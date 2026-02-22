Muere Rodrigo González, hijo de Jorge “El Mágico” González

El inicio de la temporada 2026 del Tour ATP ya está en su segundo mes de competencias. Y Marcelo Arévalo junto a Mate Pavic están listos para su tercer reto, esta vez en el Open de Róterdam, en Países Bajos.

Este torneo ATP 500 llega después de estar en Australia disputando el torneo de Adelaida y en Melbourne el primer Grand Slam de este 2026. El camino del salvadoreño en esta competencia acabó en cuartos de final y semifinales del dobles masculino y del dobles mixtos, respectivamente.

Sin embargo las sensaciones fueron buenas, a pesar de que la vara junto a Pavic la tienen alta, dieron muestras de que este año puede ser mejor que el anterior, y empezar a trabajar más fuerte para soñar con un nuevo título de Grand Slam.

El debut del sonsonateco y el balcánico está previsto para este martes a las 10:00 de la mañana ante la dupla de neerlandeses conformada por Botic van de Zandschulp y Tallon Griekspoor, que por estar en casa tendrán el apoyo de sus fans, pero son dos tenistas que están ubicados en el puesto 65 y 27, respectivamente, en el ranking de dobles de la ATP.

Arévalo y Pavic, en cambio, llegan a esta competencia como la siembra uno. Este Open de Róterdam, además, inicia desde los octavos de final y están grandes parejas que son animadores constantes en el circuito profesional.

Tras este torneo en Países Bajos, la ruta todavía no está confirmada para Chelo y Mate, pero son jugadores que eligen torneos 500 y los siguientes en el calendario son Dubái y Acapulco, México. Por la cercanía con Estados Unidos, ambos podrían volar a tierras aztecas, puesto que en marzo se juegan los primeros ATP 1000 en Indian Wells y Miami, torneos de los que son vigentes campeones del 2025.

