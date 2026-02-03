MARN prevé un lunes con fortísimos vientos nortes y temperaturas disminuidas en El Salvador

Al cierre del año 2025, se registró una tasa promedio de inflación de 0.93 % en la economía salvadoreña, la segunda más baja de los últimos cinco años, y, además, se ubica por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años, así lo explicó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez.

En declaraciones brindadas a «Diario El Salvador», el funcionario explicó que los resultados obtenidos el año pasado respecto a este índice implica que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».

«También son beneficiados del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y el aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.

Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.

«El comportamiento de los precios en el país durante 2025, no presentó variaciones bruscas sino estables, lo que refleja el efecto positivo de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de los agromercados, los cuales inciden en que el costo de los alimentos se mantengan estables y accesible para la población», destacó.

En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %; comportamiento que atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.

También señaló un crecimiento del ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas de 1.29 %, el cual representa aproximadamente el 27 % del gasto de consumo de los hogares.

Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador está entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).

A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.

Mientras tanto, de enero abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.

Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.

