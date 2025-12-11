Mujer se hace viral por viajar relajada y como si estuviera en la sala de su casa

La Policía Nacional Civil arrestó a una mujer y su hijo acusados de vender psicotrópicos en el municipio de Santa Ana Centro.

La señora y su hijo “fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro”, detalló la fuente policial en su perfil oficial de X.

La señora capturada responde al nombre de Gloria Marlene Martínez Flores, de 55 años, explicó la PNC.

Mientras que el hijo de doña Gloria fue identificado como Roberto Carlos López Martínez, de 21 años.

A los detenidos “se les incautó más de 30 mil dólares y varias porciones de droga”, añadió la corporación policial.

“Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas y lavado de dinero”, concluyó la PNC.

