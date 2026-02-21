Nacionales -deportes
La FESFUT suspende a Iván Barton tras polémica en el partido Águila vs Alianza
La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó la sanción del árbitro salvadoreño Iván Barton, luego de reunirse con autoridades del arbitraje nacional y evaluar el desempeño del colegiado en el partido entre Águila y Alianza.
El castigo contempla dos jornadas sin designación oficial, el cual forma parte del proceso disciplinario interno establecido por la estructura arbitral federativa.
El Comité Ejecutivo también instruyó a reforzar evaluaciones técnicas y criterios disciplinarios para fortalecer la toma de decisiones en futuros encuentros oficiales.
Durante el encuentro entre Águila y Alianza, Barton expulsó al arquero aguilucho Jairo Guardado en una jugada ocurrida en el minuto 31 cuando disputaba un balón con el delantero aliancista Gustavo Moura.
Según las imágenes, Guardado estira el pie para despejar el balón e impacta con el brasileño quien cae al césped, momento en el que el árbitro central corre con tarjeta roja en mano y expulsa al guardameta.
El encuentro se decantó a favor de Alianza, quien aprovechó la ventaja numérica y goleó al equipo migueleño por 0-3 en el Estadio Cuscatlán.
La decisión provocó reclamos inmediatos del plantel de Águila y abrió un fuerte debate arbitral entre aficionados y analistas deportivos.
Anuncian evaluación profunda del arbitraje nacional
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que la institución abordará de inmediato el tema del arbitraje, al considerar que se trata de un aspecto delicado y sensible dentro del fútbol salvadoreño. El dirigente explicó que antes de emitir cualquier postura pública o tomar decisiones, se ha convocado a una reunión urgente con los responsables de las asignaciones arbitrales en el fútbol profesional.
Bukele señaló que el balompié nacional merece decisiones arbitrales acordes a la visión de desarrollo que se impulsa y al respeto que demanda su afición. Asimismo, reconoció que situaciones ocurridas en los últimos días han generado inquietud dentro de la federación.
En ese sentido, la FESFUT realizará una evaluación profunda del desempeño arbitral, con el objetivo de acelerar medidas que permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia. El presidente enfatizó que el respeto a la competencia, a los clubes y a la afición es innegociable.
Chelo Arévalo y Mate Pavic vuelven a la acción en el Open de Róterdam
El inicio de la temporada 2026 del Tour ATP ya está en su segundo mes de competencias. Y Marcelo Arévalo junto a Mate Pavic están listos para su tercer reto, esta vez en el Open de Róterdam, en Países Bajos.
Este torneo ATP 500 llega después de estar en Australia disputando el torneo de Adelaida y en Melbourne el primer Grand Slam de este 2026. El camino del salvadoreño en esta competencia acabó en cuartos de final y semifinales del dobles masculino y del dobles mixtos, respectivamente.
Sin embargo las sensaciones fueron buenas, a pesar de que la vara junto a Pavic la tienen alta, dieron muestras de que este año puede ser mejor que el anterior, y empezar a trabajar más fuerte para soñar con un nuevo título de Grand Slam.
El debut del sonsonateco y el balcánico está previsto para este martes a las 10:00 de la mañana ante la dupla de neerlandeses conformada por Botic van de Zandschulp y Tallon Griekspoor, que por estar en casa tendrán el apoyo de sus fans, pero son dos tenistas que están ubicados en el puesto 65 y 27, respectivamente, en el ranking de dobles de la ATP.
Arévalo y Pavic, en cambio, llegan a esta competencia como la siembra uno. Este Open de Róterdam, además, inicia desde los octavos de final y están grandes parejas que son animadores constantes en el circuito profesional.
Tras este torneo en Países Bajos, la ruta todavía no está confirmada para Chelo y Mate, pero son jugadores que eligen torneos 500 y los siguientes en el calendario son Dubái y Acapulco, México. Por la cercanía con Estados Unidos, ambos podrían volar a tierras aztecas, puesto que en marzo se juegan los primeros ATP 1000 en Indian Wells y Miami, torneos de los que son vigentes campeones del 2025.
