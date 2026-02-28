Internacionales
México ve cuatro posibles sucesores de «El Mencho» en cártel de Jalisco
El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias «El Mencho», informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cártel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad consultados por la AFP.
Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior «liderazgos regionales» de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos.
«Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial», afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los «más probables» para sucederlo.
García Harfuch declinó revelar sus identidades porque «están bajo investigación».
Tras el operativo militar en que fue abatido Oseguera, las huestes del CJNG desataron una asonada criminal, con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.
El secretario reportó que el domingo fue el día de mayor violencia, pero que a partir del lunes la situación empezó a normalizarse. El miércoles, las fuerzas de seguridad lograron liberar todas las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas por los delincuentes, aseguró.
«No ha habido un repunte de violencia», insistió García Harfuch durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el estado de Sinaloa (noroeste).
Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital.
Analistas creen que el cártel tendrá que llenar el vacío que dejó «El Mencho», quien manejó de manera vertical y con mano de hierro esta organización de más de 30,000 miembros, según estudios académicos.
República Dominicana prevé lanzar un «satélite o un cohete» al espacio en 2028
República Dominicana planea lanzar un «satélite o un cohete» al espacio en 2028 y convertir al país en un hub tecnológico, dijo el viernes el presidente Luis Abinader durante su discurso anual de rendición de cuentas.«Antes de mayo de 2028 vamos a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales» (suroeste), dijo el gobernante. «Para que lo crean», agregó entre risas.
El turismo es la principal actividad económica de este país caribeño de 11 millones de habitantes, que ahora apuesta por inversiones tecnológicas.
El plan tecnológico es impulsado por acuerdos con empresas tecnológicas internacionales.
La firma LOD Holdings construirá una base de lanzamiento. Abinader aseguró que alcanzó un «acuerdo histórico» de 600 millones de dólares después de tres años de negociaciones con la empresa.
También recordó que el país firmó un acuerdo de más de 500 millones de dólares con Google para la construcción del «primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina y apenas el octavo en el mundo».
«El acuerdo incluye un hub de datos de clase mundial (…) y la consolidación de la República Dominicana como nudo estratégico de conectividad digital» en la región. «Nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas», aseguró.
El gobernante dominicano destacó en su discurso de más de dos horas que el país sigue el «trayecto de la tecnología, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación».
«USS Gerald Ford»: así es el portaviones más grande del mundo
El portaviones «USS Gerald Ford», el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.
Estados Unidos amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al «Gerald Ford».
Un enorme buque de guerra
Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13.000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.
Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100.000 toneladas largas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.
Cuenta con una tripulación de más de 4.000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.
Ocho meses en el mar
El Ford lleva más de ocho meses en el mar, en un despliegue que ya lo ha visto participar en operaciones estadounidenses en el Caribe.
En esta región, las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico e interceptado petroleros sancionados. También lanzaron un ataque en Venezuela para detener al líder Nicolás Maduro.
El portaviones ha tenido importantes problemas con su sistema de baños mientras está en el mar. Medios estadounidenses han informado de atascos y largas filas para usar los servicios en el buque.
El problema no es nuevo.
Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno señaló que el sistema de baños del buque sufría «obstrucciones inesperadas y frecuentes» y requería lavados con ácido de forma regular para despejarlo, a un costo de 400.000 dólares cada vez.
La marina reconoció los informes sobre problemas con los baños en un comunicado el jueves. Al citar al mando del buque, afirmó que «los incidentes de obstrucciones se abordan rápidamente por personal capacitado de control de daños e ingeniería, con un tiempo de inactividad mínimo».
El Ford pasó alrededor de tres meses en el Caribe antes de que Trump ordenara a principios de este mes que se dirigiera a Oriente Medio, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.
Entró en el Mediterráneo el 20 de febrero y luego navegó hasta la isla griega de Creta, donde cargó alimentos, combustible y municiones en la bahía de Suda antes de zarpar el jueves.
Imágenes satelitales mostraban el buque a unos 660 kilómetros del puerto israelí de Haifa, a donde se dirige este viernes, según medios.
El descarrilamiento de un tranvía deja dos muertos y decenas de heridos en Milán
El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó este viernes en Milán la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía a la AFP.
No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.
Un periodista de la AFP constató la presencia de varias ambulancias en el lugar.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su «más sentido pésame» tras el descarrilamiento.
Una investigación inicial apuntaba a que el conductor no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.
«Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado», contó a la AFP un transeúnte, Valerio Gaglione.
«Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un anciano completamente cubierto de sangre», añadió.
Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar.
Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo, precisó.
«No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor», añadió Sala.
Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.
«Solo oí un ruido enorme», contó a la AFP una mujer de 27 años llamada Anna, que se encontraba en su oficina cercana cuando ocurrió el choque.
«Vi que una parte del tranvía había entrado en una tienda», agregó.
En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada