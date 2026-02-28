Principal
España conmemorará 40 años de cooperación en el país con diversas actividades durante 2026
La embajada de España en El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevaron a cabo hoy la presentación del programa de actos que se realizarán durante este año en el marco del 40 aniversario de la cooperación española en El Salvador.
Entre las actividades que se llevarán a cabo están: exposiciones; conservatorios de acciones humanitarias, igualdad de género, cultura y desarrollo, derechos humanos; y un encuentro de ex becarios MAEC-AECID.
La presentación fue realizada en un evento con el que comenzaron las diez actividades conmemorativas que realizará el Gobierno de España durante 2026 para celebrar los 40 años de cooperación con El Salvador, que iniciaron desde el terremoto de 1986.
A dicho evento asistió la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez de Cibanal, el director de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de AECID, Álvaro Borrega, el coordinador de AECID en El Salvador, Fernando Rey.
También estuvieron presentes invitados especiales y algunas personas de la sociedad civil que han sido beneficiadas con la cooperación española.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador destacó que estos 40 años han sostenido sólidas relaciones con el país en el ámbito político, económico, empresarial, científico, consular, defensa y seguridad, académico y en la cooperación.
«En todos estos ámbitos hay algo determinante y son las relaciones humanas. Sin componente humano no se logra entender la necesidad de nuestras relaciones bilaterales y ese componente humano tiene un reflejo muy claro en la cooperación española», expresó la diplomática.
Por otra parte, Borrega destacó que en esto 40 años la cooperación española ha invertido $1,000 millones en múltiples proyectos que se ejecutan en El Salvador en beneficio de la población.
«La historia de la cooperación española en este país es también la historia de miles de vidas transformadas. Durante cuatro décadas, la cooperación española ha invertido en El Salvador unos $1,000 millones. Solo en 2025, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo está ejecutando 54 proyectos por un valor de $117 millones», detalló.
En ese sentido, la viceministra Adriana Mira destacó que la cooperación española ha estado presente en los momentos más difíciles para El Salvador como durante el huracán Mitch, los terremotos de 1986 y 2001, así como las lluvias que afectaron al país en 2024.
«España siempre ha estado ahí, no solo como un donante sino como una nación hermana. Todos estos años, la labor que la AECID ha canalizado se traduce en cientos de millones de euros en proyectos que han transformado a nuestro país», afirmó.
Para conmemorar los 40 años de cooperación, la embajada española y AECID crearon un logotipo especial y el hashtag #40CooperaciónEspañolaSV.
Internacionales -deportes
Más de seis años de suspensión para tenista que amañó partidos de la ITF y ATP
El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por un periodo de seis años y nueve meses por haber amañado partidos del circuito masculino, anunció este viernes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés).
«Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025», informó la ITIA en su comunicado.
El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no rendir al máximo y no informar de intentos de corrupción, precisó la instancia, que añadió que el tenista aceptó la sanción y renunció a una apelación.
Aboian, que llegó a ser el número 229 del ranking ATP en abril de 2025, también fue multado con 40,000 dólares, de los que 25,000 quedan en suspenso, concluyó la ITIA, un organismo independiente creado para salvaguardar la integridad en el tenis profesional.
Internacionales
República Dominicana prevé lanzar un «satélite o un cohete» al espacio en 2028
República Dominicana planea lanzar un «satélite o un cohete» al espacio en 2028 y convertir al país en un hub tecnológico, dijo el viernes el presidente Luis Abinader durante su discurso anual de rendición de cuentas.«Antes de mayo de 2028 vamos a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales» (suroeste), dijo el gobernante. «Para que lo crean», agregó entre risas.
El turismo es la principal actividad económica de este país caribeño de 11 millones de habitantes, que ahora apuesta por inversiones tecnológicas.
El plan tecnológico es impulsado por acuerdos con empresas tecnológicas internacionales.
La firma LOD Holdings construirá una base de lanzamiento. Abinader aseguró que alcanzó un «acuerdo histórico» de 600 millones de dólares después de tres años de negociaciones con la empresa.
También recordó que el país firmó un acuerdo de más de 500 millones de dólares con Google para la construcción del «primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina y apenas el octavo en el mundo».
«El acuerdo incluye un hub de datos de clase mundial (…) y la consolidación de la República Dominicana como nudo estratégico de conectividad digital» en la región. «Nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas», aseguró.
El gobernante dominicano destacó en su discurso de más de dos horas que el país sigue el «trayecto de la tecnología, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación».
Internacionales
México ve cuatro posibles sucesores de «El Mencho» en cártel de Jalisco
El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias «El Mencho», informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cártel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad consultados por la AFP.
Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior «liderazgos regionales» de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos.
«Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial», afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los «más probables» para sucederlo.
García Harfuch declinó revelar sus identidades porque «están bajo investigación».
Tras el operativo militar en que fue abatido Oseguera, las huestes del CJNG desataron una asonada criminal, con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.
El secretario reportó que el domingo fue el día de mayor violencia, pero que a partir del lunes la situación empezó a normalizarse. El miércoles, las fuerzas de seguridad lograron liberar todas las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas por los delincuentes, aseguró.
«No ha habido un repunte de violencia», insistió García Harfuch durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el estado de Sinaloa (noroeste).
Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital.
Analistas creen que el cártel tendrá que llenar el vacío que dejó «El Mencho», quien manejó de manera vertical y con mano de hierro esta organización de más de 30,000 miembros, según estudios académicos.