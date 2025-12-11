Mujer resulta lesionada tras volcar en su auto en La Libertad

Para este jueves, se prevén lluvias sectorizadas en zonas de montaña, zona central y oriental, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según el reporte, en la mañana, el cielo estará mayormente despejado; y en la tarde, comenzará a incrementarse la nubosidad, sobre todo en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias sectorizadas y poco organizadas.

Finalmente, en la noche, el cielo estará parcialmente nublado, sobre todo en la zona central y oriental, con lluvias sectorizadas.

El viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h) con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, sensibles en zonas altas.

Autoridades agregaron que el ambiente estará cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada.

“Estas condiciones se deben al flujo del este y al calentamiento diurno, provocando la presencia de nubosidad, en horas de la tarde y noche, y con ello, la posibilidad de lluvias en sectores de montaña, zona central y oriental del país”, explicó el MARN.

