Internacionales
Nueve esquiadores están desaparecidos tras avalancha en California
El alud se produjo a las 11H30 locales (19H30 GMT) en el pico Castle, uno de los más populares del estadounidense Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a 15 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, en donde se encuentra la montaña.
«Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate», detalló el comunicado.
Las autoridades habían dicho previamente que había 16 personas en el grupo, antes de revisar la cifra a 15. Con ello, el número de desaparecidos se redujo a 9.
«Debido a las condiciones climáticas extremas, el personal de rescate tardó varias horas para alcanzar a los esquiadores y transportarlos a un sitio seguro donde fueron sometidos a una evaluación médica», indicó el Departamento del Sheriff en un comunicado posterior.
«La búsqueda continúa, dependiendo de las condiciones climáticas», agregó, señalando que hay 46 socorristas en la operación.
Una potente tormenta de invierno avanza sobre California, en la costa oeste de Estados Unidos, desde comienzos de semana, golpeando al estado con fuertes precipitaciones, poderosas ráfagas de viento y nevadas.
Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, en la cual se enmarca el pico Castle.
«Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño el martes, el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos de montaña no controlados», anunció más temprano el Centro de Avalanchas de la Sierra.
El pico Castle, de 2.777 metros, es un popular destino de esquí. Se encuentra próximo a la comunidad de Soda Springs, en donde cayeron al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas de acuerdo con meteorólogos, obligando a la suspensión temporal de operaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin del miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.
Internacionales
Takaichi es confirmada como primera ministra de Japón tras victoria en las elecciones
La Cámara Baja de Japón confirmó formalmente a Sanae Takaichi en sus funciones como primera ministra este miércoles, diez días después de su victoria en las elecciones.
La gobernante ha manifestado su intención de reforzar el ejército japonés, lo que probablemente tensará aún más las relaciones con China, y se encuentra bajo presión para impulsar la débil economía.
En noviembre sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba atacar a Taiwán.
Eso enfureció a China, que considera a esa isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza, si fuera necesario.
La disputa entre los dos países provocó una fuerte caída del turismo chino a Japón, que se redujo 60,7% en enero comparado con el mismo mes del año pasado, según la Organización Nacional de Turismo japonesa.
Una de las causas citadas es la advertencia del gobierno chino de no viajar a Japón debido al diferendo.
El gobierno de Takaichi también prevé impulsar una ley para crear una Agencia Nacional de Inteligencia y comenzar discusiones para una ley antiespionaje, según medios locales.
Asimismo, la primera ministra prometió reforzar las leyes migratorias, pese a que la segunda mayor economía de Asia lucha con la falta de mano de obra y el declive poblacional.
En un discurso de políticas previsto para el viernes próximo, Takaichi insistirá en su promesa de campaña de suspender por dos años el impuesto al consumo para alimentos para aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares, indicaron los medios.
Esta promesa generó temores en los mercados por la enorme deuda japonesa, y llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir que provocaría que los pagos de intereses sobre esa deuda se dupliquen entre 2025 y 2031.
Para aliviar esos temores, Takaichi insistirá en su mantra de tener una política fiscal «responsable, proactiva», y fijar una meta de reducción de la deuda pública, según los medios.
En su discurso del viernes, la primera ministra anunciará la creación de un «consejo nacional» con representación de todos los partidos para discutir la tributación y cómo financiar la seguridad social en una población que envejece.
Pero su primera tarea será conseguir la aprobación del presupuesto nacional para el año fiscal que inicia el 1 de abril, luego de que el proceso fue aplazado por la elección.
La coalición gobernante también quiere acelerar el debate sobre cambios constitucionales y la revisión de las reglas que rigen a la familia imperial para aliviar una posible crisis de sucesión.
Takaichi y muchos en su Partido Liberal Democrático (PLD) rechazan permitir que una mujer asuma como emperatriz, pero las reglas podrían ser modificadas para «adoptar» nuevos miembros masculinos.
La primera ministra tiene previsto dar una conferencia de prensa posteriormente el miércoles.
Internacionales
Vaticano difunde información por vía digital para combatir falsificaciones generadas por IA
Vatican News, el medio de comunicación de la Santa Sede, informó el miércoles que el pontífice había escrito a los obispos invitándolos a utilizar ese servicio en los sitios web de parroquias, diócesis y asociaciones católicas.
La idea es ofrecer un canal constantemente actualizado con videos autorizados del papa, así como discursos, anuncios, textos e historias de los medios oficiales del Vaticano, en 40 idiomas diferentes.
En su carta, León XIV afirmó a los obispos que se trataba de una «herramienta de evangelización» y «una forma para que sus parroquias y comunidades obtengan constantemente información de la fuente primaria».
Una investigación de AFP realizada en los meses posteriores a la entronización del papa León en mayo de 2025 identificó docenas de páginas de YouTube y TikTok que publicaban videos y grabaciones generadas por IA, atribuidas al papa.
En TikTok, un video en español recibió 9,6 millones de visualizaciones y afirmaba mostrar a León XIV predicando sobre el valor de adorar a las mujeres. Otro, que llevaba una etiqueta de IA, pero aún así engañaba a los espectadores, fue visto unos 32,9 millones de veces.
Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, afirmó que la nueva iniciativa «puede servir para combatir el fenómeno de las noticias falsas al permitir el acceso inmediato a la fuente original de las noticias y los textos».
Internacionales
Un obispo polaco juzgado por encubrir crímenes de pederastia
Un obispo católico polaco compareció este miércoles ante un tribunal, acusado de haber encubierto actos de pederastia cometidos por sacerdotes de su diócesis.
Andrzej Jez es el primer alto dignatario de la Iglesia católica de Polonia procesado por no haber informado a las autoridades de las agresiones sexuales cometidas por miembros del clero.
«No sé cómo esto va a terminar, pero yo estoy más que contento de que esto finalmente se haga público», dijo a los periodistas Lilianna Kupaj, víctima de agresión sexual por parte de un sacerdote cuando era aún una niña.
«Que el mundo lo escuche», agregó, con lágrimas en los ojos antes del inicio de la audiencia, en un tribunal de Tarnow, en el sudeste de Polonia.
El obispo ingresó al tribunal vestido de civil y solo con el cuello clerical como testimonio de su condición.
Según la fiscalía, la jerarquía católica conoció los casos de dos sacerdotes que habían cometido agresiones sexuales contra menores de edad. Uno de ellos, identificado como Stanislaw P., habría abusado de unos 95 niños.
Ninguno de los dos clérigos ha sido condenado. Uno se ha beneficiado de la prescripción y el otro, con problemas de salud, aún no ha sido juzgado.
«Es un caso espectacular y no tiene precedentes en el país», dijo a la AFP Artur Nowak, abogado de las víctimas.
La curia local rechaza las acusaciones contra el obispo y subraya en un comunicado que «las autoridades de la diócesis de Tarnow han enviado una buena docena de informes» en los últimos años, de acuerdo con su política de «tolerancia cero».