Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros tras incendio en edificio de apartamentos en Filipinas

Un voraz incendio se desató este miércoles en varios pisos de un edificio de apartamentos en la ciudad de Guizo, Mandaue City, Cebú, Filipinas.

En este siniestro una mujer demostró su valentía y amor por sus mascotas al arriesgar su vida para salvar a sus perros que habían quedado atrapados entre el humo y las llamas.

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo la mujer mantuvo la calma en medio del fuego, con la convicción de salvar a sus mascotas.

Luego de ubicar a sus caninos, la valiente mujer no tuvo otra oportunidad que lanzarlos hacia abajo donde había personas que presenciaban el siniestro.

Posteriormente, la mujer fue rescatada por los bomberos, justo antes de que el fuego alcanzara el balcón de su apartamento.

