Principal
Identifican botadero de basura clandestino en una zona de la colonia Escalón
Un equipo Desechos Sólidos de la alcaldía municipal de San Salvador detectó un punto crítico de contaminación en la 81 Avenida Norte, Colonia Escalón, en San Salvador.
De acuerdo con el informe de la comuna capitalina, en este sector varias empresas han estado tirando sus desechos de forma irresponsable, por lo que inmediatamente la basura fue retirada del lugar.
“Esto no solo genera malos olores: afecta el ambiente, atrae plagas y pone en riesgo a toda la comunidad. Nuestro equipo ya intervino la zona”, detallan las autoridades.
Además, hacen un llamado a las personas en ser más responsables al momento de arrojar desechos, especialmente de quienes operan en el sector.
Internacionales
Acaban con la vida de alto mando policial durante enfrentamiento armado
La Policía Nacional Civil de Guatemala está de luto, tras el fallecimiento de un miembro de la corporación durante un ataque armado.
Se trata del inspector Eder Misael Hernández Julián, quien falleció durante un intercambio de disparos que se registró sobre el kilómetro 237, de la carretera a Morales Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue localizado a pocos metros de dos vehículos que habrían participado en la balacera, donde también se reportaron varios heridos.
Las autoridades policiales aún no informan sobre las causas y circunstancias que originaron este hecho que enluta la corporación policial.
Ejecutan tala de árbol que representaba un peligro para familias de San Salvador
Personal de Protección Civil de la alcaldía de San Salvador Centro realizó la poda de un árbol de gran tamaño que ponía en riesgo a varias familias de la capital.
La acción se ejecutó colonia IVU, pasaje Los Naranjos, Zona 5 del Distrito Capital, con el fin de prevenir percances en la zona.
De acuerdo con la comuna, estas acciones son importante en esta época debido a que los vientos previstos por Medio Ambiente podrían generar el derribo de arboles y ramas de tamaño considerable.
Internacionales
Monjas españolas detenidas por vender obras de la Iglesia
Dos de las monjas españolas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024, fueron brevemente detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia.
«El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de las dos exmonjas detenidas» el jueves, quienes «están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural», explicó la corte en un breve comunicado.
El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.
Las dos monjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas en 2024 luego de romper con el Vaticano, que siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos, pese a que la justicia, a pedido de la Iglesia católica, les ordenó abandonarlo en agosto.
El tribunal no ofreció más detalles del caso de las obras sustraídas, pero según El País, las monjas formarían parte de una trama para vender irregularmente patrimonio sacro del convento.