Motociclista y acompañante fallecen tras chocar contra rastra que hacía maniobras carretera al puerto de La Libertad
Un motociclista y su acompañante perdieron la vida tras chocar contra una rastra que realizaba maniobras sobre la carretera que conduce hacia el puerto de La Libertad, esta madrugada de jueves.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Majahual fueron alertados del siniestro e indicaron que los dos hombres perdieron la vida en el lugar.
El suceso ocurrió a la altura del kilómetro 41 y medio, a la altura de San Diego, donde “la motocicleta impactó contra el costado de una rastra que se encontraba realizando maniobras para ingresar a un cañal del sector”.
“Lamentablemente, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales”, dijo CVS tras llegar al lugar.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para indagar cómo sucedieron los hechos para deducir responsabilidades.
MARN prevé un jueves con lluvias sectorizadas en zonas de montaña, zona central y oriental
Para este jueves, se prevén lluvias sectorizadas en zonas de montaña, zona central y oriental, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte, en la mañana, el cielo estará mayormente despejado; y en la tarde, comenzará a incrementarse la nubosidad, sobre todo en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con lluvias sectorizadas y poco organizadas.
Finalmente, en la noche, el cielo estará parcialmente nublado, sobre todo en la zona central y oriental, con lluvias sectorizadas.
El viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h) con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, sensibles en zonas altas.
Autoridades agregaron que el ambiente estará cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada.
“Estas condiciones se deben al flujo del este y al calentamiento diurno, provocando la presencia de nubosidad, en horas de la tarde y noche, y con ello, la posibilidad de lluvias en sectores de montaña, zona central y oriental del país”, explicó el MARN.
Socorristas reciben alerta de persona arrollada y al llegar descubren a un ebrio que estaba en el separador
La noche del miércoles, socorristas de diferentes instituciones recibieron una llamada de alerta sobre una persona arrollada y al llegar al lugar descubrieron que se trataba de un ebrio que se había quedado en el separador de la vía.
“Fuimos alertados sobre una persona atropellada y al llegar al lugar nos percatamos que era una persona en estado de ebriedad que estaba en el separador, sin lesiones”, detalló Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Nejapa.
El hecho tuvo lugar sobre la carretera Panamericana Oeste, frente a la aduana Nejapa, en el municipio de San Salvador Oeste.
CS añadió que diferentes instituciones fueron alertadas y al lugar llegaron 4 ambulancias de Cruz Roja, Cruz Verde, Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132 y la de ellos, además de los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT).
“Solo se apartó de la zona de riesgo”, añadió CS de seccional de Nejapa.
Mujer resulta lesionada tras volcar en su auto en La Libertad
Una mujer resultó lesionada tras volcar en su automóvil, la noche del miércoles, en el departamento de La Libertad, reportó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce.
Voluntarios de CS indicaron que, afortunadamente y a pesar de lo aparatoso de la escena, la víctima solo sufrió lesiones leves.
El hecho tuvo lugar sobre la carretera Panamericana CA-1, en el sentido que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, a la altura de American Industrial Park, en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro.
“Nuestra unidad verifica vehículo tipo sedán volcado. Como resultado, una persona del sexo femenino resultó con golpes leves y fue atendida en el lugar”, detalló CS.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) también llegaron al lugar para indagar como sucedieron los hechos.