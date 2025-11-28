Principal
MAG oficializa la siembra de más de 10,000 manzanas de maíz
El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que este día se dio el inicio de la siembra de más de 10,000 manzanas de maíz.
Domínguez detalló que, cooperativas, asociaciones campesinas y gremiales agrícolas fueron testigos directos de la moderna maquinaria y tecnología que se ha desplegado para realizar la siembra de maíz.
Entre los equipos destacaron tractores con sistemas ecológicos de última generación que reducen drásticamente las emisiones contaminantes, y drones agrícolas DJI Agras T100 capaces de cubrir grandes extensiones con precisión milimétrica. Además de los mejores híbridos de semilla de alto rendimiento (NO GMO), equipo técnico especializado y monitoreo satelital gracias a Google.
“El objetivo principal es aumentar nuestra producción nacional y avanzar hacia la autosuficiencia en maíz, superando hasta por tres veces el promedio nacional de producción por manzana”, destacóel viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.
Así mismo, detalló: “Además, garantizamos que la comercialización será directa y sin intermediarios, para asegurar mejores ingresos a los productores y precios justos para la población”.
El Programa de Aumento a la Producción abarca frutas, verduras, hortalizas y granos básicos (frijol y maíz).
Salvadoreños en el exterior podrán ingresar bienes valorados hasta en $3 mil sin pagar impuestos
Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones transitorias para la exención del pago de derechos e impuestos por la introducción de bienes nuevos para viajeros procedentes del exterior.
La medida, que estará vigente desde el próximo 1 de diciembre y se mantendrá hasta el 31 de enero de 2026, les permitirá introducir vía área, terrestre o marítima bienes nuevos, cuyo valor en aduana no supere los $3,000, un monto superior a lo que permite la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior.
El decreto aprobado por los legisladores establece que a los beneficiarios se les exonerará del pago de derechos e impuestos, incluido el de la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA).
Entre los productos que podrán introducir están las prendas de vestir, medicinas, libros, instrumentos de profesión u oficio, instrumentos musicales, artículos de uso personales, entre otros.
Las personas que quedaron excluidas de este beneficio son los transportistas, los gestores de encomiendas, así como los oficiales y tripulantes de todo medio de traslado que efectúan un tráfico regular de pasajeros y mercancías entre El Salvador y cualquier lugar del exterior cuando ingresen en ejercicio de su actividad
Camión cae al río desde un puente en carretera Panamericana
Un conductor se llevó uno de los peores momentos de su vida, luego que el camión tipo volqueta que conducía cayera a un río.
De acuerdo con los reportes, el vehículo pesado cayó desde el puente Miraflores, ubicado en el kilómetro 152 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro.
A pesar del aparatoso incidente, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial.
De manera preliminar se ha informado que el conductor, por causas aún desconocidas, perdió el control y terminó en el barranco.
Sin embargo, las autoridades policiales se encuentran investigando la escena para determinar las causas reales de este incidente.
15 años de cárcel para sujeto que le quitó la vida a la pareja de su ex
José Santamaría Díaz Flores, de nacionalidad nicaragüense, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple, tras ser declarado culpable de la agresión que provocó la muerte de la pareja sentimental de su excompañera de vida.
Según un testigo presencial, el 10 de septiembre de 2023 la víctima se encontraba en la parada de autobuses ubicada en la final de la avenida José Simeón Cañas, en la ciudad de San Miguel, cuando Díaz Flores lo abordó, lo empujó y le propinó varios golpes en la cabeza.
La víctima quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital de la zona, donde fue declarada con muerte cerebral; falleció el 17 de febrero de 2024.
Con la valoración de las pruebas se estableció que el procesado mantuvo vigilancia constante sobre la víctima desde las 7:00 a. m. hasta el momento del ataque.