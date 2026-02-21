Internacionales
La transformación de la casa natal de Hitler en una comisaría genera debate en Austria
Aunque el proyecto podría servir para evitar que los extremistas de ultraderecha se concentren allí, se le podría haber dado «un uso mejor a la casa» o hacer algo «diferente», dice a AFP esta auxiliar de oficina de 53 años.
El gobierno quiere «neutralizar» ese lugar y en 2016 aprobó una ley para hacerse con el control del destartalado edificio, que estaba en manos privadas.
Austria, anexionada por la Alemania de Hitler en 1938, ha sido muy criticada por no haber asumido totalmente su responsabilidad en el Holocausto, en el que fueron exterminados seis millones de judíos europeos.
El año pasado, se cambió el nombre a dos calles de Braunau am Inn que conmemoraban a nazis, algo que grupos de activistas llevaban años reclamando.
La casa en la que Hitler nació el 20 de abril de 1889 y donde residió durante un corto periodo, en sus primeros años de vida, se ubica en el centro de la ciudad, en una estrecha calle llena de tiendas.
Delante hay una piedra con la inscripción: «Por la paz, la libertad y la democracia. Fascismo nunca más. Nos lo advierten millones de muertos».
Periodistas de la AFP visitaron el lugar esta semana, y vieron a una cuadrilla de obreros dando los últimos toques a la fachada, renovada.
Según el Ministerio del Interior, la comisaría debería estar operativa «en el segundo trimestre de 2026».
Pero para Ludwig Laher, miembro del Comité Mauthausen Austria que representa a las víctimas del Holocausto, «una comisaría de policía es problemática porque la policía (…) está obligada, en todos los sistemas políticos, a proteger lo que el Estado quiera».
Otra idea que se planteó, la de hacer de esa casa un lugar donde la gente pudiera reunirse para hablar sobre cómo fomentar la paz había «recibido mucho apoyo», dijo a la AFP.
Para Jasmin Stadler, dueña de una tienda, hubiera sido interesante poner la casa natal de Hitler en un «contexto histórico», ofreciendo más datos sobre la vivienda.
La mujer, de 34 años y oriunda de Braunau, también criticó el costo de la renovación, de 20 millones de euros (unos 23,5 millones de dólares).
Pero también los hay que están a favor de que la casa se haya rediseñado. Años atrás, el Ministerio del Interior la tenía alquilada y albergaba un centro para personas con discapacidad, hasta que, con el tiempo, cayó en abandono.
Wolfgang Leithner, ingeniero eléctrico de 57 años, se mostró esperanzado en que el proyecto «traiga algo de tranquilidad» al lugar y consiga evitar que la vivienda se convierta en un lugar de peregrinación de ultraderechistas.
«Tiene sentido que se use el edificio y que se dé a la policía, a las autoridades públicas», señaló.
La AFP intentó hablar con la oficina del alcalde, conservador, pero ésta declinó hacer comentarios.
El debate sobre cómo abordar la historia del Holocausto no es nuevo en Austria, resurge cada cierto tiempo.
Durante el mandato de los nazis, cerca de 65.000 judíos austriacos fueron asesinados y unos 130.000 se vieron forzados al exilio.
El Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha y fundado por exnazis, lidera actualmente los sondeos. En 2024, por primera vez, fue el más votado en las elecciones legislativas, pero no logró formar gobierno.
Pena de muerte para una pareja en India que agredió sexualmente a 33 niños
Un tribunal indio ha condenado a muerte a una pareja por agredir sexualmente a 33 niños, algunos de ellos de tan solo tres años, y vender vídeos de estos abusos en la dark web, informaron las autoridades.
Algunas de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones en los genitales causadas durante agresiones sexuales con penetración, según un comunicado publicado el viernes por la Oficina Central de Investigaciones (CBI).
Los delitos se cometieron entre 2010 y 2020 en los distritos de Banda y Chitrakoot, en el estado de Uttar Pradesh (norte).
