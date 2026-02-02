Principal
Las instituciones públicas iniciaron hoy el año escolar 2026
Hoy comienza el año escolar 2026 para los estudiantes del sistema público, con la implementación de la cortesía escolar y los lunes cívicos desde la primera jornada de clases, una medida reforzada por el Gobierno por medio del Ministerio de Educación (Mined) para promover los valores y la identidad nacional.
El arranque oficial de las clases se desarrolla en un escenario de mejores condiciones en los centros educativos con la entrega completa y oportuna de los paquetes escolares y la continuación de estrategias educativas orientadas a transformar la educación.
De acuerdo con el Mined, los estudiantes de parvularia, básica y bachillerato empezarán el año lectivo con todos los insumos para su aprendizaje gracias al esfuerzo logístico para preparar los artículos escolares de forma completa para 1.2 millones de paquetes.
Estos incluyen insumos escolares (según grado del alumno), dos uniformes, un par de zapatos y herramientas tecnológicas como tabletas y laptops que refuerzan el acceso equitativo a la educación y reducen la brecha digital.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó que el inicio del año escolar 2026 se desarrolla en mejores circunstancias que reflejan el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la transformación educativa y la mejora continua de las condiciones de enseñanza.
«Nuestros estudiantes iniciarán su año escolar con mejores condiciones, en escuelas renovadas y con todos los recursos, desde tabletas, laptops, útiles, uniformes y calzado para que tengan un aprendizaje de calidad en 2026; porque la educación sigue siendo una prioridad para el Gobierno», afirmó la funcionaria.
Uno de los pilares de este inicio de clases es la entrega gratuita del paquete escolar, una política que se mantiene y se fortalece este año, ya que representa un respaldo directo para las familias salvadoreñas y garantiza el derecho a la educación sin distinciones.
«Durante el inicio del año hemos realizado una labor titánica para cumplir la meta de entregar al 100 % de nuestros estudiantes sus paquetes escolares completos, mejorados y a tiempo. El paquete escolar es gratuito y representa un alivio para la economía de miles de familias, pero lo más importante es que asegura el derecho a la educación de 1.2 millones de estudiantes, sin importar su condición o procedencia», señaló la ministra Trigueros.
Además del componente material, el Ministerio de Educación continuará impulsando este año los lunes cívicos, los buenos modales, el uso correcto de los uniformes y el corte de cabello indicado para los niños.
Todo está orientado a complementar la formación académica con el desarrollo integral de los estudiantes, reforzar sus valores, la identidad nacional, la disciplina y el sentido de pertenencia desde las aulas.
Trigueros subrayó que el fortalecimiento del sistema educativo responde a una visión clara que emana del Ejecutivo, con un enfoque inclusivo y de largo plazo.
«El presidente Nayib Bukele me ordenó elevar la calidad del sistema educativo público y llevarlo a un nivel que potencie el desarrollo de cada niño, adolescente, joven, adulto y personas con discapacidad. Por eso, estamos trabajando día a día con ímpetu y convicción en diferentes áreas. Son miles de personas, docentes, directores, técnicos y muchos más quienes ponen todo su empeño en esta gran labor», expresó.
El inicio del año escolar 2026 también se enmarca en un proceso sostenido de transformación educativa con la reforma Mi Nueva Escuela, que abarca la renovación de infraestructura, la modernización de métodos de enseñanza y la actualización curricular, con el objetivo de responder a las demandas actuales del país y preparar a los estudiantes para los retos del futuro.
«La transformación educativa avanza a paso firme. Como ministerio, seguimos apostándole a la mejora de la infraestructura escolar a escala nacional, a la incorporación de nuevas tecnologías de aprendizaje, al desarrollo de un currículo renovado y, por supuesto, la entrega de paquetes. Todos estos esfuerzos, bajo la guía del presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele nos ayudan a construir el nuevo El Salvador desde las aulas», enfatizó la titular de Educación.
Por su parte, las autoridades educativas reiteraron su compromiso de garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y accesible que consolide a las escuelas como espacios seguros, equipados y orientados al desarrollo integral de los estudiantes salvadoreños.
Principal
Gobierno de El Salvador inicia la entrega de paquetes escolares
La entrega de paquetes escolares por parte del Gobierno ha dado inicio este lunes 2 de febrero, día en el que se da por inaugurado el año escolar 2026 en centros escolares e instituciones públicas del país.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisa personalmente el inicio de esta distribución. El primer punto de entrega es el Centro Escolar Comunidad Serpas, en San Salvador, donde 160 estudiantes ya matriculados serán beneficiados.
La entrega de paquetes continúo en San Salvador en las escuelas Centro Escolar República de Panamá, en dónde serán beneficiados 251 estudiantes; en la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, en dónde se entregaron 195 paquetes, y en Soyapango, en el Centro Escolar Colonia 22 de abril, que recibió 489.
