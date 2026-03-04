Madrid responde a las amenazas de Washington por la postura sobre Irán

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió este miércoles 4 de marzo de 2026 a las amenazas de Donald Trump tras la negativa de Madrid a permitir el uso de bases militares conjuntas en territorio español para ataques contra Irán.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, afirmó en un discurso televisado en el que reiteró su oposición a la intervención militar y defendió la postura de su gobierno frente a las advertencias comerciales de Washington.

El español advirtió que el conflicto podría significar “jugar a la ruleta rusa” con millones de vidas y calificó los ataques como una intervención militar “injustificable” y “peligrosa”, y dijo que su postura se resumía con cuatro palabras: «No a la guerra».

Trump había amenazado el martes con poner fin al comercio de Estados Unidos con España después de que el gobierno español rechazara autorizar el uso de instalaciones compartidas como las bases de Rota y Morón, situadas en el sur del país.

Estas bases son utilizadas conjuntamente por ambos países, aunque permanecen bajo mando español, por un convenio de cooperación para la defensa entre ambos países, miembros de la OTAN. La colaboración data de 1953, cuando España estaba dirigido por el dictador Francisco Franco.

No es el primer encontronazo entre el republicano y el presidente español. Desde hace meses Trump le reprocha no haber accedido a elevar al 5 % del PIB sus gastos militares, conforme al nuevo objetivo fijado a los países de la OTAN.

«España ha sido terrible» y «muy, muy poco cooperativa», criticó Donald Trump el martes.

No está claro cómo pretende Trump materializar su anunciada ruptura comercial con España, país que forma parte de la Unión Europea, y que además de formar parte de la moneda común integra su unión aduanera.

Desde Bruselas, la Comisión Europea expresó su apoyo a los países del bloque y señaló que está preparada para proteger los intereses comunitarios si fuera necesario.

“ Mantenemos plena solidaridad con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos listos para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, declaró el portavoz Olof Gill.

