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Irán anuncia que negocia con FIFA jugar en México sus partidos del Mundial
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán está «negociando» con la FIFA el traslado a México de los partidos de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 que debía disputar en Estados Unidos, debido a la guerra en Oriente Medio, según la embajada iraní en México, pero la FIFA no lo confirma.
«Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos», señaló el presidente, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la legación diplomática.
«Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México», añadió.
Contactada por la AFP, la FIFA indicó que está «en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación» del Mundial.
En cambio, lejos de confirmar una posible deslocalización de los partidos de Irán, la FIFA dice «celebrar» que todas las selecciones «disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025», que prevé una primera fase íntegramente en Estados Unidos para el Team Melli.
El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes «la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico» a la delegación iraní antes del Mundial.
En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió «a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México».
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Angeles y a Egipto en Seattle.
Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.
Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por «su propia seguridad», en plena guerra en Oriente Medio.
El mandatario hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.
«Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las ‘ESTRELLAS’ que son!», sostuvo en su plataforma Truth Social.
Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva contra la República Islámica, que ha respondido con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en países de la región.
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Un Raphinha en plena forma lidera la goleada ante el Sevilla
El Barcelona firmó una victoria contundente en el Camp Nou al imponerse 5-2 al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga, resultado que mantiene al conjunto blaugrana como líder del campeonato con 70 puntos, cuatro unidades por encima del Real Madrid. La figura del encuentro fue Raphinha, quien anotó tres goles y encabezó una noche efectiva para el equipo catalán ante su afición.
El conjunto dirigido por Hansi Flick tomó el control desde los primeros minutos. Al minuto 9, Raphinha abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre João Cancelo dentro del área, con una ejecución a lo Panenka para el 1-0. Minutos después, al 21’, el brasileño volvió a aparecer para ampliar la ventaja (2-0) con otro cobro desde los once pasos. El dominio local continuó y al 38’ Dani Olmo marcó el tercer gol con un remate dentro del área. Antes del descanso, el Sevilla logró descontar con un tanto de Oso al 45+3′, lo que dejó el marcador 3-1 al medio tiempo.
En la segunda parte, el Barcelona mantuvo el ritmo ofensivo. Al minuto 51, Raphinha firmó su tercer gol de la noche (4-1) con un disparo de izquierda al ángulo tras asistencia de Fermín López, lo que prácticamente sentenció el encuentro. El quinto tanto llegó al 60’, cuando João Cancelo definió dentro del área para completar la goleada blaugrana frente al conjunto andaluz.
El resto del partido permitió a los locales controlar el ritmo del juego, con intentos de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no lograron ampliar el marcador. Sevilla intentó responder con remates de Rubén Vargas y Chidera Ejuke, pero la defensa del Barcelona y el arquero evitaron más daño. Al 90+2′, Sevilla descontó 5-2 por conducto de Djibril Sow para las cifras finales.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al minuto 82, cuando Gavi regresó a la actividad tras medio año fuera. El mediocampista ingresó al terreno de juego en sustitución de Raphinha y recibió una ovación del público del Camp Nou. El español no jugaba desde el 23 de agosto de 2025, en un partido ante el Levante, por lo que su regreso marcó uno de los instantes más celebrados del encuentro. Con este resultado, el Barcelona alcanza los 70 puntos y se mantiene en la cima de LaLiga, conservando una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid en la lucha por el campeonato. El Sevilla, por su parte, permanece con 31 puntos en la posición 14 de la tabla, en una temporada que ha presentado dificultades para el conjunto andaluz.
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Mbappé regresa a entrenamientos con Real Madrid antes de visitar a Manchester City
La vuelta del astro galo se produce un día después de la victoria merengue ante el Elche (4-1) y a dos días de visitar al Manchester City en la vuelta de octavos de Champions.
Como ya había anunciado su entrenador Álvaro Arbeloa la víspera en conferencia de prensa, Mbappé, que aparece en varias fotos y videos difundidos por su club, entrenó con normalidad junto a sus compañeros.
El máximo goleador del Real Madrid esta temporada, con 38 goles en 33 partidos entre todas las competiciones, podría entrar en la convocatoria ante el City en el Etihad Stadium, donde el equipo blanco deberá conservar la ventaja del 3-0 cosechado en el Bernabéu.
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Se cancela la “Finalissima” entre Argentina y España
La Finalissima entre la Selección Argentina de Fútbol y la Selección de fútbol de España fue cancelada oficialmente, luego de varias negociaciones fallidas entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El encuentro estaba programado originalmente para el viernes 27 de marzo en Qatar, pero la situación bélica en Medio Oriente obligó a suspender la actividad futbolística en ese país, lo que dejó el partido sin sede definida.
Tras semanas de negociaciones para encontrar una alternativa, las partes no lograron consensuar una nueva sede ni una fecha viable, lo que derivó finalmente en la cancelación del evento.
Desde el inicio del conflicto regional, las entidades buscaron reubicar el partido en otro país. Entre las sedes que se analizaron figuraron ciudades como Miami, además de posibles escenarios en Inglaterra y Portugal.
Una de las principales propuestas de la UEFA fue disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha original y con un reparto del 50 % de entradas para cada selección. Sin embargo, la AFA rechazó esa alternativa.
Finalmente, el organismo europeo anunció este domingo que la edición 2026 de la Finalissima queda oficialmente cancelada, sin precisiones sobre si el partido pudiera disputarse después del próximo Mundial.