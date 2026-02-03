Principal
MARN prevé un lunes con fortísimos vientos nortes y temperaturas disminuidas en El Salvador
Los fortísimos vientos nortes y temperaturas disminuidas seguirán azotando a El Salvador, este lunes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte del meteorólogo Walter Alexander Vanegas, “las temperaturas matutinas se prevén frías –tal como lo están–, y frescas, por la noche”.
Los vientos nortes estarán variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 25 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas ocasionales de entre 40 y 70 Km/h, más sensibles en las zonas altas de la zona occidental.
“El cielo continuará variando, entre despejado y poco nublado, principalmente al final de la tarde e inicio de la noche, en zonas de montaña al norte, sin lluvia”, explicó Vanegas, agregando que “la principal influencia serán los vientos nortes”.
Claudia Ortiz reitera que VAMOS obtendrá “más de 16 diputados” en las elecciones
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, se mostró confiada en que van a incrementar el número de curules en las próximas elecciones.
En la entrevista del programa Radial La Tribu, Ortiz remarcó que en los comicios del próximo año ganarán más de 16 diputaciones.
“Hay anda llorando el presidente de la Asamblea Legislativa ‘ay no que si sacan 16 diputados todo se acabó’… ¿y sabe qué? Más vamos a sacar”, declaró.
Sobre su futuro político, Ortiz sigue sin dar mayores indicios sobre si buscará un tercer periodo como legisladora o intentará competir en las elecciones municipales o presidenciales.
La diputada de VAMOS dijo escuetamente que la gente le pide que continúe en la Asamblea Legislativa porque está haciendo un buen trabajo.
Baja inflación favoreció los precios estables en El Salvador en 2025
Al cierre del año 2025, se registró una tasa promedio de inflación de 0.93 % en la economía salvadoreña, la segunda más baja de los últimos cinco años, y, además, se ubica por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años, así lo explicó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez.
En declaraciones brindadas a «Diario El Salvador», el funcionario explicó que los resultados obtenidos el año pasado respecto a este índice implica que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiados del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y el aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
«El comportamiento de los precios en el país durante 2025, no presentó variaciones bruscas sino estables, lo que refleja el efecto positivo de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de los agromercados, los cuales inciden en que el costo de los alimentos se mantengan estables y accesible para la población», destacó.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %; comportamiento que atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
También señaló un crecimiento del ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas de 1.29 %, el cual representa aproximadamente el 27 % del gasto de consumo de los hogares.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador está entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de enero abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.
Anuncian disminución en los precios de los combustibles en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer este lunes los precios de los combustibles en El Salvador para los próximos días del mes febrero de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior disminuirá hasta $0.03 por galón, mientras que la regular bajará $0.01. Por su parte, el diésel aumentará $0.02 su precio en todo el país.
Estos costos se mantendrán vigentes desde este martes 3 hasta el próximo lunes 16 de febrero, según lo determinado por la DGEHM.
En dicho período, el costo de la gasolina regular en la zona central será de $3.54, mientras que para la zona occidental será de $3.55 y para la zona oriental será de $3.58.
Por su parte, la gasolina superior tendrá un valor de $3.80 para la zona central, mientras que para la zona occidental será de $3.81 y oriental de $3.84.
Finalmente, el diésel tendrá un precio de $3.44 para la zona central, mientras que en el occidente del país será de $3.45 y en el oriente de $3.49.