«Estamos iniciando a darle cumplimiento a la orden del señor presidente Nayib Bukele de llevar los paquetes escolares durante todo este mes de febrero a los centros escolares», dijo la funcionaria a los medios de comunicación presentes en esta institución educativa.
Los estudiantes que recibirán paquetes son los que están matriculados desde parvularia 4 hasta tercer año de bachillerato. Cada uno tiene los insumos que los alumnos requerirán según su grado escolar.
«Llévele mi gratitud al señor presidente Nayib Bukele porque ha sido el primer presidente de todos los años que nosotros hemos tenido que ha hecho esto por toda la niñez, los adolescentes…tener una escuela tan bella como la que hoy tenemos, yo creo que mis niños nunca se iban a imaginar esta belleza que tienen de escuela. Este día que se les va entregar este paquete, para ellos va ser muy feliz de poder recibir un paquete completo que nunca lo habíamos tenido» dijo Miriam Yanez, directora del Centro Escolar Comunidad Serpas.
Además, para la entrega de los 1.2 millones de paquetes escolares para este 2026 se ha incluido a los estudiantes adultos que cursan desde primer grado hasta bachillerato en modalidades flexibles.
De acuerdo a la ministra, son 16 tipos de paquetes escolares que el Gobierno ha preparado para entregarlos de acuerdo con el año escolar de los educandos; cada uno incluye insumos como cuadernos, colores, lapiceros, tijeras, paquete de libros, dos uniformes, un par de zapa tos, computadoras, tabletas, pinturas de dedo, crayones, entre otros.
En parvularia 4, por ejemplo, reciben una tableta de 8 pulgadas, mientras que de primer a tercer grado obtienen una tableta de 10 pulgadas y desde cuarto en adelante reciben una computadora de marcas reconocidas.
En el Centro Escolar Colonia 22 de abril, donde han sido entregados 489 paquetes escolares, el director de dicho cetro educativo destacó que gracias a la seguridad que vive el país, la cifra de matricula ha aumentado en el centro escolar, y que el ambiente interno es de mucha confianza y tranquilidad.
«En el ayer, en esta colonia, ustedes conocen que era una comunidad bastante delicada con la violencia de pandillas, pero hoy todo esto ha cambiado y eso influye en la situación de la escuela, porque los estudiantes que vienen se sienten con seguridad», destacó Raúl Martínez, director del Centro Escolar Colonia 22 de abril.
Al concluir cada año escolar los estudiantes no deberán devolver los dispositivos electrónicos que han recibido, debido a que el objetivo de estas herramientas es que les sirvan hasta después de concluir el bachillerato. Desde 2021, el Gobierno ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos a los estudiantes del sistema público y ha hecho una inversión de $800 millones solo en estas herramientas.
La entrega de los paquetes escolares representa un soporte y un desahogo económico para las familias salvadoreñas, debido a que las familias ya no tendrán que incurrir en gastos mayores por la compra de los útiles escolares o herramientas tecnológicas.
Principal
Medio Ambiente impulsa el primer monitoreo de almejas de agua dulce en laguna El Jocotal
La laguna El Jocotal, ubicada entre los departamentos de San Miguel y Usulután, es el primer humedal donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) impulsa por primera vez un monitoreo de almejas de agua dulce. En este importan te espejo de agua se han identificado las especies conocidas comúnmente como almeja lempita y hacha.
Esta actividad busca medir el tamaño de ambas y colocarles un código numérico para seguimiento futuro, que permitirá conocer cuánto crecen y el tiempo de vida. Las «Nephronaias goascoranensis» y las «Mycetopoda subsinuata» se encuentran en el Listado Oficial de Especies en Peligro de Extinción en el país.
Conservar estos moluscos acuáticos no solo es clave para proteger la naturaleza, sino también para las personas. De acuerdo con el biólogo Enrique Barraza, coordinador de gestión y monitoreo del MARN, le han apostado a trabajar con estas especies para conocer sus poblaciones y su estado de salud.
Es ese sentido, están por aprobar el primer Programa Nacional de Conservación de Bivalvos Continentales, el cual se unirá a los demás programas de conservación que implementan para felinos, loras nuca amarilla, cocodrilos y caimanes, pues también son importantes dentro de los ecosistemas.
«Las dos especies que se encuentran en la laguna El Jocotal son “Nephronaias goascoranensis”, que viene del río Goascorán, y la otra especie, que es la más grande, la más larga, se llama “Mycetopoda subsinuata”. Esa es común en toda Centroamérica y Sudamérica. El tema de los bivalvos de agua dulce ha sido poco estudiado. Sin embargo, logramos hacer contacto con el acuario Shedd, de Chicago, donde expertos nos han colaborado mucho para la identificación de especies; nos han fortalecido con equipo, tecnología y con investigaciones como en este caso», dijo Barraza.
