido por el ICE en Mineápolis vuelve a casa
Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador.
«Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila», escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.
El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados.
Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.
La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.
Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1,800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota.
Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos.
El magistrado afirmó en su auto que «este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños».
«También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia», escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata.
Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota.
«No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares», aseguró.
Internacionales
La mitad de los 166 cristianos reportados como secuestrados en Nigeria estaban escondidos
La mitad de los 166 cristianos que inicialmente fueron reportados como víctimas de secuestro el 18 de enero en el norte de Nigeria, en realidad lograron huir durante el ataque a tres iglesias y se escondieron en otras aldeas, declaró este domingo un funcionario local.
Ishaku Dan’azumi, líder tradicional de la zona de Kurmin Wali, en el estado de Kaduna, en el norte, informó inicialmente que 177 personas habían sido secuestradas. Once escaparon posteriormente.
Pero el domingo el jefe de la aldea declaró a AFP que, entre los 166 desaparecidos, 80 regresaron tras huir durante los ataques y refugiarse en aldeas vecinas.
«Pensábamos que las 166 personas desaparecidas habían sido secuestradas, pero resultó que algunas habían huido y se habían refugiado en otras aldeas», dijo.
En total, 80 han regresado. Ahora está claro que 86 personas permanecen retenidas por los secuestradores que operan en el norte del país y realizan secuestros masivos para reclamar rescates.
Estados Unidos está ejerciendo presión diplomática sobre el gobierno nigeriano por la violencia que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha descrito como «genocidio» y «persecución» de los cristianos.