Internacionales
Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros tras incendio en edificio de apartamentos en Filipinas
Un voraz incendio se desató este miércoles en varios pisos de un edificio de apartamentos en la ciudad de Guizo, Mandaue City, Cebú, Filipinas.
En este siniestro una mujer demostró su valentía y amor por sus mascotas al arriesgar su vida para salvar a sus perros que habían quedado atrapados entre el humo y las llamas.
En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo la mujer mantuvo la calma en medio del fuego, con la convicción de salvar a sus mascotas.
Luego de ubicar a sus caninos, la valiente mujer no tuvo otra oportunidad que lanzarlos hacia abajo donde había personas que presenciaban el siniestro.
Posteriormente, la mujer fue rescatada por los bomberos, justo antes de que el fuego alcanzara el balcón de su apartamento.
Internacionales
‘Noé’ africano construye ocho arcas para salvar a la humanidad del ‘gran diluvio’
Videos que inicialmente mostraban a un hombre cortando madera en un campo polvoriento de Ghana se han transformado en un fenómeno viral en redes después de que el autoproclamado profeta Ebo Noah afirmara que Dios le advirtió que el mundo terminará el 25 de diciembre de 2025.
Por ello, asegura que, siguiendo instrucciones divinas, ha construido ocho enormes arcas de madera destinadas a salvar a un grupo selecto de personas del supuesto ‘gran diluvio’ inminente.
Según el relato del hombre, citado por medios británicos, su misión empezó tras una serie de sueños en los que Dios le habría mostrado lluvias continuas durante tres o cuatro años, ciudades inundadas y continentes desapareciendo bajo el agua.
Se presenta como una especie de ‘Noé’ moderno encargado de advertir a la humanidad y sostiene que su proyecto está avanzado en un 80 %. Además, sostiene que la catástrofe no puede evitarse y solo resta intentar sobrevivir.
Internacionales
Captan cuando 2 mujeres roban celular a turista extranjera
Las autoridades de Antigua Guatemala capturaron a dos mujeres por robarle un teléfono celular a una turista extranjera.
El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un restaurante y el video fue presentado como prueba para que arrestaran a las responsables.
En las imágenes se aprecia cuando la turista dejó su teléfono y las dos mujeres lo tomaron y ocultaron para posteriormente abandonar el establecimiento.
La víctima presionó el botón de emergencias y gracias a las cámaras de vigilancia se ubicó a las ladronas y se les arrestó.
Video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=2247403349349404
Internacionales
Sancionarán con prisión a quien fabrique o venda vapeadores
Los vapeadores quedan ahora completamente prohibidos en México. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud que prohíben su fabricación, venta, distribución, importación y publicidad, aplicando la medida también a cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todo el país.
Con 292 votos a favor, 163 en contra y ninguna abstención, el dictamen fue enviado al Senado para su revisión y eventual aprobación final.
La iniciativa establece penas de uno a ocho años de prisión y multas que pueden superar los 12 mil dólares americanos para quienes comercialicen estos productos de manera ilícita.
Sin embargo, consumir o poseer vapeadores para uso personal no constituye un delito, y las sanciones están dirigidas únicamente a quienes producen, distribuyen o comercializan estos dispositivos con fines de lucro.
El dictamen contempla medidas contundentes: prisión de uno a ocho años para quienes fabriquen, distribuyan, vendan o publiciten vapeadores o cigarrillos electrónicos.