Con el apoyo de expertos se sabe que en este humedal se tienen estas dos especies de bivalvos y pronto será compartida por el MARN la respectiva publicación científica.
Como parte del proceso, el primer paso del monitoreo es medir los tamaños de estas almejas para establecer los parámetros de las poblaciones.
«Les vamos a colocar una etiqueta única para saber las dimensiones de cada especie y poder monitorear en el futuro, ya sea cuánto crecen o su supervivencia y darle el seguimiento respectivo a un estudio de estas especies», indicó.
Durante una de las jornadas se etiquetó a 26 almejas. El largo promedio de las hachas es 13 centímetros y 2.5 centímetros de ancho. Mientras que las lempitas, 8 centímetros de longitud y 2.2 centímetros de ancho.
En cada monitoreo son medidas y etiquetadas con un código único para tener un registro de sus poblaciones y supervivencia. 21 cada una de las almejas es extraída cuidadosamente para no dañar su pie de anclaje a la tierra. Foto Borman Mármol Para el biólogo, este estudio representa para el país un avance en la exploración de nuevas temáticas que tienen como propósito la conservación de la biodiversidad poco conocida.
El Salvador será el primer país de Centroamérica en proteger estas especies, pues en otros países de la región solo se tienen investigaciones.
«Estas actividades también están en marcadas dentro del cumplimiento de la Convención Ramsar y el convenio sobre diversidad biológica y el cumplimiento de la convención de cambio climático. Todo está interrelacionado y nuestro país a través del ministerio está cumpliendo estos compromisos internacionales», explicó Barraza.
Como parte de estas acciones de monitoreo, los equipos también toman muestras de agua para determinar su calidad y si sus parámetros son aptos para las especies que habitan en la laguna.
«Nos encontramos determinando en qué estado se encuentra el agua, si es buena para la biodiversidad. Entonces medimos parámetros, es decir, medimos cuánto oxígeno hay en el agua, ya vimos que está bien, en 7.5; es bueno para la biodiversidad, para los peces, los invertebrados, los camarones, las almejas que viven aquí», detalló el especialista.
El nuevo Programa Nacional de Conservación de Bivalvos Continentales que está pronto de aprobarse en el MARN tiene tres componentes principales: el primero, realizar investigaciones científicas y monitoreos; el segundo incluye rescatar especímenes que se encuentran en lugares críticos durante la época seca, como el caso de las almejas que están en riesgo de deshidratarse y experimentar mortalidad; el tercero es la educación ambiental en las comunidades aledañas a los humedales y al público en general, sobre la importancia de conservar estas especies y su función para mantener el equilibrio en los ecosistemas.
Como parte de este componente, Medio Ambiente distribuirá, en la zona de la cuenca del río Grande, de San Miguel, un folleto con fines educativos para niños de primero a noveno grado sobre la biodiversidad en la laguna de agua dulce, en el que se incluye el tema de las almejas hachas y lempitas, para hacer conciencia, sobre todo en la población escolar aledaña.
Principal
El clima frío continuará durante la noche y madrugada en los próximos días
Durante las noches y madrugadas se mantendrán las temperaturas más frías, sobre todo en zonas altas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las madrugadas más frías persistirán hasta el miércoles.
«Los próximos días, el ambiente estará más frío en todo el país, con temperaturas que podrían restar hasta 5 grados Celsius respecto a lo habitual en algunos sectores», dijo el ministerio.
El informe del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales señaló que la principal influencia es la desaceleración de los vientos nortes e ingreso del viento proveniente del Caribe.
Por lo que, las temperaturas mínimas más frías serán principalmente en las madrugadas. De igual manera, las tardes serán más frescas, principalmente en zonas con sombra. Debido a los vientos, el frío se sentirá más intenso.
La temperatura mínima durante la madrugada del martes oscilará entre 4 a 12 °C, en valles interiores entre 15 a 19 °C, mientras que en la zona costera será de 20 a 22 °C.
Este lunes el MARN reportó un récord de temperatura mínima en Finca Los Andes, ubicada en Santa Ana. En las primeras horas, el termómetro marcó 3.5 grados Celsius, superando el registro de 4.1 establecido desde el año 1988.
Durante el día, el cielo se mantendrá entre despejado y poco nublado, principalmente al final de la tarde y en la noche, en la zona montañosa del norte, sin lluvias.
Los vientos nortes persisten con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente.
Ante el descenso de las temperaturas y los vientos, las autoridades recomiendan a la población abrigarse con ropa cómoda y proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.
Además, mantenerse alejado de objetos que puedan desprenderse o caerse. Así como retirarse de zonas susceptibles a deslizamientos.