Internacionales
EE. UU. pide a sus ciudadanos salir pronto y por sus medios de Medio Oriente
Estados Unidos ha cerrado temporalmente varias de sus embajadas y misiones diplomáticas en la región y también ha pedido a sus ciudadanos que salgan pronto de al menos 14 países de Medio Oriente, por cualquier medio que les sea posible, en medio de momentos de grave tensión.
Irán ya ha comenzado a atacar instalaciones de los estadounidenses y de sus aliados en varios países. La embajada estadounidense en Kuwait ha sido cerrada hasta nuevo aviso, cancelando incluso citas consulares. Además, la embajada en Arabia Saudita (en Riad) también ha suspendido operaciones tras ser impactada por drones. Ayer, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas. El Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que Irán lanzó misiles balísticos contra territorio qatarí. Uno fue interceptado por las defensas aéreas, mientras que el segundo impactó la base aérea de Al Udeid, donde se encuentran las fuerzas estadounidenses.
Rubio informó que hay «vuelos chárteres, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales para estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio y necesitan asistencia».
El Departamento de Estado ordenó a su personal no esencial y sus familias que abandonen países como Qatar, Kuwait, Bahréin, Irak, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
Además, la administración estadounidense pidió a sus ciudadanos que salgan de inmediato de al menos 14 países de Oriente Medio usando vuelos comerciales mientras aún están disponibles. Estos países son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Israel, Jordania, Líbano, Qatar, Yemen, Irán y otros territorios.
La embajada en Israel permanece operativa, pero advierte que no puede ayudar directamente a evacuar y recomienda a sus ciudadanos organizar su salida.
«Este es el mensaje que quiero transmitir a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio y necesitan asistencia: Necesitamos saber dónde se encuentran. Necesitamos tener la información de contacto de los estadounidenses que necesitan asistencia. Deben registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones se abran, debemos poder contactarlos», agregó ayer Rubio.
Israel y Estados Unidos bombardearon ayer el centro de Teherán, mientras los iraníes intensificaron su ofensiva y amenazaron con atacar todos los centros económicos de Oriente Medio, en el cuarto día de guerra.
Los ataques arrecian sobre las monarquías petroleras del Golfo, con decenas de miles de viajeros varados y el clave estrecho de Ormuz paralizado, lo cual disparó el precio del petróleo y el gas.
El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.
Teherán se ha convertido en una ciudad fantasma para los habitantes que no han huido de las bombas. Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei.
Madrid responde a las amenazas de Washington por la postura sobre Irán
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió este miércoles 4 de marzo de 2026 a las amenazas de Donald Trump tras la negativa de Madrid a permitir el uso de bases militares conjuntas en territorio español para ataques contra Irán.
“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, afirmó en un discurso televisado en el que reiteró su oposición a la intervención militar y defendió la postura de su gobierno frente a las advertencias comerciales de Washington.
El español advirtió que el conflicto podría significar “jugar a la ruleta rusa” con millones de vidas y calificó los ataques como una intervención militar “injustificable” y “peligrosa”, y dijo que su postura se resumía con cuatro palabras: «No a la guerra».
Trump había amenazado el martes con poner fin al comercio de Estados Unidos con España después de que el gobierno español rechazara autorizar el uso de instalaciones compartidas como las bases de Rota y Morón, situadas en el sur del país.
Estas bases son utilizadas conjuntamente por ambos países, aunque permanecen bajo mando español, por un convenio de cooperación para la defensa entre ambos países, miembros de la OTAN. La colaboración data de 1953, cuando España estaba dirigido por el dictador Francisco Franco.
No es el primer encontronazo entre el republicano y el presidente español. Desde hace meses Trump le reprocha no haber accedido a elevar al 5 % del PIB sus gastos militares, conforme al nuevo objetivo fijado a los países de la OTAN.
«España ha sido terrible» y «muy, muy poco cooperativa», criticó Donald Trump el martes.
No está claro cómo pretende Trump materializar su anunciada ruptura comercial con España, país que forma parte de la Unión Europea, y que además de formar parte de la moneda común integra su unión aduanera.