«Durante la investigación, se descubrió que los acusados habían cometido diversos actos perversos, como agresiones sexuales graves con penetración contra 33 niños varones», precisó la fuente.
Una corte especial dictó pena de muerte contra la pareja y ordenó al gobierno del estado pagar una indemnización de un millón de rupias (11.021 dólares) a cada una de las víctimas.
La sentencia puede ser recurrida ante un tribunal superior.
Según la CBI, la pareja atraía a sus víctimas ofreciéndoles acceso a videojuegos en línea, así como dinero y regalos.
La pareja también grababa los abusos y vendía los vídeos y las fotos en la dark web a clientes de 47 países, según el periódico Times of India.
En India las últimas ejecuciones se remontan a marzo de 2020, cuando cuatro hombres condenados por la violación en grupo y el asesinato de una mujer en un autobús en Delhi en 2012 fueron ahorcados.
Virus mata a 72 tigres en un parque zoológico en Tailandia
Las pruebas detectaron la presencia del muy contagioso virus del moquillo canino, que puede afectar a grandes felinos, así como de bacterias del sistema respiratorio, informó el viernes en un comunicado el Departamento de Ganadería de la provincia de Chiang Mai.
«Cuando los tigres enferman, es más difícil detectarlo que en animales como los gatos o los perros. Cuando nos dimos cuenta de que estaban afectados, ya era demasiado tard», aseguró a un medio local el director de la entidad, Somchuan Ratanamungklanon.
Los felinos permanecían en cautiverio en el parque zoológico privado Tiger Kingdom, con el que la AFP no pudo contactar el sábado por la mañana.
Según su página web, en el recinto los visitantes pueden «acariciar, tocar y tomarse fotos de cerca» con los animales.
«Estos tigres murieron tal y como vivieron: en la miseria, el cautiverio y el miedo. Es hora de que el gobierno tailandés cierre estas operaciones de una vez por todas», denunció a la AFP la organización de defensa animal PETA Asia.
«Si los turistas dejaran de acudir, estos sitios dejarían de ser rentables rápidamente y tragedias como esta serían mucho menos probables», añadió.
FAO y WFP se suman a la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que el país ha recibido nuevos apoyos para la estrategia gubernamental de ampliar la matriz productiva y garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños.
A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) endosaron su apoyo a esta iniciativa.
«Tras una gira de campo por nuestras principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año», subrayó el funcionario.
Sumó que, con esta suma de esfuerzos, «este año el país duplicará los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario».
En este contexto, explicó que representantes de estos organismos conocieron de primera mano los resultados del programa Aumento a la Producción obtenidos el 2025, y que este año sumaron apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Al respecto, el representante de FAO en El Salvador, José Samaniego, resaltó el alza en la producción que han consolidado estos esfuerzos.
«Lo que miramos es muy gratificante, vemos que va a existir una altísima productividad y generación de empleo para productores», dijo.
En coincidencia, la directora de país de WFP, María Guimarães, resaltó la rapidez en que la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador ha consolidado estos beneficios, y opinó que el país podría capacitar a personas de otros países para implementar este método.
«Todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo, menos de un año, es impresionante, yo creo que hay mucho para compartir también con los demás, hay otros países que pueden venir y aprender de los logros que tenemos acá», remarcó.
Para este año, el Gobierno a través del MAG ha fusionado dos iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA); y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele, con una inversión total de $87.5 millones.
Los fondos que serán orientados a la reactivación de zonas productivas para suplir holgadamente la demanda nacional, al tiempo que se apostará por las exportaciones de varios productos, esto para mejorar la rentabilidad que obtienen los agricultores nacionales.
La apuesta contiene dos componentes: la rehabilitación de los cuatro distritos de riego (Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, y Lempa Acahuapa); y la transformación productiva y comercial sostenible e inclusiva, mediante elementos como la instalación de más infraestructuras protegidas como invernaderos y casas malla; así como la implementación de sistemas hidropónicos; mejora genética; capacitación y asistencia técnica para los agricultores; y acceso a insumos a bajo costo.