Concacaf tendrá seis plazas directas para la Copa del Mundo 2030
Concacaf ha hecho público el calendiario 2026-2030 para las 41 selecciones mayores masculinas de fútbol, donde destacan las eliminatorias mundialistas hacia la Copa del Mundo 2030, que se disputará por segunda vez en una sede tripartita entre España, Portugal y Marruecos.
La región contará con seis cupos directos hacia la justa mundialista, más la posibilidad de un séptimo que se disputará en el repechaje intercontinental; esta asignación permite que más selecciones accedan por la vía clasificatoria, a diferencia de la edición mundialista de 2026, donde solo habían tres cupos directos, al tener a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.
El calendario se abrirá con la Liga de Naciones (Nations League) de Concacaf, aún pendientes de sus fechas, donde ya están ubicadas las 16 selecciones (en esta liga está El Salvador). Las cuatro mejores ranqueadas arrancarán su carrera desde los cuartos de final, mientras que las ubicadas desde la casilla 5 a la 16 se repartirán en dos grupos de seis selecciones, y seguirán el formato suizo, donde tendrán dos encuentros de local y dos de visitante. Las dos mejores selecciones de cada grupo ( 4 selecciones en total) clasificarán a los cuartos de final, donde ya esperarán las cuatro mejores ranqueadas.
La Liga B se repartirá con otras 16 selecciones ya clasificadas, con cuatro grupos de cuatro selecciones, donde los primeros lugares ascenderán a la liga A, y los últimos lugares de cada grupo bajarán a la liga C.
La Liga C recogerá a las últimas nueve selecciones, repartidas en tres grupos de tres representaciones, los tres primeros lugares subirán a la liga B, junto al mejor segundo lugar.
Una de las novedades que se incorporará es que se disputarán finales en las tres ligas (solo se hacia en la Liga A), para sacar al campeón de su respectiva liga, y que tendrá el ascenso a la liga inmediata superior. Además, dentro del ciclo mundialista se tendrán dos ediciones de Liga de Naciones (2026-2027 y 2028-2029)
Copa Oro
Se disputarán dos ediciones (2027 y 2029) y tendrán como fechas entre los meses de junio y julio, donde estarán compitiendo 16 selecciones que partirán de la Liga de Naciones de Concacaf y las rondas preliminates de Concacaf para Copa Oro. De esta competición se darán los detalles más adelante.
Eliminatorias mundialistas
El plato fuerte de Concacaf se cocinará entre 2027 y 2029, con tres rondas de eliminación para determinar a las seis naciones clasificadas de forma directa a la Copa del Mundo 2023, más la selección que lo buscará por vía de repechaje.
La primera ronda comenzará entre septiembre y octubre de 2027, y tendrá a las selecciones ranqueadas entre los puestos 14 a la 35 de Concacaf. Estos 22 equipos se repartirán en llaves con duelos directos (11 llaves) emparejados entre el mejor ranqueado con el peor ranqueado, así sucesivamente hasta completar los 11 cruces; los ganadores de cada serie avanzarán a la segunda ronda.
En la segunda ronda estarán esperando las 13 mejores selecciones ranquedas y se incorporarán las 11 provenientes de la primera ronda. Se repartirán en seis grupos con cuatro selecciones, donde disputarán partidos a ida y vuelta con todos los de su mismo grupo; quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán a la tercera y última ronda de clasificación.
En esta tercera ronda, las 12 selecciones clasificadas se repartirán en tres grupos con cuatro combinados nacionales, enfrentándose a duelos de ida y vuelta, y donde quienes queden en primer y segundo lugar de su respectivo grupo avanzarán de forma directa a la Copa del Mundo de 2030.
Los dos mejores terceros lugares se enfrentarán en un play inn a ida y vuelta, donde quien resulte ganador representará a Concacaf en el repechaje intercontienental.