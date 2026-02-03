Internacionales
México enviará a Cuba suministros en lugar de crudo
México enviará esta semana «ayuda humanitaria» a Cuba con alimentos e «insumos fundamentales», anunció este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla.
«Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba (…) de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias», declaró Sheinbaum durante un acto público.
México se había convertido en un proveedor clave de petróleo para Cuba, que enfrenta una profunda crisis energética agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de Nicolás Maduro.
Sheinbaum había advertido que México continuaría siendo «solidario» con Cuba, aunque ordenó a su canciller establecer contacto con Washington para «conocer con precisión los alcances» del decreto de Trump que sanciona los envíos de hidrocarburos a la isla.
Mientras su gobierno resuelve con la administración, la mandataria izquierdista determinó enviar otros productos.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
Internacionales
Venezuela ya exporta Gas Licuado de Petróleo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
Internacionales
Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años
La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta «chemsex», consumo de drogas con fines sexuales, la noche anterior en Lille, en el norte de Francia, según la fiscalía local.
El padre del niño lo «puso en contacto con hombres adultos» y sufrió esa noche «violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas», indicó el ministerio público en un comunicado.
La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen «violación y agresión sexual con administración de una sustancia a la víctima, sin su conocimiento, para mermar su juicio o el control de sus actos».
Diez hombres fueron imputados, en una fecha no especificada.
El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.
Uno de los principales sospechosos se suicidó mientras estaba en prisión preventiva en junio del año pasado, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.
El padre del niño, por su parte, fue imputado por «agresión sexual incestuosa» y «complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo», según esta fuente.
El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.