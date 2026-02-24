Hacienda apoyará a CEPA en proyecto de modernización de aeropuerto

El incremento de incendios continúa generando preocupación entre las autoridades, ya que las estadísticas oficiales reflejan un aumento significativo en comparación con el año anterior.

El subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Fermín Pérez, informó que se ha registrado un incremento del 87 % en incendios en maleza en lo que va de 2026, una cifra que calificó como alarmante.

«Hemos tenido un aumento del 87% en la atención de incendios en maleza en comparación al año anterior, una cifra realmente alta», señaló el funcionario durante una entrevista que brindó a canal 10 la madrugada de este martes.

Ante el aumento sostenido de emergencias, las autoridades mantienen vigente la Alerta Amarilla a nivel nacional.

«El país continúa en Alerta Amarilla debido al incremento de incendios en maleza, forestales, estructurales, entre otros que estamos atendiendo», explicó Pérez. Solo ayer, se reportaron 59 incendios, la cifra más alta registrada en los últimos días, detalló el funcionario.

Entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2026, Protección Civil ha atendido un total de 1,713 incendios en diferentes categorías, de los cuales 1,203 corresponden a incendios en maleza, 108 a incendios forestales, 199 a incendios estructurales, 129 a incendios en basureros y 74 incendios en vehículos.

El subdirector también reiteró el llamado a la población a tomar medidas de prevención, especialmente durante la época seca, cuando la vegetación es más vulnerable.

«Es recomendable no encender fuego en lugares donde hay bastante maleza, ya que este se propaga más rápido y se incendia con mayor facilidad», advirtió.

Asimismo, aseguró que la institución cuenta con equipos tácticos de emergencia y delegados territoriales a nivel municipal, departamental y regional para garantizar la coordinación y respuesta oportuna ante los incendios, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...