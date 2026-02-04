Principal
Ministerio de Educación entregará los paquetes escolares durante todo febrero
La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó anoche que los paquetes escolares serán entregados durante todo febrero a los estudiantes de los más de 5,000 centros educativos públicos del país.
Durante un recorrido efectuado anoche en las bodegas de la Aduana Terrestre de San Bartolo, la titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) verificó el trabajo que se ejecuta en la logística de traslado de los paquetes escolares hacia las diferentes zonas del territorio.
«Todo el mes de febrero, en el inicio del año escolar, seguiremos entregando paquetes escolares en cada una de las escuelas, en cada una de las 5,000 escuelas. Los continuaremos entregando en todo el inicio de este año escolar», afirmó Trigueros.
Toda una flota de camiones del Gobierno de El Salvador inició las labores de distribución de los paquetes escolares desde el pasado 1º de febrero, en el inicio del año escolar del sistema educativo público.
Desde entonces, el trabajo se ha efectuado de día y noche para recorrer el país con el propósito de entregar los paquetes escolares completos y a tiempo a todos los alumnos de las instituciones educativas públicas.
«Hay muchísimas personas trabajando, de muchísimas instituciones, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, el personal de privados de libertad a través del Plan Cero Ocio, Bomberos, Policía Nacional. Todos estamos trabajando en conjunto para llevar estos paquetes escolares», afirmó la ministra de Educación.
También aseguró a la población salvadoreña que los camiones que distribuyen los paquetes escolares llegarán a las más de 5,000 escuelas públicas del país y que ningún estudiante del sector público se quedará sin recibir este beneficio.
«Son más de 5,000 escuelas donde vamos a llevar estos paquetes escolares. Son 1.2 millones de paquetes, son 16 tipos de paquetes escolares los que tenemos, desde Parvularia 4 hasta Bachillerato e incluimos modalidades flexibles», detalló.
Los 16 tipos de paquetes escolares contienen materiales según el año escolar. Todos los paquetes, a excepción de los de las modalidades flexibles, contienen dos uniformes y zapatos, además de todos los útiles que necesitarán los alumnos para realizar su año escolar, entre ellos, cuadernos, lapiceros, colores, reglas, tijeras, libros y más.
Además, cada paquete contiene un dispositivo electrónico.
«En parvularia 4 tenemos una tablet de 8 pulgadas dentro del paquete escolar, en 1° grado una tablet de 10 pulgadas, en 4° grado y 1° año de Bachillerato tenemos computadoras», indicó Trigueros.
Afirmó que en total serán entregados 1.2 millones de paquetes escolares a los 1.2 millones de estudiantes de las escuelas públicas. La ministra aseguró que dichos paquetes ya están completos y actualmente están siendo embalados para luego llevarlos a todas las escuelas.
Jetset
Daddy Yankee celebró su cumpleaños con el lanzamiento del video de «Toy Hermoso»
Daddy Yankee llegó a las cinco décadas de vida y lo celebró a lo grande con el cariño de sus fans y con una sorpresa para todos: el lanzamiento del videoclip oficial del sencillo «Toy Hermoso».
Con una publicación en sus redes sociales, Yankee anunció la llegada del video de uno de los temas que componen su más reciente producción titulada «Lamento en Baile», la primera que se enfoca en un mensaje de fe y esperanza.
«A mi no me cuenten que ando SIN – CUENTA pero Toy Hermoso’. Happy Bitthday to me», publicó el artista en sus cuentas en redes sociales, con una postal alusiva a su celebración de cumpleaños.
Daddy Yankee ha comenzado a edificar su carrera sobre la base de la fe cristiana, misma que profesa desde hace algún tiempo y en la que ha orientado sus más recientes temas, además de sus últimas presentaciones.
Principal
ANDA anuncia suspensión temporal de agua potable en el Gran San Salvador
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que este día se verá interrumpido el suministro de agua potable en diferentes zonas del del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
ANDA detalló que la interrupción responde a trabajos que se realizaran en la subestación eléctrica de los sistemas Torogoz y Zona Norte, tras fallas ocasionadas por las ráfagas de viento.
El servicio agua potable se suspenderá de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Las zonas afectadas son: San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos Ciudad Delgado, Ilopango, San Martin, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.
«Esta intervención es fundamental para asegurar el suministro de agua potable en los hogares del Gran San Salvador», detalló la autónoma.
Como plan de contingencia, se desplegarán rutas de abastecimiento con camión cisterna en los sectores afectados.
Principal
Unión Portuaria del Pacífico realiza labores de dragado en el puerto de Acajutla
La Unión Portuaria del Pacífico (UPDP) ejecuta trabajos de dragado en el puerto de Acajutla siendo este un paso clave dentro del proceso de modernización y ampliación de la infraestructura portuaria de El Salvador.
«Se están realizando trabajos de dragado para mantener y mejorar la profundidad del puerto, retirando los sedimentos que se acumulan con el tiempo […] lo que permitirá recibir barcos más grandes y operar de forma más segura y eficiente», destacó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Según indicó la autónoma, las mejoras se ejecutan por etapas, sin afectar las operaciones de la terminal marítima. Además, permite que los barcos entren, operen y salgan con mayor capacidad y seguridad.
Con dichos trabajos, el puerto podrá recibir embarcaciones de mayor tamaño, lo que mejora la competitividad del comercio marítimo, optimiza la logística portuaria y prepara al puerto para el crecimiento futuro
Por otra parte, destacó que las labores se desarrollan con equipos especializados y bajo medidas de control y seguimiento ambiental, conforme a los protocolos aplicables para este tipo de trabajos.
«El país avanza de manera planificada y gradual en las intervenciones de infraestructura portuaria, fortaleciendo activos estratégicos para el desarrollo económico y el comercio marítimo», comunicó.