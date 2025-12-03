Motociclista y conductor de vehículo ocasionan accidente de tránsito

Dos de las monjas españolas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024, fueron brevemente detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia.

«El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de las dos exmonjas detenidas» el jueves, quienes «están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural», explicó la corte en un breve comunicado.

El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.

Las dos monjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas en 2024 luego de romper con el Vaticano, que siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos, pese a que la justicia, a pedido de la Iglesia católica, les ordenó abandonarlo en agosto.

El tribunal no ofreció más detalles del caso de las obras sustraídas, pero según El País, las monjas formarían parte de una trama para vender irregularmente patrimonio sacro del convento.

