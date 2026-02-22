Nacionales -deportes
Muere Rodrigo González, hijo de Jorge “El Mágico” González
El fútbol salvadoreño amanece de luto este domingo 22 de febrero tras conocerse del fallecimiento de Rodrigo González, hijo del futbolista Jorge “Mágico” González.
Periodistas deportivos como Karsten Rivas y Meme Rivera confirmaron el deceso de Rodrigo a través de las redes sociales, mostrando su consternación y enviando sus condolencias a la familia del “Mágico”.
La FESFUT suspende a Iván Barton tras polémica en el partido Águila vs Alianza
La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó la sanción del árbitro salvadoreño Iván Barton, luego de reunirse con autoridades del arbitraje nacional y evaluar el desempeño del colegiado en el partido entre Águila y Alianza.
El castigo contempla dos jornadas sin designación oficial, el cual forma parte del proceso disciplinario interno establecido por la estructura arbitral federativa.
El Comité Ejecutivo también instruyó a reforzar evaluaciones técnicas y criterios disciplinarios para fortalecer la toma de decisiones en futuros encuentros oficiales.
Durante el encuentro entre Águila y Alianza, Barton expulsó al arquero aguilucho Jairo Guardado en una jugada ocurrida en el minuto 31 cuando disputaba un balón con el delantero aliancista Gustavo Moura.
Según las imágenes, Guardado estira el pie para despejar el balón e impacta con el brasileño quien cae al césped, momento en el que el árbitro central corre con tarjeta roja en mano y expulsa al guardameta.
El encuentro se decantó a favor de Alianza, quien aprovechó la ventaja numérica y goleó al equipo migueleño por 0-3 en el Estadio Cuscatlán.
La decisión provocó reclamos inmediatos del plantel de Águila y abrió un fuerte debate arbitral entre aficionados y analistas deportivos.
Anuncian evaluación profunda del arbitraje nacional
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que la institución abordará de inmediato el tema del arbitraje, al considerar que se trata de un aspecto delicado y sensible dentro del fútbol salvadoreño. El dirigente explicó que antes de emitir cualquier postura pública o tomar decisiones, se ha convocado a una reunión urgente con los responsables de las asignaciones arbitrales en el fútbol profesional.
Bukele señaló que el balompié nacional merece decisiones arbitrales acordes a la visión de desarrollo que se impulsa y al respeto que demanda su afición. Asimismo, reconoció que situaciones ocurridas en los últimos días han generado inquietud dentro de la federación.
En ese sentido, la FESFUT realizará una evaluación profunda del desempeño arbitral, con el objetivo de acelerar medidas que permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia. El presidente enfatizó que el respeto a la competencia, a los clubes y a la afición es innegociable.
Chelo Arévalo y Mate Pavic vuelven a la acción en el Open de Róterdam
El inicio de la temporada 2026 del Tour ATP ya está en su segundo mes de competencias. Y Marcelo Arévalo junto a Mate Pavic están listos para su tercer reto, esta vez en el Open de Róterdam, en Países Bajos.
Este torneo ATP 500 llega después de estar en Australia disputando el torneo de Adelaida y en Melbourne el primer Grand Slam de este 2026. El camino del salvadoreño en esta competencia acabó en cuartos de final y semifinales del dobles masculino y del dobles mixtos, respectivamente.
Sin embargo las sensaciones fueron buenas, a pesar de que la vara junto a Pavic la tienen alta, dieron muestras de que este año puede ser mejor que el anterior, y empezar a trabajar más fuerte para soñar con un nuevo título de Grand Slam.
El debut del sonsonateco y el balcánico está previsto para este martes a las 10:00 de la mañana ante la dupla de neerlandeses conformada por Botic van de Zandschulp y Tallon Griekspoor, que por estar en casa tendrán el apoyo de sus fans, pero son dos tenistas que están ubicados en el puesto 65 y 27, respectivamente, en el ranking de dobles de la ATP.
Arévalo y Pavic, en cambio, llegan a esta competencia como la siembra uno. Este Open de Róterdam, además, inicia desde los octavos de final y están grandes parejas que son animadores constantes en el circuito profesional.
Tras este torneo en Países Bajos, la ruta todavía no está confirmada para Chelo y Mate, pero son jugadores que eligen torneos 500 y los siguientes en el calendario son Dubái y Acapulco, México. Por la cercanía con Estados Unidos, ambos podrían volar a tierras aztecas, puesto que en marzo se juegan los primeros ATP 1000 en Indian Wells y Miami, torneos de los que son vigentes campeones del 2025.