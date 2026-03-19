Internacionales -deportes
Lesión Joan Garcia: qué tiene y cuántos partidos puede perderse con el Barça
La factura del partido ante el Newcastle United le salió muy cara al FC Barcelona en lo que se refiere a lesiones. Si en la primera mitad fue Eric Garcia el que tenía que abandonar el césped por resentirse de sus problemas en el isquio, la segunda no dejó mejores noticias con el ‘abandono’ de Joan Garcia.
El portero de Sallent se estiró en el minuto 80′ para blocar un disparo de Harvey Barnes con la derecha que no supuso ninguna dificultad para el guardameta. Pero entonces empezaron los problemas: al intentar levantarse, Joan se llevó la mano al gemelo izquierdo, donde sintió un pinchazo. Cubarsí se acercó para preocuparse, y en ese momento el meta se dejó caer sobre el verde del Camp Nou haciendo saltar todas las alarmas.
Entraron al campo los servicios médicos del Barça a la carrera, pero el diagnóstico fue claro de primeras: cambio inmediato por Wojciech Szczęsny, que se enfundó los guantes deprisa y corriendo para sustuir a su compañero dos minutos después. Joan Garcia, con cara de preocupación, pudo abandonar el campo por su propio pie.
En SPORT ya adelantamos que el portero arrastraba una sobrecarga que le hizo perderse dos sesiones de entrenamiento con el grupo antes del partido ante el Sevilla, aunque pudo jugar ante los andaluces sin problemas.
Qué partidos se perderá
A falta de las pruebas médicas de este jueves que confirmen el alcance de la lesión, todo parece indicar que se trata de una microrotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, según ha podido confirmar SPORT con fuentes cercanas a la situación.
El contratiempo le impedirá defender la portería en el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones, ante el Rayo Vallecano el próximo domingo 22 de marzo. En clave internacional, también le negará la posibilidad de entrar en la lista de Luis de la Fuente, como ya le sucedió en setiembre, para el compromiso amistoso de España ante Serbia, único partido del parón para la Roja tras la suspensión de la Finalissima contra la Argentina de Leo Messi
A partir de aquí, los plazos de la recuperación marcarán el partido de regreso de Joan. La primera oportunidad sería en LaLiga el sábado 4 de abril ante el Atlético de Madrid, en diecisiete días. El duelo de ida de cuartos de final de la Champions League, también ante los colchoneros en el Spotify Camp Nou si se confirma su triunfo ante los Spurs, sería tres o cuatro días más tarde, justo tres semanas después del percance físico ante ‘Las Urracas’, por lo que el regreso del de Sallent debería estar entre los dos partidos.
Internacionales -deportes
FIFA y YouTube anuncian «acuerdo histórico» para el Mundial
La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de «histórico» para convertir a YouTube en «plataforma preferente» del Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.
La alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta, con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, explicó la FIFA en un comunicado.
Como principal novedad, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube, además de emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias, según el organismo.
El acuerdo también contempla la publicación de contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital, incluidos partidos históricos completos y momentos emblemáticos, para generar expectación antes del inicio del torneo.
Experiencia «global e interactiva»
El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá «llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y reforzar la presencia del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos «en el cambiante panorama mediático».
Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva «global, interactiva y adaptada a los aficionados”, y aseguró que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.
La colaboración incluirá además la participación de creadores de contenido de todo el mundo, «que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición».
En enero pasado, la FIFA ya anunció un acuerdo con TikTok para que fuera plataforma preferente del Mundial de 2026 y que los titulares de derechos audiovisuales puedan retransmitir por esa red social en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA.
Internacionales -deportes
Irán anuncia que negocia con FIFA jugar en México sus partidos del Mundial
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán está «negociando» con la FIFA el traslado a México de los partidos de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 que debía disputar en Estados Unidos, debido a la guerra en Oriente Medio, según la embajada iraní en México, pero la FIFA no lo confirma.
«Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos», señaló el presidente, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la legación diplomática.
«Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México», añadió.
Contactada por la AFP, la FIFA indicó que está «en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación» del Mundial.
En cambio, lejos de confirmar una posible deslocalización de los partidos de Irán, la FIFA dice «celebrar» que todas las selecciones «disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025», que prevé una primera fase íntegramente en Estados Unidos para el Team Melli.
El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes «la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico» a la delegación iraní antes del Mundial.
En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió «a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México».
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Angeles y a Egipto en Seattle.
Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.
Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por «su propia seguridad», en plena guerra en Oriente Medio.
El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.
«Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las ‘ESTRELLAS’ que son!», sostuvo en su plataforma Truth Social.
Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva contra la República Islámica, que ha respondido con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en países de la región.
Internacionales -deportes
Un Raphinha en plena forma lidera la goleada ante el Sevilla
El Barcelona firmó una victoria contundente en el Camp Nou al imponerse 5-2 al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga, resultado que mantiene al conjunto blaugrana como líder del campeonato con 70 puntos, cuatro unidades por encima del Real Madrid. La figura del encuentro fue Raphinha, quien anotó tres goles y encabezó una noche efectiva para el equipo catalán ante su afición.
El conjunto dirigido por Hansi Flick tomó el control desde los primeros minutos. Al minuto 9, Raphinha abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre João Cancelo dentro del área, con una ejecución a lo Panenka para el 1-0. Minutos después, al 21’, el brasileño volvió a aparecer para ampliar la ventaja (2-0) con otro cobro desde los once pasos. El dominio local continuó y al 38’ Dani Olmo marcó el tercer gol con un remate dentro del área. Antes del descanso, el Sevilla logró descontar con un tanto de Oso al 45+3′, lo que dejó el marcador 3-1 al medio tiempo.
En la segunda parte, el Barcelona mantuvo el ritmo ofensivo. Al minuto 51, Raphinha firmó su tercer gol de la noche (4-1) con un disparo de izquierda al ángulo tras asistencia de Fermín López, lo que prácticamente sentenció el encuentro. El quinto tanto llegó al 60’, cuando João Cancelo definió dentro del área para completar la goleada blaugrana frente al conjunto andaluz.
El resto del partido permitió a los locales controlar el ritmo del juego, con intentos de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no lograron ampliar el marcador. Sevilla intentó responder con remates de Rubén Vargas y Chidera Ejuke, pero la defensa del Barcelona y el arquero evitaron más daño. Al 90+2′, Sevilla descontó 5-2 por conducto de Djibril Sow para las cifras finales.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al minuto 82, cuando Gavi regresó a la actividad tras medio año fuera. El mediocampista ingresó al terreno de juego en sustitución de Raphinha y recibió una ovación del público del Camp Nou. El español no jugaba desde el 23 de agosto de 2025, en un partido ante el Levante, por lo que su regreso marcó uno de los instantes más celebrados del encuentro. Con este resultado, el Barcelona alcanza los 70 puntos y se mantiene en la cima de LaLiga, conservando una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid en la lucha por el campeonato. El Sevilla, por su parte, permanece con 31 puntos en la posición 14 de la tabla, en una temporada que ha presentado dificultades para el conjunto andaluz.