Ministerio de Educación entregará los paquetes escolares durante todo febrero

La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó anoche que los paquetes escolares serán entregados durante todo febrero a los estudiantes de los más de 5,000 centros educativos públicos del país.

Durante un recorrido efectuado anoche en las bodegas de la Aduana Terrestre de San Bartolo, la titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) verificó el trabajo que se ejecuta en la logística de traslado de los paquetes escolares hacia las diferentes zonas del territorio.

«Todo el mes de febrero, en el inicio del año escolar, seguiremos entregando paquetes escolares en cada una de las escuelas, en cada una de las 5,000 escuelas. Los continuaremos entregando en todo el inicio de este año escolar», afirmó Trigueros.

Toda una flota de camiones del Gobierno de El Salvador inició las labores de distribución de los paquetes escolares desde el pasado 1º de febrero, en el inicio del año escolar del sistema educativo público.

Desde entonces, el trabajo se ha efectuado de día y noche para recorrer el país con el propósito de entregar los paquetes escolares completos y a tiempo a todos los alumnos de las instituciones educativas públicas.

«Hay muchísimas personas trabajando, de muchísimas instituciones, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, el personal de privados de libertad a través del Plan Cero Ocio, Bomberos, Policía Nacional. Todos estamos trabajando en conjunto para llevar estos paquetes escolares», afirmó la ministra de Educación.

También aseguró a la población salvadoreña que los camiones que distribuyen los paquetes escolares llegarán a las más de 5,000 escuelas públicas del país y que ningún estudiante del sector público se quedará sin recibir este beneficio.

«Son más de 5,000 escuelas donde vamos a llevar estos paquetes escolares. Son 1.2 millones de paquetes, son 16 tipos de paquetes escolares los que tenemos, desde Parvularia 4 hasta Bachillerato e incluimos modalidades flexibles», detalló.

Los 16 tipos de paquetes escolares contienen materiales según el año escolar. Todos los paquetes, a excepción de los de las modalidades flexibles, contienen dos uniformes y zapatos, además de todos los útiles que necesitarán los alumnos para realizar su año escolar, entre ellos, cuadernos, lapiceros, colores, reglas, tijeras, libros y más.

Además, cada paquete contiene un dispositivo electrónico.

«En parvularia 4 tenemos una tablet de 8 pulgadas dentro del paquete escolar, en 1° grado una tablet de 10 pulgadas, en 4° grado y 1° año de Bachillerato tenemos computadoras», indicó Trigueros.

Afirmó que en total serán entregados 1.2 millones de paquetes escolares a los 1.2 millones de estudiantes de las escuelas públicas. La ministra aseguró que dichos paquetes ya están completos y actualmente están siendo embalados para luego llevarlos a todas las escuelas.

