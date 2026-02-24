Principal
Incendios en maleza aumentan un 87 % en lo que va del 2026, según Protección Civil
El incremento de incendios continúa generando preocupación entre las autoridades, ya que las estadísticas oficiales reflejan un aumento significativo en comparación con el año anterior.
El subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Fermín Pérez, informó que se ha registrado un incremento del 87 % en incendios en maleza en lo que va de 2026, una cifra que calificó como alarmante.
«Hemos tenido un aumento del 87% en la atención de incendios en maleza en comparación al año anterior, una cifra realmente alta», señaló el funcionario durante una entrevista que brindó a canal 10 la madrugada de este martes.
Ante el aumento sostenido de emergencias, las autoridades mantienen vigente la Alerta Amarilla a nivel nacional.
«El país continúa en Alerta Amarilla debido al incremento de incendios en maleza, forestales, estructurales, entre otros que estamos atendiendo», explicó Pérez. Solo ayer, se reportaron 59 incendios, la cifra más alta registrada en los últimos días, detalló el funcionario.
Entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2026, Protección Civil ha atendido un total de 1,713 incendios en diferentes categorías, de los cuales 1,203 corresponden a incendios en maleza, 108 a incendios forestales, 199 a incendios estructurales, 129 a incendios en basureros y 74 incendios en vehículos.
El subdirector también reiteró el llamado a la población a tomar medidas de prevención, especialmente durante la época seca, cuando la vegetación es más vulnerable.
«Es recomendable no encender fuego en lugares donde hay bastante maleza, ya que este se propaga más rápido y se incendia con mayor facilidad», advirtió.
Asimismo, aseguró que la institución cuenta con equipos tácticos de emergencia y delegados territoriales a nivel municipal, departamental y regional para garantizar la coordinación y respuesta oportuna ante los incendios, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población.
Multan con $200 a propietario de vehículo por circular en sentido contrario y con documentos vencidos
El propietario de un vehículo con placas P 703 212 fue sancionado por conducir en sentido contrario en el sector de la Ceiba de Guadalupe, sobre la carretera Panamericana, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
De acuerdo con las autoridades, la infracción corresponde a la falta TO70, que implica una multa de $150.
Además, el propietario del vehículo también fue sancionado con una multa de $50 por contar con la tarjeta de circulación vencida, lo que constituye la falta TO5, según explicó el VMT.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial de la población salvadoreña.
Bomberos trabajan para extinguir incendio estructural en La Unión
Equipos del Cuerpo de Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio registrado en las instalaciones de la empresa Nauterra, ubicadas en el Puerto de CORSAIN, en el departamento de La Unión.
«El Cuerpo de Bomberos junto a instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil atienden incendio estructural en bodegas», publicó el Protección Civil en su cuenta oficial de X.
Se conoció que el personal que se encontraba en el lugar fue evacuado de forma segura, sin que se reporten personas lesionadas hasta el momento.
Las autoridades continúan en la zona realizando maniobras para controlar el siniestro y evitar su propagación.
Hacienda apoyará a CEPA en proyecto de modernización de aeropuerto
Un dictamen favorable emitido ayer por la comisión de hacienda y especial del presupuesto es el primer paso para que se autorice al Ministerio de Hacienda suscribir convenio con CEPA para realizar transferencias de recursos no reembolsables, para ser invertidos en el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero.
Para ello, el dictamen establece una reforma al artículo 2 del decreto legislativo 485, aprobado en diciembre de 2025, en el cual se detalla la transacción reembolsable; no obstante, se determina que el proyecto es estratégico para el desarrollo económico del país, por lo que su financiamiento se vuelve de vital importancia. El dictamen será conocido por el pleno hoy.