EE. UU. pide a sus ciudadanos salir pronto y por sus medios de Medio Oriente

Estados Unidos ha cerrado temporalmente varias de sus embajadas y misiones diplomáticas en la región y también ha pedido a sus ciudadanos que salgan pronto de al menos 14 países de Medio Oriente, por cualquier medio que les sea posible, en medio de momentos de grave tensión.

Irán ya ha comenzado a atacar instalaciones de los estadounidenses y de sus aliados en varios países. La embajada estadounidense en Kuwait ha sido cerrada hasta nuevo aviso, cancelando incluso citas consulares. Además, la embajada en Arabia Saudita (en Riad) también ha suspendido operaciones tras ser impactada por drones. Ayer, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas. El Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que Irán lanzó misiles balísticos contra territorio qatarí. Uno fue interceptado por las defensas aéreas, mientras que el segundo impactó la base aérea de Al Udeid, donde se encuentran las fuerzas estadounidenses.

Rubio informó que hay «vuelos chárteres, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales para estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio y necesitan asistencia».

El Departamento de Estado ordenó a su personal no esencial y sus familias que abandonen países como Qatar, Kuwait, Bahréin, Irak, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Además, la administración estadounidense pidió a sus ciudadanos que salgan de inmediato de al menos 14 países de Oriente Medio usando vuelos comerciales mientras aún están disponibles. Estos países son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Israel, Jordania, Líbano, Qatar, Yemen, Irán y otros territorios.

La embajada en Israel permanece operativa, pero advierte que no puede ayudar directamente a evacuar y recomienda a sus ciudadanos organizar su salida.

«Este es el mensaje que quiero transmitir a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio y necesitan asistencia: Necesitamos saber dónde se encuentran. Necesitamos tener la información de contacto de los estadounidenses que necesitan asistencia. Deben registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones se abran, debemos poder contactarlos», agregó ayer Rubio.

Israel y Estados Unidos bombardearon ayer el centro de Teherán, mientras los iraníes intensificaron su ofensiva y amenazaron con atacar todos los centros económicos de Oriente Medio, en el cuarto día de guerra.

Los ataques arrecian sobre las monarquías petroleras del Golfo, con decenas de miles de viajeros varados y el clave estrecho de Ormuz paralizado, lo cual disparó el precio del petróleo y el gas.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasma para los habitantes que no han huido de las bombas. Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...