Desde Bruselas, la Comisión Europea expresó su apoyo a los países del bloque y señaló que está preparada para proteger los intereses comunitarios si fuera necesario.
“ Mantenemos plena solidaridad con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos listos para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, declaró el portavoz Olof Gill.
Irán dispara misil y «se desvió» hacia país de la OTAN: ¿Qué pasó en Turquía?
La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar este miércoles 4 de marzo de 2026, en medio de la ofensiva militar denominada Operación Furia Épica, impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un nuevo incidente con un misil encendió las alertas y reforzó la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron un misil balístico disparado desde Irán, el cual se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía tras sobrevolar Irak y Siria. De acuerdo con el Ministerio de Defensa turco, el proyectil fue neutralizado en el Mediterráneo oriental antes de que pudiera impactar en territorio turco.
En un comunicado difundido en la red social X, antes conocida como Twitter, las autoridades señalaron que la amenaza fue contenida a tiempo y que el incidente no dejó víctimas ni personas heridas.
Un alto funcionario turco, que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), aseguró que Turquía no era el blanco previsto del ataque. Según explicó, el misil habría tenido como destino una base ubicada en la parte griega de Chipre, pero se desvió de su trayectoria.
Los restos del proyectil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay, al sur de Turquía y fronteriza con Siria, a poco más de cien kilómetros de Chipre, punto estratégico en el conflicto.
En la isla de Chipre, el Reino Unido mantiene instalaciones militares estratégicas, entre ellas la base aérea de RAF Akrotiri, que recientemente fue alcanzada por un dron iraní, y la base terrestre de Dhekelia.
En medio de la creciente tensión, el canciller turco Hakan Fidan sostuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchi, en la que subrayó la necesidad de evitar acciones que puedan agravar aún más el conflicto en la región.
Trump no descarta envío de tropas a Irán y prepara una guerra larga
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva «gran ola» de ataques.
El mandatario lanzó el sábado una guerra a gran escala contra Irán. Aunque por el momento la ofensiva se ha centrado en ataques con misiles y bombas, Trump se negó a descartar el envío de tropas terrestres, una opción considerada en general mucho más arriesgada en términos de posibles bajas.
«No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: ‘No habrá tropas en el terreno’. Yo no digo eso», declaró Trump al New York Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán el sábado.
Trump anticipó también una escalada durante una entrevista con CNN este lunes.
«Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado», dijo al canal estadounidense. «Está por llegar», aclaró.
Estados Unidos e Israel han atacado hasta ahora cientos de objetivos en todo Irán, incluidos los misiles, la Armada y los centros de mando de la república islámica.
Cuatro militares estadounidenses murieron y tres cazas fueron derribados, oficialmente por fuego amigo, según anunció el ejército.
Irán ha lanzado misiles contra Israel, así como bases estadounidenses en la región y objetivos en países árabes vecinos —Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos—, algo que Trump calificó como «la mayor sorpresa».
Desde la Casa Blanca, Trump añadió que Estados Unidos podría mantener la ofensiva más allá del plazo de un mes del que habló públicamente.
«Ya vamos muy por delante de nuestras proyecciones temporales», dijo el presidente. «Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos», dijo.
Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Estados Unidos irá « tan lejos como sea necesario». Hegseth quiso diferenciar la operación en Irán de las prolongadas intervenciones estadounidenses en Irak y Afganistán.
Hezbolá arrastra a Líbano a la guerra
El gobierno del Líbano prohibió este lunes las actividades militares de Hezbolá, después de que los ataques de este movimiento proiraní arrastraran al país a la guerra regional.
El ejército israelí bombardeó Líbano este lunes y mató al menos a 52 personas, informaron las autoridades, después de que el movimiento proiraní Hezbolá reivindicara el lanzamiento de cohetes contra Israel.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró la «prohibición inmediata de todas las acciones militares y de seguridad de Hezbolá» y le exigió que entregue sus armas y se limite a la política.
El movimiento islamista respondió condenando la declaración y afirmó que los libaneses esperaban un pronunciamiento de rechazo a la «agresión».
