Principal
Mujer se hace viral por viajar relajada y como si estuviera en la sala de su casa
Una mujer se ha hecho viral en redes sociales luego de ser captada viajando sobre un sillón que colocaron en la cama de un pick up.
Relajada como que, si estuviera en la sala de su casa y con el celular, la mujer disfruta de su viaje mientras recorría las calles de la ciudad de Chalatenango Sur.
Muchas personas no daban crédito a lo que observaban, lo que parecía un placentero viaje para botar el estrés.
La escena poco común ha generado una ola de comentarios por la manera en que ella ser transportaba, incluso, opiniones hacia el conductor por no acatar las medidas preventivas.
Internacionales
VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia
Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona.
Las autoridades indicaron que material altamente inflamable dentro del edificio avivó las llamas, generando una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros de distancia.
Alrededor de 96 bomberos y 26 unidades se desplegaron en la zona para controlar gigantescas llamas. Hasta el omento, el Ministerio de Emergencias no ha detallado las causas que ocasionaron el siniestro.
Los informes iniciales confirman que, a raíz del incidente, una persona resultó herida. Videos en redes sociales capturaron la magnitud de las llamas que arrasaron el lugar
#Rusia l Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona. pic.twitter.com/knmH5kgpkv
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Capturan a madre e hijo que se dedicaban a la venta de “hierba seca” en Santa Ana
La Policía Nacional Civil arrestó a una mujer y su hijo acusados de vender psicotrópicos en el municipio de Santa Ana Centro.
La señora y su hijo “fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro”, detalló la fuente policial en su perfil oficial de X.
La señora capturada responde al nombre de Gloria Marlene Martínez Flores, de 55 años, explicó la PNC.
Mientras que el hijo de doña Gloria fue identificado como Roberto Carlos López Martínez, de 21 años.
A los detenidos “se les incautó más de 30 mil dólares y varias porciones de droga”, añadió la corporación policial.
“Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas y lavado de dinero”, concluyó la PNC.
Jetset
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.